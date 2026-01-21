Recetas de postres

Tiramisú de Dani García: la receta original explicada paso a paso

Receta de tiramisú
Tiramisú de Dani García.
Francisco María
  • Francisco María
Tiramisu al estilo Dani García, una receta clásica con sabor auténtico y textura cremosa irresistible.

El tiramisú es de esos postres que levantan aplausos sin esfuerzo. Cremoso, con café potente y cacao por encima… imposible fallar. La versión inspirada en Dani García va a lo básico (que es donde está la magia): buen mascarpone, café fuerte y equilibrio, nada de inventos raros. Si sigues los pasos con calma, te sale de diez aunque no seas pro de la repostería.

Ingredientes (para 6–8 personas)

  • 500 g de queso mascarpone
  • 4 huevos tamaño M
  • 100 g de azúcar
  • 300 g de bizcochos de soletilla
  • 300 ml de café fuerte (ya frío)
  • 2 cucharadas de cacao puro en polvo
  • 1 chorrito de licor (opcional: amaretto, ron o marsala)
  • 1 pizca de salTiramisú

    • Cómo hacerlo sin estrés

    1. Separar yemas y claras
      Las yemas a un bol grande, las claras a otro. Fácil.
    2. Yemas + azúcar
      Bate hasta que la mezcla aclare y se vuelva cremosa. Aquí se construye la textura.
    3. Mascarpone al bol
      Añade el mascarpone poco a poco y mezcla suave hasta que quede fino y sin grumos.
    4. Claras montadas
      Con una pizca de sal, monta las claras a punto de nieve firme.
    5. Unir sin prisas
      Incorpora las claras a la crema con movimientos envolventes.
    6. Café listo
      Mezcla el café frío con el licor si decides usarlo.
    7. Montaje
      Moja rápido los bizcochos (sin empaparlos) y pon una capa en la fuente. Cubre con crema. Repite capas y termina siempre con crema arriba.
    8. Reposo + cacao
      Espolvorea cacao puro y a la nevera mínimo 4 horas. Si es de un día para otro, mejor todavía.

    Resultado: cremoso, equilibrado y con sabor a clásico.

    Variantes que también molan (por si te apetece cambiar)

    Si te animas, hay opciones para todos los gustos. Puedes probar otras Recetas Mascarpone para aprovechar este queso como se merece.

    ¿Prefieres evitar el huevo crudo? El Tiramisú Sin Huevo es apuesta segura. Para algo más ligero, el Tiramisú Yogur sorprende para bien.

    Si vas con prisa, el Tiramisú Fácil te saca del apuro. Y si quieres ir a lo seguro de toda la vida, el Tiramisú Clásico nunca falla.

    Truquitos que marcan la diferencia

    • Mascarpone mejor de calidad..
    • No empapes los bizcochos o se desmorona.
    • El reposo es clave para que coja cuerpo.
    • El cacao, mejor justo antes de servir.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 30 minutos + reposo

    Porciones: 6–8 raciones

    Información nutricional (aprox. total):

    Calorías totales: 2.700–2.900 kcal (tiramisú completo)

    Tipo de cocina: Italiana / mediterránea

    Tipo de comida: Postre

    En resumen: este tiramisú al estilo Dani García es el clásico bien hecho, sin complicarse y con resultado elegante. Lo haces una vez… y se queda fijo en tu recetario

