Arroz negro en Thermomix: receta tradicional con trucos para que quede perfecto
El arroz negro es uno de esos platos que entran primero por la vista y luego se quedan en la memoria por el sabor. Intenso, marinero y con personalidad, parece complicado, pero lo cierto es que con Thermomix se puede preparar en casa de forma bastante sencilla si sigues bien los pasos y conoces algunos trucos clave. No hace falta ser chef ni tener un restaurante en la costa: solo buen producto, paciencia y un poco de cariño.
Esta receta respeta la versión tradicional, pero adaptada para que el resultado sea meloso, sabroso y con el grano en su punto. Ideal para un fin de semana, una comida especial o simplemente para darte un capricho sin complicarte demasiado.
Ingredientes principales
Paso a paso del arroz negro en Thermomix
- Pon en el vaso la cebolla, los ajos y el tomate. Tritura 5 segundos a velocidad 5. Baja los restos con la espátula.
- Añade el aceite y sofríe 10 minutos, 120 °C, velocidad 1. Este paso es clave: un buen sofrito marca la diferencia.
- Incorpora la sepia troceada y programa 5 minutos, 120 °C, giro a la izquierda, velocidad cuchara.
- Disuelve la tinta en un poco de caldo caliente y añádela al vaso. Remueve suavemente con la espátula.
- Agrega el arroz y rehoga 1 minuto, 100 °C, giro a la izquierda, velocidad cuchara.
- Vierte el caldo caliente, ajusta de sal y programa 13 minutos, 100 °C, giro a la izquierda, velocidad cuchara.
- Deja reposar 2–3 minutos dentro del vaso antes de servir.
Trucos para que el arroz negro quede perfecto
- Usa arroz redondo, nunca largo: absorbe mejor el sabor.
- El caldo debe estar muy caliente al añadirlo.
- No te pases con el tiempo: el arroz sigue cocinándose en el reposo.
- Si quieres un toque extra, sírvelo con alioli casero (opcional, pero muy recomendable).
Ideas si te gusta variar con el arroz
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 35 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: unas 1.900–2.000 kcal en total (aprox. 475–500 kcal por ración)
Tipo de cocina: Mediterránea
Tipo de comida: Plato principal
El arroz negro en Thermomix demuestra que la cocina tradicional y la tecnología pueden llevarse muy bien. Con ingredientes sencillos y un proceso bien controlado, el resultado es un plato elegante, sabroso y muy agradecido. Una receta que, cuando sale bien, siempre invita a repetir.