Cómo hacer la tarta viral de la abuela con galletas y chocolate: te pedirán la receta

Te pedirán la receta de esta tarta viral de la abuela con galletas y chocolate que nunca falla y está de vicio. Crecimos en unos tiempos en los que las pesetas contaban y mucho, los ajustes de aquellos días obligaban a dejar las pastelerías para ocasiones especiales, muy especiales, y a ingeniar postres de lujo por mucho menos de lo que costaba un pastel. La tarta de la abuela nos demostraba que, con leche, galletas y poco más, se podía conseguir un resultado espectacular en todos los sentidos.

Un buen básico que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Son tiempos de aprovechar al máximo cada euro de nuevo y buscar soluciones para toda la familia. Conseguir que todo encaje a las mil maravillas y hacerlo con unos ingredientes sencillos que sabemos que gustará a todos y cuyo resultado puede acabar siendo realmente espectacular en todos los sentidos. Una opción de lo más deliciosa que no podemos dejar escapar y nos hará retroceder en el tiempo, esta tarta viral de la abuela no tiene rival.

Te pedirán una de esas recetas que llega al alma

La comida nos traslada a un mundo nuevo. Cada sabor activa un recuerdo, un olor determinado o una serie de emociones que nos inundan por completo. Hay postres que jamás se olvidan y uno de ellos, es sin duda alguna una tarta que durante los años 90 se hacía casi todos los domingos en la mayoría de las casas de este país.

El olor a chocolate recién hecho que se fusionaba con esas galletas cuadradas o redondas que todos desayunábamos para llegar al colegio listos para aprender. Son muchos los momentos que pasamos en familia disfrutando de estos postres que ya no van a volver a no ser que nos pongamos manos a la obra para recuperarlos.

Vamos a conseguir crear este dulce que tiene el sello del mejor chocolate del país y que está de vicio. Hay pocas cosas tan deliciosas como esa tarta que recién hecha estaba buena, pero era un postre de esos que, para el día siguiente, podría estar mucho mejor. Es hora de que volvamos al paso con la tarta de la abuela o de esas madres que no dejaban de ser mágicas.

Esta es la tarta viral de la abuela con galletas y chocolate

Con el mejor chocolate Nestle, una referencia que se ha mantenido intacta a lo largo de los años. Es una de las marcas de referencia que lleva décadas ocupando las casas de este país, ese sabor único de un chocolate que impresiona, mezclado con las galletas que tenemos en casa y de otra forma podrían incluso quedarse blandas, es la excusa perfecta para hacer una tarta de esas que impresionan.

Ingredientes:

2 sobres de preparado para natillas

1 litro de leche

3 cucharadas soperas de azúcar

200 ml de nata para montar

250 gr de chocolate en tableta

40 gr de mantequilla sin sal

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de canela

3 paquetes de galletas tostadas rectangulares o cuadradas

1 litro de leche para mojar las galletas

Cómo preparar una tarta de galletas, chocolate y natillas

Empezamos esta clásica tarta haciendo las natillas. Lo más rápido es hacerlas con un preparado de calidad, en esencia este postre se caracterizaba por invertir poco tiempo en tenerlo listo. Ponemos el litro de leche en el fuego para hacer las natillas, con el azúcar. Esperamos que se caliente y disuelva bien, incorporamos el preparado sin dejar de remover hasta que tengan la textura y consistencia adecuada. Seguimos con el chocolate, antes que las natillas se queden demasiado frías para poder trabajar con ellas. Ponemos la nata en un cazo, cuando hierva le añadimos la tableta de chocolate troceada y un poco de mantequilla. Hay variantes que utilizan chocolate a la taza, igualmente quedaría bien, aunque debemos espesarlo añadiendo menos cantidad de leche. Pasamos a montar la tarta una vez tenemos estos dos ingredientes listos. En un molde desmontable rectangular, vamos colocando la base de galletas, las iremos mojando en leche para que nos quede una tarta más suave. Encima pondremos una primera capa de natillas. Volvemos a repetir el proceso con las galletas y encima, ponemos el chocolate. Podemos hacer las capas que queramos siempre y cuando la parte superior sea de chocolate. Una vez tenemos la tarta montada la pondremos en la nevera para que se enfríe y coja consistencia. Para darle un punto extra, podemos ponerle por encima unos frutos secos picados, quedará impresionante.

Sólo tendrás que darle tu punto personal con un poco de nata o unos detalles que nos harán descubrir lo mejor de un dulce que triunfa siempre.