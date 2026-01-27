Arroz negro en Thermomix: receta tradicional con trucos para que quede perfecto

El arroz negro es uno de esos platos que entran primero por la vista y luego se quedan en la memoria por el sabor. Intenso, marinero y con personalidad, parece complicado, pero lo cierto es que con Thermomix se puede preparar en casa de forma bastante sencilla si sigues bien los pasos y conoces algunos trucos clave. No hace falta ser chef ni tener un restaurante en la costa: solo buen producto, paciencia y un poco de cariño.

Esta receta respeta la versión tradicional, pero adaptada para que el resultado sea meloso, sabroso y con el grano en su punto. Ideal para un fin de semana, una comida especial o simplemente para darte un capricho sin complicarte demasiado.

Ingredientes principales

320 g de arroz redondo

800 g de caldo de pescado caliente

300 g de sepia limpia (con su tinta)

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

1 tomate maduro

2 sobres de tinta de calamar (si la sepia no trae suficiente)

50 g de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Paso a paso del arroz negro en Thermomix

Pon en el vaso la cebolla, los ajos y el tomate. Tritura 5 segundos a velocidad 5. Baja los restos con la espátula. Añade el aceite y sofríe 10 minutos, 120 °C, velocidad 1. Este paso es clave: un buen sofrito marca la diferencia. Incorpora la sepia troceada y programa 5 minutos, 120 °C, giro a la izquierda, velocidad cuchara. Disuelve la tinta en un poco de caldo caliente y añádela al vaso. Remueve suavemente con la espátula. Agrega el arroz y rehoga 1 minuto, 100 °C, giro a la izquierda, velocidad cuchara. Vierte el caldo caliente, ajusta de sal y programa 13 minutos, 100 °C, giro a la izquierda, velocidad cuchara. Deja reposar 2–3 minutos dentro del vaso antes de servir.

Trucos para que el arroz negro quede perfecto

Usa arroz redondo, nunca largo: absorbe mejor el sabor.

El caldo debe estar muy caliente al añadirlo.

al añadirlo. No te pases con el tiempo: el arroz sigue cocinándose en el reposo.

Si quieres un toque extra, sírvelo con alioli casero (opcional, pero muy recomendable).

Ideas si te gusta variar con el arroz

Si te apasionan los arroces y te gusta probar sabores distintos, puedes echar un vistazo a otras recetas igual de interesantes, como este Arroz amarillo con pollo, ideal para comidas familiares; el Arroz frito al estilo cantones, perfecto para un giro asiático rápido; o el aromático Arroz turco especiado, lleno de matices y especias.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: unas 1.900–2.000 kcal en total (aprox. 475–500 kcal por ración)

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Plato principal

El arroz negro en Thermomix demuestra que la cocina tradicional y la tecnología pueden llevarse muy bien. Con ingredientes sencillos y un proceso bien controlado, el resultado es un plato elegante, sabroso y muy agradecido. Una receta que, cuando sale bien, siempre invita a repetir.