Esta es la razón por la que debes lavar las legumbres en conserva antes de cocinarlas

Las legumbres son una excelente fuente de nutrientes y ofrecen numerosos beneficios para la salud. La fibra presente en las mismas ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, cuida el sistema digestivo y genera sensación de saciedad. Las legumbres en conserva son una de las formas más prácticas de consumirlas, ya que no requieren tiempo de remojo y cocción.

Son una opción estupenda para preparar comidas rápidas y saludables. Además, tienen una vida útil más prolongada en comparación con las legumbres frescas. Se pueden almacenar durante varios meses en la despensa sin que se estropeen, lo que reduce el desperdicio de alimentos.

Legumbres en conserva: ¿Es necesario lavarlas?

Ahora bien, ¿las legumbres en conserva hay que lavarlas antes de cocinarlas o no es necesario? Pues bien, lo cierto es que sí. Aunque están cocidas y listas para comer, el «líquido de gobierno» puede contener sal y otros conservantes.

Por este motivo, los expertos recomiendan enjuagar las legumbres bajo el grifo para eliminar el exceso de sodio y otros aditivos empleados en el proceso de conservación. Además, lavar las legumbres en conserva también puede mejorar su textura y sabor, sobre todo si queremos utilizarlas para elaborar ensaladas u otros platos en los que la textura es importante.

Eso sí, para evitar que el líquido residual afecte a la consistencia de la receta, es fundamental escurrir bien las legumbres después de lavarlas. Además, antes de consumirlas, es importante inspeccionarlas en busca de cualquier signo de deterioro, como moho o daños en el envase.

Al comprar legumbres enlatadas, lo mejor es escoger versiones bajas en sodio o sin sal añadida. Y, si no utilizamos todo el contenido del envase, lo ideal es transferir las legumbres a un recipiente hermético y conservarlas en la nevera durante unos días.

Receta

Ingredientes:

1 lata de garbanzo en conserva.

1 lata de maíz en conserva.

1 pepino.

1 pimiento rojo.

Media cebolla.

1/4 taza e cilantro fresco.

1 aguacate maduro.

Zumo de 2 limones.

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Sal.

Pimienta.

Elaboración: