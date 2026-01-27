Recetas de arroz

Arroz negro en Thermomix: receta tradicional con trucos para que quede perfecto

Receta de arroz negro.
Francisco María
Arroz negro en Thermomix con todo el sabor del mar: receta fácil, cremosa y paso a paso.

El arroz negro es uno de esos platos que entran primero por la vista y luego se quedan en la memoria por el sabor. Intenso, marinero y con personalidad, parece complicado, pero lo cierto es que con Thermomix se puede preparar en casa de forma bastante sencilla si sigues bien los pasos y conoces algunos trucos clave. No hace falta ser chef ni tener un restaurante en la costa: solo buen producto, paciencia y un poco de cariño.

Esta receta respeta la versión tradicional, pero adaptada para que el resultado sea meloso, sabroso y con el grano en su punto. Ideal para un fin de semana, una comida especial o simplemente para darte un capricho sin complicarte demasiado.arroz negro con gambas y alioli

Ingredientes principales

  • 320 g de arroz redondo
  • 800 g de caldo de pescado caliente
  • 300 g de sepia limpia (con su tinta)
  • 1/2 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 tomate maduro
  • 2 sobres de tinta de calamar (si la sepia no trae suficiente)
  • 50 g de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto

    • Paso a paso del arroz negro en Thermomix

    1. Pon en el vaso la cebolla, los ajos y el tomate. Tritura 5 segundos a velocidad 5. Baja los restos con la espátula.
    2. Añade el aceite y sofríe 10 minutos, 120 °C, velocidad 1. Este paso es clave: un buen sofrito marca la diferencia.
    3. Incorpora la sepia troceada y programa 5 minutos, 120 °C, giro a la izquierda, velocidad cuchara.
    4. Disuelve la tinta en un poco de caldo caliente y añádela al vaso. Remueve suavemente con la espátula.
    5. Agrega el arroz y rehoga 1 minuto, 100 °C, giro a la izquierda, velocidad cuchara.
    6. Vierte el caldo caliente, ajusta de sal y programa 13 minutos, 100 °C, giro a la izquierda, velocidad cuchara.
    7. Deja reposar 2–3 minutos dentro del vaso antes de servir.

    Trucos para que el arroz negro quede perfecto

    • Usa arroz redondo, nunca largo: absorbe mejor el sabor.
    • El caldo debe estar muy caliente al añadirlo.
    • No te pases con el tiempo: el arroz sigue cocinándose en el reposo.
    • Si quieres un toque extra, sírvelo con alioli casero (opcional, pero muy recomendable).

    Ideas si te gusta variar con el arroz

    Si te apasionan los arroces y te gusta probar sabores distintos, puedes echar un vistazo a otras recetas igual de interesantes, como este Arroz amarillo con pollo, ideal para comidas familiares; el Arroz frito al estilo cantones, perfecto para un giro asiático rápido; o el aromático Arroz turco especiado, lleno de matices y especias.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 35 minutos

    Porciones: 4 personas

    Información nutricional: unas 1.900–2.000 kcal en total (aprox. 475–500 kcal por ración)

    Tipo de cocina: Mediterránea

    Tipo de comida: Plato principal

    El arroz negro en Thermomix demuestra que la cocina tradicional y la tecnología pueden llevarse muy bien. Con ingredientes sencillos y un proceso bien controlado, el resultado es un plato elegante, sabroso y muy agradecido. Una receta que, cuando sale bien, siempre invita a repetir.

