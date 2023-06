Bacterias, las protectoras del cuerpo humano: afectan al sistema inmune, salud mental y aparato digestivo

«Actualmente, no existe una definición de un microbioma saludable. Comprender cómo la dieta puede influir en la estructura de la microbiota intestinal es importante para que podamos hacer recomendaciones sobre enfoques dietéticos», afirma el autor principal del artículo, publicado en The Journal of Nutrition, Alexis Baldeon.

La microbiota consiste en trillones de microorganismos que viven en el tracto gastrointestinal. Contribuyen a muchos procesos fisiológicos, y una microbiota intestinal diversa puede promover la resiliencia a las alteraciones que podrían contribuir a la enfermedad.

«La microbiota intestinal es realmente buena para descomponer la fibra, lo cual es importante porque los humanos no pueden digerir la fibra. Los participantes del estudio con una dieta de mayor calidad tenían una mayor abundancia de bacterias involucradas en el metabolismo de la fibra», señala Baldeon.