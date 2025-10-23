Las castañas son uno de los frutos más versátiles del otoño. En el Día de Todos los Santos, se convierten en protagonistas de platos dulces y salados que nos conectan con la tradición. Desde sopas reconfortantes hasta postres irresistibles, estas recetas con castañas nos permiten disfrutar de su sabor y propiedades nutricionales en todo su esplendor.

Ficha técnica general:

Tiempo de preparación: 20-40 minutos

Tiempo de cocción: 20-60 minutos según receta

Porciones: 4-6 personas

Información nutricional: Fuente de energía, fibra, minerales y antioxidantes

Tipo de cocina: Tradicional de otoño

Tipo de comida: Entrante, principal y postre

Recetas con castañas para Todos los Santos

1. Sopa de castañas



500 gr de castañas

1 rama de apio

100 gr de cebolla

1 clavo

100 gr de mantequilla

1 dl de nata

Sal y pimienta

Preparar un caldo con apio, cebolla y clavo. Hervir 30 minutos. Añadir las castañas peladas y mantequilla al caldo. Triturar todo y rectificar de sal y pimienta. Pasar por pasapurés y servir con cebollino.

2. Risotto con setas y castañas

350 gr de arroz

250 gr de setas

20 castañas escaldadas

150 ml de vino blanco

100 gr de queso parmesano

1/2 cebolla, 2 dientes de ajo

Romero, salvia, sal y pimienta

Sofreír cebolla y ajo. Añadir castañas y setas. Incorporar arroz, caldo y vino blanco. Agregar hierbas y cocinar hasta que el arroz esté cremoso. Servir con parmesano rallado.

3. Salchichas con puré de castañas



4 salchichas

500 gr de castañas

1 boniato

400 ml de leche

25 gr de mantequilla

Sal, aceite de oliva, perejil

Hervir y pelar las castañas. Cocer con leche y triturar con mantequilla y sal. Freír chips de boniato. Dorar las salchichas en parrilla y servir con puré y chips.

4. Pollo con castañas



2 kg de muslitos de pollo

150 gr de castañas

1 pimiento rojo y 1 verde

1 tomate, 1 cebolla, 2 dientes de ajo

2 hojas de laurel

1 vaso de vino blanco

½ l de caldo de pollo

Harina, aceite de oliva, sal

Preparar sofrito con ajo, cebolla, pimientos y tomate. Dorar el pollo y añadir al sofrito con vino y laurel. Agregar castañas y caldo. Cocinar 25 minutos. Espesar con harina diluida y servir.

5. Tarta de queso y castañas

140 gr de azúcar

4 huevos

300 ml de leche

300 gr de queso crema

300 gr de castañas asadas

Extracto de vainilla, sal

Triturar castañas con leche. Cocinar con azúcar y vainilla. Enfriar, añadir queso y huevos. Hornear a 180ºC durante 50 minutos.

6. Bizcocho de castañas

60 gr de harina

120 gr de azúcar

60 gr de castañas cocidas

120 gr de aceite de girasol

2 huevos

7 gr de levadura

Esencia de vainilla, sal

Precalentar horno a 200ºC. Mezclar castañas con harina y levadura. Bate huevos con azúcar, añade aceite y mezcla seca. Hornear 20-30 minutos según el molde.

7. Crema de castañas y chocolate



300 gr de castañas

400 ml de leche

3 huevos

100 gr de azúcar

75 gr de chocolate de cobertura

Hervir y pelar castañas. Triturar con leche. Batir huevos con azúcar. Calentar leche y añadir mezcla. Incorporar castañas y chocolate troceado. Remover hasta fundir.

¿Te han sobrado castañas? Prueba estas versiones: castañas asadas al horno, en freidora de aire, microondas o con air fryer Cosori. También puedes acompañarlas con gachas dulces, gachas dulces Thermomix o unas flores fritas que completan cualquier mesa festiva.

Estas recetas con castañas para el Día de Todos los Santos son perfectas para disfrutar de los sabores de temporada y rendir homenaje a nuestras tradiciones culinarias. Comparte estas ideas, prepara un menú completo y celebra con sabor, historia y mucho cariño.