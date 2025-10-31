Cómo hacer lentejas de bote: receta rápida y fácil paso a paso
Aprende cómo hacer lentejas de bote de manera rápida y sencilla. Receta fácil paso a paso para disfrutar de un plato delicioso en minutos.
Las lentejas de bote son la salvación cuando tienes poco tiempo, pero no quieres renunciar a un plato casero y reconfortante. Ya vienen cocidas, así que con unos pocos ingredientes frescos y un toque de cariño puedes preparar un guiso lleno de sabor en cuestión de minutos. Esta receta es perfecta para esos días en los que necesitas algo rápido, nutritivo y que te deje satisfecho.
Ingredientes
Preparación paso a paso
- Comienza con el sofrito:
Pela y pica la cebolla, los ajos, la zanahoria y el pimiento. Calienta el aceite en una olla y sofríe la cebolla y el ajo hasta que empiecen a dorarse ligeramente y suelten su aroma.
- Añade las verduras:
Incorpora la zanahoria y el pimiento, y cocina unos minutos más, removiendo para que se ablanden un poco.
- Agrega el tomate y las especias:
Añade el tomate triturado, el pimentón, el comino y la hoja de laurel. Cocina a fuego medio durante unos 5 minutos, dejando que el tomate pierda su acidez y las especias suelten todo su sabor.
- Incorpora las lentejas:
Escurre los botes de lentejas y enjuágalas con agua fría para eliminar el exceso de sal. Luego échalas en la olla junto con un vaso de agua o caldo vegetal.
- Deja que se integren los sabores:
Cocina todo junto unos 10 minutos a fuego medio. Si decides añadir chorizo, jamón o tofu, este es el momento ideal para hacerlo.
- Ajusta y sirve:
Prueba y corrige de sal y pimienta. Retira la hoja de laurel y sirve caliente, con un chorrito de aceite de oliva por encima o un poco de pan crujiente al lado.
Resultado final
En menos de media hora tendrás unas lentejas tiernas, sabrosas y llenas de energía, perfectas para cualquier ocasión. Son una excelente fuente de proteína vegetal, hierro y fibra, además de ser económicas y muy saciantes.
Puedes darles tu toque personal: añadir arroz, espinacas, curry o un poco de pimentón picante. Sea cual sea la versión que elijas, las lentejas de bote demuestran que cocinar bien puede ser sencillo, rápido y delicioso.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 20 minutos
Porciones: 4 raciones
Calorías totales: Aproximadamente 720 kcal (unas 180 kcal por porción)
Tipo de cocina: Española / Mediterránea
Tipo de comida: Plato principal o guiso casero