Manitas de cerdo a la cordobesa: el guiso clásico que conquista paladares

Receta de manitas
manitas de cerdo a la cordobesa.
Francisco María
Guiso clásico y sabroso: te enseñamos cómo hacer manitas de cerdo a la cordobesa como se prepara en la cocina tradicional.

La cocina andaluza tiene la virtud de convertir la sencillez en arte. En Córdoba, tierra de buen vino y mesas generosas, uno de los platos más queridos es el de las manitas de cerdo a la cordobesa. Este guiso, de raíces humildes, encierra todo el sabor de la cocina tradicional: fuego lento, ingredientes básicos y el gusto por lo hecho en casa. Su textura melosa y su salsa espesa y aromática son capaces de despertar recuerdos y reunir a la familia en torno a la mesa.

A continuación, te contamos cómo preparar este clásico paso a paso, con el mimo que requiere y el resultado que merece.

Ingredientes

  • 4 manitas de cerdo partidas por la mitad y bien limpias
  • 1 cebolla grande
  • 2 tomates maduros
  • 1 pimiento rojo
  • 1 cabeza de ajos
  • 1 hoja de laurel
  • 1 zanahoria
  • 1 vaso de vino blanco seco
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 guindilla seca (opcional)
  • 1 clavo de olor
  • 1 ramita de perejil fresco
  • 1 pizca de comino molido
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto
  • Agua suficiente para la cocción

    • Modo de preparación

    1. Limpieza y cocción previa
      Lava bien las manitas y retira cualquier resto de impurezas. Ponlas en una olla grande con agua fría, una pizca de sal y la hoja de laurel. Cuando empiece a hervir, déjalas unos diez minutos para que suelten la espuma y posibles residuos. Después, escúrrelas y enjuágalas con agua limpia. Este paso es fundamental para conseguir un caldo más claro y un sabor más fino.Receta de manitas
    2. Preparación del sofrito
      En una cazuela amplia, calienta un buen chorro de aceite de oliva. Añade la cebolla picada, el pimiento rojo y la zanahoria cortados en trozos pequeños. Sofríe lentamente hasta que la cebolla se vuelva transparente y el conjunto empiece a dorarse. Incorpora los tomates pelados y troceados, y deja que se cocinen hasta obtener una salsa espesa y bien ligada.
    3. Incorporación de las manitas
      Añade las manitas cocidas al sofrito y remueve para que se impregnen de los sabores. Vierte el vino blanco y deja que el alcohol se evapore durante unos minutos a fuego medio. A continuación, agrega el pimentón, el clavo, el comino y, si te apetece, la guindilla para dar un toque picante. Mezcla con cuidado.
    4. Cocción lenta
      Cubre las manitas con agua caliente y ajusta de sal. Cocina a fuego muy bajo durante unas dos horas, moviendo de vez en cuando para evitar que se peguen. La paciencia es la clave: cuanto más despacio se haga, más tiernas y melosas quedarán. Si prefieres abreviar, puedes usar una olla a presión y reducir el tiempo a unos cuarenta y cinco minutos.
    5. Toque final y presentación
      Cuando las manitas estén tan tiernas que se desprendan del hueso, comprueba el punto de sal. Si quieres una salsa más densa, puedes triturar parte del sofrito y volver a incorporarlo. Justo antes de servir, espolvorea perejil fresco picado.

    Sírvelas bien calientes, acompañadas de pan casero o una guarnición sencilla de patatas o arroz. La salsa, espesa y sabrosa, pide ser disfrutada con calma y buena compañía.

    No es solo un plato; es una forma de entender la cocina, la tradición y el placer de comer bien.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 2 horas y 30 minutos aproximadamente
    Porciones: 4 porciones
    Información nutricional: Rica en colágeno y proteínas; contiene grasas moderadas y aporta hierro y minerales esenciales
    Tipo de cocina: Andaluza, tradicional española
    Tipo de comida: Plato principal guisado

