Sándwich de pepinillo sin pan: la receta viral baja en carbohidratos que se hace en minutos

Hay ideas que nacen en TikTok y parecen una excentricidad pasajera hasta que las pruebas un martes cualquiera a la hora del almuerzo. El sándwich de pepinillo gigante es exactamente uno de esos casos. La premisa no puede ser más simple: sustituir dos rebanadas de pan por un pepinillo en vinagre grande abierto por la mitad a lo largo. Al principio choca, no nos vamos a engañar. Pero en cuanto le das el primer bocado, la acidez del encurtido rompe con la grasa del queso y los embutidos del relleno de una manera brutal.Es crujiente, refrescante y se prepara en menos de cinco minutos.

Ingredientes

1 pepinillo agridulce o en vinagre de tamaño grande

2 o 3 lonchas de pavo, jamón cocido

1 loncha de queso provolone, cheddar o queso crema

1 cucharadita de mostaza antigua o de Dijón

Unas cuantas hojas de rúcula o espinacas baby

Pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer sándwich de pepinillo sin pan paso a paso

Corta el pepinillo grande por la mitad longitudinalmente. Con ayuda de una cuchara pequeña, retira con cuidado las semillas del centro de ambas mitades para crear un canal interior. Este detalle es vital para que quepa el relleno y no resbale. Secar muy bien. Presiona las dos mitades contra papel absorbente de cocina. Si dejas el exceso de vinagre o humedad, el queso y la mostaza resbalarán y el sándwich se te desmontará en la mano. Extiende la mostaza (y una pincelada de queso crema si decides usarlo) en la cavidad de la base del pepinillo. Dobla las lonchas de pavo o york sobre sí mismas e introdúcelas en el canal. Agrega la loncha de queso doblada y remata con un par de hojas de rúcula y una pizca de pimienta. Coloca la otra mitad del pepinillo encima a modo de tapa. Si vas a comerlo en el momento, puedes sujetarlo con un par de palillos de madera para facilitar el agarre.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto de este plato está en el secado previo. Los pepinillos vienen sumergidos en salmuera y, si no retiras el líquido del centro tras ahuecarlos, el primer bocado provocará una avalancha de vinagre que tapará el sabor de la carne.

Elige pepinillos crujientes de buena calidad comercial. Si el pepinillo está blando o lleva demasiado tiempo abierto en la nevera, perderá la firmeza necesaria para actuar como pan y se doblará entero al morderlo.

Variantes de la receta

Estilo italiano: Rellena con lonchas de salami, mortadela, queso mozzarella y un toque de pesto.

Rellena con lonchas de salami, mortadela, queso mozzarella y un toque de pesto. Toque marinero : Mezcla una lata pequeña de atún al natural con un poco de mayonesa y cebollino, y rellena el canal del pepinillo.

: Mezcla una lata pequeña de atún al natural con un poco de mayonesa y cebollino, y rellena el canal del pepinillo. Opción vegetariana: Usa queso feta desmenuzado, pimientos del piquillo en tiras y humus suave de garbanzo.

Con qué acompañar el sándwich de pepinillo

Como la base es ácida y crujiente, le van muy bien los acompañamientos que aporten suavidad o grasas saludables. Por ejemplo, unos gajos de aguacate maduro con un hilo de aceite de oliva y sal en escamas. También un puñado de frutos secos toscamente picados, como almendras o nueces.

Cómo conservar esta preparación

Esta no es una receta adecuada para llevar en el tupper o preparar por la mañana y comer cinco horas después. La salmuera del pepinillo termina ablandando el relleno con el paso del tiempo. Se debe montar y comer en el acto. Si quieres adelantar trabajo, deja los ingredientes preparados y corta el pepinillo justo en el momento de servir.

Información nutricional

Un sándwich de pepinillo grande preparado con pavo, queso provolone y mostaza suma apenas 140 calorías totales.

Ficha de la receta

Tiempo de preparación: 5 minutos

Porciones: 1 porción

Tipo de cocina: Express / Keto / Sin gluten

Tipo de comida: Almuerzo rápido / Meriendas / Snack