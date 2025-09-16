Magdalenas caseras de Eva Arguiñano: tiernas y deliciosas

Estas magdalenas son de esas que te hacen abrir el horno antes de tiempo “solo para mirar”. Suben con copete, huelen a limón y vainilla, y quedan jugosas por dentro. La idea es sencilla: ingredientes de diario, un par de trucos y cero complicaciones.

Ingredientes (12–14 unidades)

3 huevos L

180 g de azúcar

120 ml de aceite de oliva suave (o de girasol)

1 yogur natural (125 g)

50 ml de leche (entera o semidesnatada)

Ralladura fina de 1 limón o 1 naranja

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional, pero suma)

220 g de harina de trigo común

10 g de levadura química (impulsor)

¼ cucharadita de sal

Azúcar para espolvorear (opcional)

Antes de empezar

Saca los huevos, el yogur y la leche de la nevera 15–20 minutos. A temperatura ambiente todo emulsiona mejor y la miga queda más tierna.

Paso a paso

Precalienta el horno a 220 °C (calor arriba y abajo). Forra la bandeja con cápsulas; si son finitas, dobla capa para que no abran. Huevos + azúcar. Bate 2–3 minutos hasta ver la mezcla clara y con burbujitas. Ese aire es oro para la esponjosidad. Líquidos. Añade el aceite en hilo, sin dejar de batir. Incorpora el yogur, la leche, la ralladura y la vainilla. Mezcla lo justo: aquí no buscamos montar nata, solo integrar. Puedes realizar la mezcla de la masa en la thermomix, para un resultado homogéneo. Secos. Tamiza harina, levadura y sal. Vierte en dos tandas y mezcla con movimientos envolventes con una lengua. Para en cuanto no veas grumos; si te pasas batiendo, la masa se pone “chiclosita”. Reposo exprés. Tapa y lleva la masa a la nevera 30 minutos. El choque con el horno caliente ayuda a ese copete que nos encanta. Rellena cápsulas hasta ¾. Si te gusta la costrita, una pizca de azúcar por encima. Horneado en dos tiempos. 5 minutos a 220 °C, luego baja a 180 °C y deja 8–10 minutos más. Estarán cuando al pinchar salga el palillo limpio. Enfriado. Fuera del horno, espera 2–3 minutos y pásalas a una rejilla para que no suden.

Trucos de casa

Báscula siempre . Unos gramos de más en harina y adiós miga ligera.

. Unos gramos de más en harina y adiós miga ligera. No abras el horno en los primeros 10 minutos : es cuando suben.

: es cuando suben. Control de dorado. Si toman color muy rápido, cubre con papel de aluminio al final.

Aromas que combinan : limón + vainilla, o naranja + ½ cucharadita de canela.

: limón + vainilla, o naranja + ½ cucharadita de canela. Puedes utilizar el microondas para la cocción.

Variaciones para jugar

Con chispas de chocolate: 80–100 g; rebózalas en una cucharadita de harina para que no se hundan.

80–100 g; rebózalas en una cucharadita de harina para que no se hundan. Integral suave: cambia el 30–50 % por harina integral y añade 1–2 cucharadas más de leche si notas la masa densa.

Rellenas: pon ½ cucharadita de mermelada o crema de cacao en el centro y cubre con un poco más de masa.

Conservación

En caja hermética, aguantan perfectas 2–3 días. ¿Sobraron? Congélalas envueltas individualmente hasta 2 meses. Para revivirlas: 10–12 s de microondas o 3–4 min en horno suave (140–150 °C).

Calorías totales aproximadas (lote completo, sin azúcar espolvoreado)

Cálculo con valores medios:

3 huevos L: ~216 kcal

Azúcar (180 g): ~720 kcal

Aceite (120 ml): ~1.056 kcal

Yogur natural (125 g): ~80 kcal

Leche (50 ml): ~25 kcal

Harina (220 g): ~800 kcal

Levadura (10 g): ~5 kcal

Ralladura + vainilla: ~14 kcal

Total aproximado: ~2.916 kcal.

Si haces 12 magdalenas, sale ~243 kcal por unidad; con 14, rondan ~208 kcal.

Sirve con café, té o un vaso de leche fría y deja que el olor haga su magia. Son esas magdalenas que “no duran nada” en la bandeja.