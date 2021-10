Los sándwiches sin pan son una manera sana de consumir snacks. Se creía que este alimento era originario de Estados Unidos, el país de la comida rápida. No obstante, se sirvió por primera vez en Inglaterra en el siglo XVIII para alimentar al IV Conde de Sándwich. Este noble, apasionado por los juegos, comía un pedazo de carne entre dos rodajas de pan para no suspender sus partidas de cartas. En la actualidad, este versátil alimento se ingiere en todos los países del mundo.

Consumir sándwiches que no sean de pan no es nada nuevo ni particular. En realidad, existen muchas recetas de este tipo en diversos países. Sólo se trata de meter un relleno de carnes, embutidos o vegetales entre dos capas de un alimento laminado. En estos se puede combinar cualquier tipo de ingredientes y salsas.

Comer sándwiches sin pan forma parte de un cambio dietético más saludable. En efecto, consumir cereales con gluten, inflama al organismo humano. Tanto los intestinos como las articulaciones se afectan con la ingesta excesiva de este carbohidrato. Por tal motivo, los médicos recomiendan a las personas que sufren de reumatismo y otras enfermedades no consumirlo.

Sándwich de patata

Ingredientes: