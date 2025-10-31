Cómo hacer lentejas de bote: receta rápida y fácil paso a paso

Las lentejas de bote son la salvación cuando tienes poco tiempo, pero no quieres renunciar a un plato casero y reconfortante. Ya vienen cocidas, así que con unos pocos ingredientes frescos y un toque de cariño puedes preparar un guiso lleno de sabor en cuestión de minutos. Esta receta es perfecta para esos días en los que necesitas algo rápido, nutritivo y que te deje satisfecho.

Ingredientes

2 botes (400 g cada uno) de lentejas cocidas

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 zanahoria

½ pimiento rojo

1 tomate maduro o 3 cucharadas de tomate triturado

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de comino (opcional)

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 vaso pequeño de agua o caldo vegetal

Opcional: chorizo, jamón en taquitos o tofu ahumado, según prefieras una versión tradicional o vegetariana.

Preparación paso a paso

Comienza con el sofrito:

Pela y pica la cebolla, los ajos, la zanahoria y el pimiento. Calienta el aceite en una olla y sofríe la cebolla y el ajo hasta que empiecen a dorarse ligeramente y suelten su aroma. Añade las verduras:

Incorpora la zanahoria y el pimiento, y cocina unos minutos más, removiendo para que se ablanden un poco. Agrega el tomate y las especias:

Añade el tomate triturado, el pimentón, el comino y la hoja de laurel. Cocina a fuego medio durante unos 5 minutos, dejando que el tomate pierda su acidez y las especias suelten todo su sabor. Incorpora las lentejas:

Escurre los botes de lentejas y enjuágalas con agua fría para eliminar el exceso de sal. Luego échalas en la olla junto con un vaso de agua o caldo vegetal. Deja que se integren los sabores:

Cocina todo junto unos 10 minutos a fuego medio. Si decides añadir chorizo, jamón o tofu, este es el momento ideal para hacerlo. Ajusta y sirve:

Prueba y corrige de sal y pimienta. Retira la hoja de laurel y sirve caliente, con un chorrito de aceite de oliva por encima o un poco de pan crujiente al lado.

Resultado final

En menos de media hora tendrás unas lentejas tiernas, sabrosas y llenas de energía, perfectas para cualquier ocasión. Son una excelente fuente de proteína vegetal, hierro y fibra, además de ser económicas y muy saciantes.

Puedes darles tu toque personal: añadir arroz, espinacas, curry o un poco de pimentón picante. Sea cual sea la versión que elijas, las lentejas de bote demuestran que cocinar bien puede ser sencillo, rápido y delicioso.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 4 raciones

Calorías totales: Aproximadamente 720 kcal (unas 180 kcal por porción)

Tipo de cocina: Española / Mediterránea

Tipo de comida: Plato principal o guiso casero