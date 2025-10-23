Recetas con castañas para el Día de Todos los Santos: 7 ideas originales
Llega el Día de Todos los Santos y la mejor idea es elaborar platos con ingredientes estacionales, de otoño. Anota estas recetas con castañas, te sorprenderán.
Las castañas son uno de los frutos más versátiles del otoño. En el Día de Todos los Santos, se convierten en protagonistas de platos dulces y salados que nos conectan con la tradición. Desde sopas reconfortantes hasta postres irresistibles, estas recetas con castañas nos permiten disfrutar de su sabor y propiedades nutricionales en todo su esplendor.
Ficha técnica general:
Recetas con castañas para Todos los Santos
1. Sopa de castañas
- 500 gr de castañas
- 1 rama de apio
- 100 gr de cebolla
- 1 clavo
- 100 gr de mantequilla
- 1 dl de nata
- Sal y pimienta
- Preparar un caldo con apio, cebolla y clavo. Hervir 30 minutos.
- Añadir las castañas peladas y mantequilla al caldo.
- Triturar todo y rectificar de sal y pimienta.
- Pasar por pasapurés y servir con cebollino.
2. Risotto con setas y castañas
- 350 gr de arroz
- 250 gr de setas
- 20 castañas escaldadas
- 150 ml de vino blanco
- 100 gr de queso parmesano
- 1/2 cebolla, 2 dientes de ajo
- Romero, salvia, sal y pimienta
- Sofreír cebolla y ajo. Añadir castañas y setas.
- Incorporar arroz, caldo y vino blanco.
- Agregar hierbas y cocinar hasta que el arroz esté cremoso.
- Servir con parmesano rallado.
3. Salchichas con puré de castañas
- 4 salchichas
- 500 gr de castañas
- 1 boniato
- 400 ml de leche
- 25 gr de mantequilla
- Sal, aceite de oliva, perejil
- Hervir y pelar las castañas. Cocer con leche y triturar con mantequilla y sal.
- Freír chips de boniato.
- Dorar las salchichas en parrilla y servir con puré y chips.
4. Pollo con castañas
- 2 kg de muslitos de pollo
- 150 gr de castañas
- 1 pimiento rojo y 1 verde
- 1 tomate, 1 cebolla, 2 dientes de ajo
- 2 hojas de laurel
- 1 vaso de vino blanco
- ½ l de caldo de pollo
- Harina, aceite de oliva, sal
- Preparar sofrito con ajo, cebolla, pimientos y tomate.
- Dorar el pollo y añadir al sofrito con vino y laurel.
- Agregar castañas y caldo. Cocinar 25 minutos.
- Espesar con harina diluida y servir.
5. Tarta de queso y castañas
- 140 gr de azúcar
- 4 huevos
- 300 ml de leche
- 300 gr de queso crema
- 300 gr de castañas asadas
- Extracto de vainilla, sal
- Triturar castañas con leche. Cocinar con azúcar y vainilla.
- Enfriar, añadir queso y huevos. Hornear a 180ºC durante 50 minutos.
6. Bizcocho de castañas
- 60 gr de harina
- 120 gr de azúcar
- 60 gr de castañas cocidas
- 120 gr de aceite de girasol
- 2 huevos
- 7 gr de levadura
- Esencia de vainilla, sal
- Precalentar horno a 200ºC. Mezclar castañas con harina y levadura.
- Bate huevos con azúcar, añade aceite y mezcla seca.
- Hornear 20-30 minutos según el molde.
7. Crema de castañas y chocolate
- 300 gr de castañas
- 400 ml de leche
- 3 huevos
- 100 gr de azúcar
- 75 gr de chocolate de cobertura
- Hervir y pelar castañas. Triturar con leche.
- Batir huevos con azúcar. Calentar leche y añadir mezcla.
- Incorporar castañas y chocolate troceado. Remover hasta fundir.
¿Te han sobrado castañas? Prueba estas versiones: castañas asadas al horno, en freidora de aire, microondas o con air fryer Cosori. También puedes acompañarlas con gachas dulces, gachas dulces Thermomix o unas flores fritas que completan cualquier mesa festiva.
Estas recetas con castañas para el Día de Todos los Santos son perfectas para disfrutar de los sabores de temporada y rendir homenaje a nuestras tradiciones culinarias. Comparte estas ideas, prepara un menú completo y celebra con sabor, historia y mucho cariño.