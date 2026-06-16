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Las 11 mejores sopas para dieta blanda: recetas saludables y fáciles de preparar

11 sopas de dieta blanda
11 sopas de dieta blanda
Francisco María
  • Francisco María
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Las mejores sopas y cremas para dieta blanda: recetas suaves y fáciles de digerir para cuando tienes el estómago delicado, gastroenteritis o reflujo.

Sopas rápidas y reconfortantes

Sopa castellana

Sopa de ajo de Karlos Arguiñano

11 sopas de dieta blanda, saludables y deliciosas. Sopa de verduras terciopelo blanco, cremas de champiñones o de alcachofas y también sopas de verduras y pollo. En Okdiario-recetas hemos hablado de los alimentos prohibidos para una dieta blanda. La dieta blanda puede disfrutarse en cualquier día del año, pero está especialmente recomendada en algunas patologías y enfermerdades comunes, como la gastroenteritis, operaciones, colon irritable, reflujo, etc.

¿Qué es la dieta blanda?

Un tipo de alimentación orientada a una fácil digestión con alimentos que no irriten las mucosas gástricas. Picantes, exceso de sal, quesos grasos o frituras no están permitidos. Tampoco las ensaladas o verduras crudas ya que contribuyen a genera gases en el estómago. Además aún cocidos evitamos alimentos como el brócoli o la coliflor que también causan gases.

Aunque las recomendaciones pueden variar según el motivo por el que se haya indicado la dieta, existe una serie de alimentos que suelen considerarse adecuados y otros que normalmente se limitan o se eliminan durante este periodo.

Alimentos permitidos y prohibidos en dieta blanda

Alimentos permitidos Alimentos prohibidos o poco recomendables
Arroz blanco cocido Fritos y rebozados
Pasta blanca simple Comida rápida
Patata cocida o en puré Embutidos grasos
Pan blanco tostado Bollería industrial
Pollo cocido o a la plancha Carnes muy grasas
Pavo Tocino y panceta
Pescado blanco Pescados muy grasos en preparaciones pesadas
Caldo de pollo desgrasado Caldos muy grasos
Sopa de arroz o sémola Sopas muy condimentadas
Yogur natural suave (si existe buena tolerancia) Quesos curados y muy grasos
Manzana cocida o asada Frutas muy ácidas
Plátano maduro Cítricos en exceso
Zanahoria cocida Verduras crudas
Calabacín cocido Coles, brócoli y coliflor
Agua e infusiones suaves Bebidas alcohólicas
Gelatina suave Refrescos con gas

Las mejores sopas para dieta blanda

En algunas de estas sopas se incluye un poco de pimienta sin embargo cuando se preparan para dieta blanda evitar este ingrediente.

1. Sopa de pollo casera

11 sopas de dieta blanda

Ingredientes para 4 personas

  • 500 g de pollo
  • 3 tallos de apio
  • 1 cebolla picada
  • Un trocito de piel de limón
  • Una zanahoria troceada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 hoja de laurel
  • 150 g de fideos
  • Un litro u medio de agua
  • Sal baja en sodio
  • Perejil picado
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    Preparación

    Añadimos a la olla un litro y medio de agua y lo llevamos a ebullición. Cortamos en trozos grande la carne de pollo y las verduras. Las añadimos a la olla junto con al trocito de la piel de limón (que ayuda a darle sabor).

    11 sopas de dieta blanda

    Cocer el pollo unos 35 o 40 minutos, a continuación retirar la piel de limón y las verduras, o si acaso dejamos un poco de zanahoria y apio. Colar el caldo y en otro recipiente añadir los fideos y cocer tres minutos (si son finos tipo cabello de ángel, si son más gorditos mirar el tiempo en el paquete).

    Una vez tengamos lista la sopa la dejamos reposar. Cortamos trocitos del pollo que hemos cocido antes y los añadimos a la sopa. En este caso no se aconseja añadir mucha sal si acaso u poco de sal baja en sodio y un poco de perejil que le da sabor.

    11 sopas de dieta blanda

    Si es en la olla exprés

    Añade todos los ingredientes como antes en la olla pero en lugar de un litro y medio solo 1200 ml de agua. Programar 20 minutos y dejar reposar  luego hacer la sopa como en el paso anterior.

    11 sopas de dieta blanda

    Deliciosamente suave y apta para vegetarianos y veganos.

