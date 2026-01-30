Croquetas de pollo Thermomix: guía paso a paso para hacerlas perfectas
Aprende a hacer croquetas de pollo con Thermomix: receta rápida, cremosa y perfecta para cualquier comida o aperitivo.
Las croquetas de pollo en Thermomix son ese clásico que nunca falla. Quedan cremosas por dentro, doradas por fuera y, lo mejor, se hacen sin complicaciones gracias al control de temperatura y mezclado del robot. Si cuidas las proporciones y respetas los tiempos, el resultado es de diez incluso si no tienes mucha experiencia.
Esta receta es perfecta para aprovechar pollo asado o cocido que haya sobrado. Y cuando domines la base, podrás variar el relleno sin miedo: desde las tradicionales Croquetas de jamón hasta opciones con personalidad propia como las Croquetas cubanas.
Ingredientes
-
150 g de pollo cocido o asado (sin piel ni huesos)
-
70 g de mantequilla
-
30 g de aceite de oliva
-
100 g de harina de trigo
-
800 ml de leche entera
-
1 cebolla pequeña
-
Nuez moscada
-
Sal y pimienta
-
Huevo batido y pan rallado
-
Aceite para freír
Paso a paso en Thermomix
-
Pica el pollo (5 seg., vel. 5). Retira y reserva.
-
Sofríe la cebolla (5 seg., vel. 5). Añade mantequilla y aceite y cocina 5 min., 120 °C, vel. 1.
-
Tuesta la harina 3 min., 120 °C, vel. 2, para evitar sabor a crudo.
-
Vierte la leche con sal, pimienta y nuez moscada. Programa 7 min., 100 °C, vel. 4.
-
Añade el pollo y mezcla 1 min., vel. 3. Debe quedar espesa y lisa. Si quieres afinar la textura, aquí tienes una guía completa de Bechamel para croquetas.
-
Enfría la masa en una fuente, cubierta “a piel”, mínimo 4 horas (mejor de un día para otro).
Formado y fritura
Da forma con cucharas o a mano. Pasa por huevo y pan rallado; si te gusta muy crujiente, repite el rebozado. Fríe en aceite a 180 °C, sin amontonar, hasta dorar.
Trucos útiles
-
Si la masa cuesta despegar, dale un minuto extra de cocción.
-
El reposo en frío facilita el formado.
-
Pan rallado fino = acabado más uniforme.
-
Si espesa de más, corrige con un chorrito de leche antes de enfriar.
Conservación
Congela sin freír, separadas. Se fríen directamente desde congeladas.
Información suplementaria
-
Tiempo de preparación: 60 min (más reposo)
-
Porciones: 25–30 unidades
-
Calorías totales: 2.400 kcal la receta
-
Tipo de cocina: Tradicional / casera
-
Tipo de comida: Entrante / tapa / aperitivo