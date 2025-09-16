Magdalenas caseras de Eva Arguiñano: tiernas y deliciosas
Receta de magdalenas de Eva Arguiñano, tiernas, esponjosas y con un sabor casero irresistible. ¿Te apetece probarlas en casa?
Magdalenas de naranja
Magdalenas de vainilla
Magdalenas de chocolate blanco
Estas magdalenas son de esas que te hacen abrir el horno antes de tiempo “solo para mirar”. Suben con copete, huelen a limón y vainilla, y quedan jugosas por dentro. La idea es sencilla: ingredientes de diario, un par de trucos y cero complicaciones.
Ingredientes (12–14 unidades)
Antes de empezar
Saca los huevos, el yogur y la leche de la nevera 15–20 minutos. A temperatura ambiente todo emulsiona mejor y la miga queda más tierna.
Paso a paso
- Precalienta el horno a 220 °C (calor arriba y abajo). Forra la bandeja con cápsulas; si son finitas, dobla capa para que no abran.
- Huevos + azúcar. Bate 2–3 minutos hasta ver la mezcla clara y con burbujitas. Ese aire es oro para la esponjosidad.
- Líquidos. Añade el aceite en hilo, sin dejar de batir. Incorpora el yogur, la leche, la ralladura y la vainilla. Mezcla lo justo: aquí no buscamos montar nata, solo integrar.
- Puedes realizar la mezcla de la masa en la thermomix, para un resultado homogéneo.
- Secos. Tamiza harina, levadura y sal. Vierte en dos tandas y mezcla con movimientos envolventes con una lengua. Para en cuanto no veas grumos; si te pasas batiendo, la masa se pone “chiclosita”.
- Reposo exprés. Tapa y lleva la masa a la nevera 30 minutos. El choque con el horno caliente ayuda a ese copete que nos encanta.
- Rellena cápsulas hasta ¾. Si te gusta la costrita, una pizca de azúcar por encima.
- Horneado en dos tiempos. 5 minutos a 220 °C, luego baja a 180 °C y deja 8–10 minutos más. Estarán cuando al pinchar salga el palillo limpio.
- Enfriado. Fuera del horno, espera 2–3 minutos y pásalas a una rejilla para que no suden.
Trucos de casa
- Báscula siempre. Unos gramos de más en harina y adiós miga ligera.
- No abras el horno en los primeros 10 minutos: es cuando suben.
- Control de dorado. Si toman color muy rápido, cubre con papel de aluminio al final.
- Aromas que combinan: limón + vainilla, o naranja + ½ cucharadita de canela.
- Puedes utilizar el microondas para la cocción.
Variaciones para jugar
- Con chispas de chocolate: 80–100 g; rebózalas en una cucharadita de harina para que no se hundan.
- Integral suave: cambia el 30–50 % por harina integral y añade 1–2 cucharadas más de leche si notas la masa densa.
- Rellenas: pon ½ cucharadita de mermelada o crema de cacao en el centro y cubre con un poco más de masa.
Conservación
En caja hermética, aguantan perfectas 2–3 días. ¿Sobraron? Congélalas envueltas individualmente hasta 2 meses. Para revivirlas: 10–12 s de microondas o 3–4 min en horno suave (140–150 °C).
Calorías totales aproximadas (lote completo, sin azúcar espolvoreado)
Cálculo con valores medios:
3 huevos L: ~216 kcal
Azúcar (180 g): ~720 kcal
Aceite (120 ml): ~1.056 kcal
Yogur natural (125 g): ~80 kcal
Leche (50 ml): ~25 kcal
Harina (220 g): ~800 kcal
Levadura (10 g): ~5 kcal
Ralladura + vainilla: ~14 kcal
Total aproximado: ~2.916 kcal.
Si haces 12 magdalenas, sale ~243 kcal por unidad; con 14, rondan ~208 kcal.
Sirve con café, té o un vaso de leche fría y deja que el olor haga su magia. Son esas magdalenas que “no duran nada” en la bandeja.