Tiempos de cocción: guía completa de alimentos y minutos exactos

Cocer alimentos parece una tarea sencilla, pero cualquiera que haya pasado tiempo en la cocina sabe que unos minutos de más o de menos pueden marcar la diferencia. Una patata que se deshace, un arroz pasado o unas legumbres duras suelen ser el resultado de no controlar bien los tiempos. Por eso, contar con una guía clara y práctica de tiempos de cocción ayuda mucho a cocinar con más tranquilidad y mejores resultados.

Esta guía reúne tiempos orientativos de cocción para alimentos habituales, explicados de forma sencilla y realista. Es cierto que pueden variar según el tamaño, la cantidad o el tipo de fuego, pero sirven como referencia fiable para el día a día y evitan muchos errores comunes.

Tiempos en verduras y hortalizas

Las verduras suelen cocerse rápido, aunque cada una tiene su punto. Por ejemplo, cocer patatas enteras suele llevar entre 25 y 30 minutos desde que el agua empieza a hervir. Si están troceadas, el tiempo se reduce bastante, normalmente a unos 15 o 20 minutos.

En el caso de los guisantes, todo va mucho más rápido. Cocer guisantes frescos requiere solo entre 3 y 5 minutos para que queden tiernos y con buen color. Con los congelados ocurre algo parecido, aunque conviene vigilarlos para que no se pasen y pierdan textura.

Paciencia con las legumbres

Las legumbres necesitan más tiempo, pero el resultado siempre compensa. Cocer alubias secas requiere planificación previa, ya que lo ideal es dejarlas en remojo entre 8 y 12 horas. Después, la cocción tradicional suele durar entre 60 y 90 minutos, según la variedad y la dureza del agua.

Si se utiliza olla a presión, el tiempo se reduce bastante. Aun así, en cocción normal conviene mantener un hervor suave y constante para que queden tiernas sin romperse ni perder la piel.

La precisión con el arroz y los cereales

El arroz es uno de los alimentos donde más se nota el control del tiempo. Cocer arroz blanco suele necesitar entre 15 y 18 minutos en cocción tradicional. El integral, en cambio, requiere más paciencia: entre 35 y 45 minutos.

Una vez cocido, es recomendable dejarlo reposar unos minutos con la tapa puesta. Ese pequeño descanso ayuda a que termine de absorber el vapor y quede más suelto.

Productos del mar, el punto ideal

El marisco es delicado y se pasa con facilidad. Cocer cangrejos suele llevar entre 15 y 20 minutos, comenzando siempre en agua fría con sal para que la cocción sea uniforme.

El pulpo merece mención aparte. Cocer pulpo correctamente puede llevar entre 35 y 45 minutos, dependiendo del tamaño. La clave está en conseguir una textura tierna, evitando que quede duro o gomoso.

El microondas como alternativa

El microondas también puede ser útil en algunos casos. Cocer marisco microondas es posible con productos como gambas o mejillones, siempre controlando muy bien los tiempos, que suelen ser cortos, entre 2 y 5 minutos.

Es una solución práctica cuando hay prisa, aunque no siempre sustituye al sabor de la cocción tradicional.

