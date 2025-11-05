Manitas de cerdo estilo andaluz: cómo prepararlas con sabor casero

Las manitas de cerdo son un plato con historia, un guiso humilde que ha sabido ganarse un lugar especial en la cocina tradicional andaluza. En las casas del sur, su preparación suele ser motivo de reunión familiar, con el aroma del sofrito inundando la cocina mientras la carne se ablanda lentamente. Este plato demuestra que con ingredientes sencillos y un poco de paciencia se puede lograr un resultado lleno de sabor y carácter. Su textura gelatinosa y su salsa espesa hacen que cada cucharada sea pura esencia casera.

A continuación, explicamos cómo preparar unas auténticas manitas de cerdo al estilo andaluz, tiernas, sabrosas y con esa salsa que pide pan para mojar hasta la última gota.

Ingredientes

(para cuatro personas)

4 manitas de cerdo partidas por la mitad

1 cebolla grande

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

3 dientes de ajo

2 tomates maduros o 150 gramos de tomate triturado

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Una pizca de pimentón picante (opcional)

1 vaso de vino blanco seco

1 guindilla (opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra molida

Agua o caldo de carne (lo suficiente para cubrir)

Perejil fresco picado para decorar

Modo de preparación

Limpieza y primera cocción

Pide en la carnicería que te partan las manitas para facilitar la cocción. Lávalas bien bajo el grifo y colócalas en una olla grande. Cubre con agua fría, añade sal y una hoja de laurel. Lleva a ebullición y, cuando empiece a hervir, retira la espuma que se forme. Cuece unos 15 minutos, escurre y reserva. Este paso ayuda a eliminar impurezas y deja un sabor más limpio. Elaborar el sofrito

En una cazuela amplia, calienta un buen chorro de aceite de oliva. Añade la cebolla picada, los pimientos en trozos pequeños y los ajos laminados. Sofríe a fuego medio hasta que las verduras estén tiernas y comiencen a dorarse. Incorpora los tomates picados o el tomate triturado y cocina unos 10 minutos, removiendo con frecuencia, hasta obtener una salsa concentrada y aromática. Incorporar el vino y las especias

Agrega el pimentón dulce y, si te gusta el picante, una pizca de pimentón fuerte o la guindilla. Remueve con rapidez para evitar que se queme el pimentón y vierte el vino blanco. Deja que el alcohol se evapore unos minutos, removiendo para integrar bien los sabores. Guisar las manitas

Coloca las manitas en la cazuela con el sofrito. Cubre con agua o caldo de carne, añade la hoja de laurel y una pizca de sal. Tapa y cocina a fuego muy lento durante unas dos horas, o hasta que la carne esté tierna y se desprenda con facilidad del hueso. Si usas olla a presión, bastarán unos 45 minutos desde que empiece a soltar vapor. Durante la cocción, vigila el nivel de líquido y añade un poco más si es necesario. Ajustar la salsa y servir

Cuando las manitas estén cocidas, destapa la olla y deja que la salsa reduzca a fuego medio. Debe quedar espesa, brillante y con un sabor concentrado. Prueba el punto de sal y pimienta. Sirve bien caliente, espolvoreando perejil fresco picado por encima. Acompaña con pan de campo o unas papas fritas para disfrutar al máximo de la salsa.

Si te gusta la cocina tradicional, esta receta te recordará a esos guisos que huelen a hogar y reúnen a la familia alrededor de la mesa.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 2 horas y 30 minutos

Porciones: 4 porciones

Información nutricional: Ricas en colágeno y proteínas, moderadas en grasa.

Tipo de cocina: Andaluza tradicional

Tipo de comida: Plato principal guisado