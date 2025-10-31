Recetas de cuchara

Cómo hacer lentejas de bote: receta rápida y fácil paso a paso

Lentejas caseras
Lentejas de bote.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Aprende cómo hacer lentejas de bote de manera rápida y sencilla. Receta fácil paso a paso para disfrutar de un plato delicioso en minutos.

Lentejas estofadas en olla express

Lentejas con chorizo y patatas

Lentejas con verduras de Arguiñano

Las lentejas de bote son la salvación cuando tienes poco tiempo, pero no quieres renunciar a un plato casero y reconfortante. Ya vienen cocidas, así que con unos pocos ingredientes frescos y un toque de cariño puedes preparar un guiso lleno de sabor en cuestión de minutos. Esta receta es perfecta para esos días en los que necesitas algo rápido, nutritivo y que te deje satisfecho.

Ingredientes

  • 2 botes (400 g cada uno) de lentejas cocidas
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 1 zanahoria
  • ½ pimiento rojo
  • 1 tomate maduro o 3 cucharadas de tomate triturado
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • ½ cucharadita de comino (opcional)
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 vaso pequeño de agua o caldo vegetal
  • Opcional: chorizo, jamón en taquitos o tofu ahumado, según prefieras una versión tradicional o vegetariana.

    • Preparación paso a paso

    1. Comienza con el sofrito:
      Pela y pica la cebolla, los ajos, la zanahoria y el pimiento. Calienta el aceite en una olla y sofríe la cebolla y el ajo hasta que empiecen a dorarse ligeramente y suelten su aroma.
    2. Añade las verduras:
      Incorpora la zanahoria y el pimiento, y cocina unos minutos más, removiendo para que se ablanden un poco.
    3. Agrega el tomate y las especias:
      Añade el tomate triturado, el pimentón, el comino y la hoja de laurel. Cocina a fuego medio durante unos 5 minutos, dejando que el tomate pierda su acidez y las especias suelten todo su sabor.legumbres en conserva
    4. Incorpora las lentejas:
      Escurre los botes de lentejas y enjuágalas con agua fría para eliminar el exceso de sal. Luego échalas en la olla junto con un vaso de agua o caldo vegetal.
    5. Deja que se integren los sabores:
      Cocina todo junto unos 10 minutos a fuego medio. Si decides añadir chorizo, jamón o tofu, este es el momento ideal para hacerlo.
    6. Ajusta y sirve:
      Prueba y corrige de sal y pimienta. Retira la hoja de laurel y sirve caliente, con un chorrito de aceite de oliva por encima o un poco de pan crujiente al lado.

    Resultado final

    En menos de media hora tendrás unas lentejas tiernas, sabrosas y llenas de energía, perfectas para cualquier ocasión. Son una excelente fuente de proteína vegetal, hierro y fibra, además de ser económicas y muy saciantes.

    Puedes darles tu toque personal: añadir arroz, espinacas, curry o un poco de pimentón picante. Sea cual sea la versión que elijas, las lentejas de bote demuestran que cocinar bien puede ser sencillo, rápido y delicioso.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 20 minutos

    Porciones: 4 raciones

    Calorías totales: Aproximadamente 720 kcal (unas 180 kcal por porción)

    Tipo de cocina: Española / Mediterránea

    Tipo de comida: Plato principal o guiso casero

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas