En la preparación de este plato pueden ayudar los más pequeños de la casa, con lo que será un rato divertido en familia y de interacción entre todos.

El chocolate nos aporta beneficios muy saludables. Se trata de un alimento con nutrientes anticancerígenos, que además nos ofrece la energía que nuestro organismo necesita cada día. Analizando sus nutrientes, el chocolate es rico en minerales como el magnesio, cobre, hierro, zinc, potasio y fósforo. Además, contiene proteínas y grasas saludables.

Hay recetas que ya de por sí son irresistibles… y luego están las que van un paso más allá. Las torrijas entran en el primer grupo. Este postre de torrijas de chocolate es perfecto para quienes no se conforman con lo clásico. Porque sí, las de toda la vida están buenísimas, pero cuando pruebas unas bien cremosas por dentro, con ese toque de cacao… cuesta volver atrás.

Ahora bien, si lo que buscas es algo diferente, las torrijas dulces con chocolate son una apuesta segura. Mantienen la esencia, pero con un punto más intenso, más goloso… más de “solo una más” (aunque nunca sea solo una).

Ingredientes que vas a necesitar

No hace falta nada raro. De hecho, seguramente ya tienes casi todo en casa:

Pan del día anterior (mejor si es tipo brioche o pan especial para torrijas)

500 ml de leche

100 g de azúcar

1 rama de canela

Piel de limón

2 huevos

Chocolate para fundir (unos 150-200 g)

Cacao en polvo (opcional, pero muy recomendable)

Aceite para freír

Azúcar y canela para rebozar

Aquí es donde empieza la magia: el chocolate.

Paso a paso: cremosas y con mucho sabor

Primero, infusiona la leche. Caliéntala con la canela, el azúcar y la piel de limón. Sin prisas. Que coja bien el sabor. Luego déjala templar. Mientras tanto, corta el pan en rebanadas gruesas. No demasiado finas, porque queremos que aguanten bien el relleno. Ahora viene el punto clave de esta receta de torrijas rellenas de chocolate: haz un pequeño corte en cada rebanada, como si fuera un bocadillo, y mete dentro un trocito de chocolate. No hace falta llenarlo demasiado, pero tampoco te quedes corto. Empapa el pan en la leche. Bien empapado, pero sin que se deshaga. Luego pásalo por huevo batido. A la sartén. Fríe las torrijas en aceite caliente hasta que estén doradas por fuera. Ese contraste es importante: crujiente por fuera, suave por dentro. Cuando las saques, déjalas sobre papel para quitar el exceso de aceite. Y justo después, rebózalas en azúcar y canela.

El toque final: más chocolate

Si eres de los que piensa que nunca hay suficiente chocolate, este paso es para ti.

Derrite un poco más de chocolate al baño maría o en el microondas (con cuidado, poco a poco). A continuación, vierte por encima de las torrijas ya hechas. Así consigues unas espectaculares torrijas con chocolate derretido que son pura tentación. El interior queda cremoso, casi fundente, y por fuera tienes ese extra que lo cambia todo. También puedes espolvorear un poco de cacao en polvo por encima. Le da un punto más intenso, menos dulce. Muy buen equilibrio.

Algunas variantes

Disfruta de estas recetas:

Las mejores recetas de torrijas.

Torrijas clásicas con leche.

Torrijas de vino tradicionales.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4-6 personas

Información nutricional: aproximadamente 300-350 calorías por torrija (puede variar según el chocolate y la cantidad de azúcar)

Tipo de cocina: Española

Tipo de comida: Postre

Si te gustan las torrijas, no pierdas la oportunidad de realizar este sencillo y delicioso postre, ten por seguro que no te arrepentirás.