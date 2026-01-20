Recetas con grelos: ideas fáciles y tradicionales gallegas

Los grelos son puro ADN gallego. Tienen personalidad, ese puntito amargo que o te enamora o te pone a prueba, y están ligados a la cocina de siempre: ollas grandes, fuego lento y platos que reconfortan. Aunque mucha gente los asocia solo al clásico lacón con grelos, la realidad es que dan muchísimo más juego y se pueden usar en recetas sencillas, baratas y con un sabor brutal.

Si te apetece variar un poco y salir del plato típico de invierno, aquí van varias ideas fáciles, muy de casa y totalmente gallegas para sacarles partido sin complicarte la vida.

Por qué merece la pena cocinar con grelos

Los grelos son las hojas tiernas del nabo y se recogen sobre todo en los meses fríos. Son económicos, muy nutritivos y tienen un sabor potente que combina genial con patatas, huevos, carnes e incluso marisco. Bien cocidos y escurridos, pierden parte del amargor y quedan en su punto justo.

Si quieres más ideas y ver todo lo que se puede hacer con ellos sin complicaciones, puedes echar un ojo a estas recetas con grelos, donde hay opciones para todos los gustos.

Revuelto de grelos con gambas

Si buscas algo rápido y diferente, el revuelto grelos gambas es una combinación que funciona sorprendentemente bien. Mezcla el sabor intenso de los grelos con la suavidad de las gambas y queda de diez.

La idea es sencilla: grelos ya cocidos y bien escurridos, gambas peladas, ajos tiernos y huevos. Se saltean primero las gambas con los ajos, se añaden los grelos picados y, al final, los huevos batidos. Un plato rápido, jugoso y perfecto para una cena ligera o un entrante con personalidad.

Grelos con patatas: lo simple nunca falla

En el ranking de recetas de toda la vida, los grelos con patatas se llevan medalla. Es una preparación sencilla, que sirve tanto de acompañamiento como de plato principal si le añades un poco de chorizo o tocino.

Las patatas la cocemos unidas a los grelos, se escurren bien y las aliñamos con un refrito de ajo y aceite de oliva. No necesitas más pasos. Cocina humilde, de la que reconforta y llena.

Empanada de grelos: un clásico que siempre gana

La empanada de grelos es otro clásico gallego que nunca falla.

Los grelos se cuecen, se pican y se mezclan con un sofrito sencillo de cebolla. Después se colocan entre dos capas de masa y al horno hasta que quede dorada y crujiente. Es perfecta para llevar, compartir y, como suele pasar, al día siguiente está incluso mejor.

Trucos rápidos para cocinar grelos sin miedo

Lava bien los grelos y retira los tallos más duros antes de cocerlos.

Cuécelos en agua con sal unos 20–30 minutos, según lo tiernos que sean.

Si quieres suavizar el sabor, cambia el agua una vez durante la cocción.

Admiten muy bien refritos, salteados y mezclas con huevo o patata.