    Los calabacines solo tiene 17 calorías por 100 gramos pero están lleno de vitaminas y antioxidantes. El calabacín es uno de los vegetales más digestivos y suaves

    11 sopas de dieta blanda

    Rica en vitamina A, vitamina C y calcio. La patata cocida es uno de los pilares
    de la dieta blanda; el puerro suavizado aporta fibra sin irritar.

    Crema de alcachofas

    Las alcachofas tiene más antioxidantes que los arándanos o el brócoli. Hay que destacar las propiedades digestivas de la alcachofa, beneficiosa para hígado y estómago irritado.

    11 sopas de dieta blanda

    Suave y reconfortante. Se trata de una combinación proteína magra + verdura
    cocida, ideal en recuperación digestiva

    Crema de champiñones

    Los champiñones solo aporta 20 calorías y tiene vitamina C, D y B6. Textura cremosa sin nata pesada, bajo en grasas y fácil de digerir.

    Las castañas tiene muchas menos calorías que las almendras o nueces, aportan hierro y calcio. Es fuente de hidratos de fácil absorción, alternativa nutritiva para dieta blanda larga.

    Sopa de berros

    Los berros tienen casi el mismo calcio que la leche y además mucha vitamina A. Es depurativa y muy suave si se sirve colada; indicar que no se deben añadir crudos

    Baja en calorías y fuente de vitamina C, con propiedades calmantes, muy baja en grasas y fibra insoluble.

    11 sopas de dieta blanda

    La sopa de sémola

    Es una de las opciones más suaves que pueden incluirse en una dieta blanda. Resulta fácil de digerir, aporta energía y suele sentar bien incluso cuando el aparato digestivo está especialmente sensible.

    La preparación no tiene complicación. Basta con calentar un caldo de pollo casero previamente desgrasado y añadir poco a poco sémola de trigo fina mientras se remueve para evitar grumos. En pocos minutos la sopa adquiere una textura ligera y agradable. Se puede añadir una pequeña cantidad de sal baja en sodio, aunque muchas veces el propio caldo aporta suficiente sabor.

    Sopas que parecen válidas pero debes evitar en dieta blanda

    No todas las sopas son adecuadas para una dieta blanda, aunque a simple vista puedan parecerlo.

    El gazpacho es un buen ejemplo. A pesar de ser ligero, se elabora con verduras crudas que pueden resultar irritantes para algunas personas con molestias digestivas.

    La sopa de cebolla gratinada tampoco suele ser recomendable. La cebolla puede producir gases y el queso fundido aporta una cantidad de grasa que no siempre se tolera bien durante la recuperación.

    Algo parecido ocurre con el minestrone. Contiene numerosas verduras, legumbres y condimentos que aumentan la carga digestiva del plato y pueden provocar molestias.

    Las sopas de mariscos también conviene dejarlas para más adelante. Aunque sean muy populares, el marisco puede resultar más pesado de digerir que otros ingredientes más suaves.

    Consejos para preparar sopas en dieta blanda

    La forma de cocinar influye tanto como los ingredientes elegidos.

    Siempre que sea posible, conviene evitar los sofritos intensos. Un pochado muy suave con una pequeña cantidad de aceite suele ofrecer mejores resultados.

    También merece la pena colar los caldos antes de servirlos. Así se eliminan fibras duras, restos vegetales y pequeñas partículas que podrían resultar molestas.

    La temperatura es otro detalle importante. Las sopas demasiado calientes pueden irritar el sistema digestivo, mientras que las muy frías tampoco suelen ser la mejor elección. Lo ideal es servirlas templadas.

    Si se necesita añadir sal, muchas personas optan por versiones bajas en sodio. Permiten dar algo más de sabor sin abusar de este ingrediente.

    Preguntas frecuentes sobre sopas en dieta blanda

    ¿Cuánto tiempo se debe mantener la dieta blanda?

    Depende de la causa que haya motivado su indicación. A criterio profesional.

    ¿Se puede tomar caldo de pollo en dieta blanda?

    Sí. El caldo de pollo casero sobre todo desgrasado y sin condimentos, es una opción muy recomendada.

    ¿Las cremas de verduras son aptas para dieta blanda?

    Algunas sí. Lo más recomendable es utilizar verduras suaves y bien cocidas, evitando ingredientes flatulentos o muy fibrosos.

    ¿Se puede añadir sal a las sopas de dieta blanda?

    Sí, aunque generalmente se aconseja moderar la cantidad y, cuando sea posible, utilizar sal baja en sodio.

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