Judías verdes a la gallega: receta tradicional fácil

Las judías verdes a la gallega son de esos platos que no necesitan presentación ni adornos raros para funcionar. Es cocina de la de siempre, sencilla, directa y con sabor a casa. En Galicia este tipo de recetas forman parte del día a día: ingredientes humildes, poco lío y un resultado que siempre apetece. Sirven igual para abrir una comida que como acompañamiento o incluso para una cena ligera cuando no quieres complicarte demasiado.

Aquí la clave está clara: respetar el producto. Las judías verdes no se disfrazan ni se esconden bajo salsas pesadas. Se cuecen en su punto justo, se acompañan con patata y se aliñan con buen aceite de oliva y pimentón. Nada más. Y, aun así, el plato funciona de maravilla. Es sencillo, reconfortante y muy equilibrado, justo lo que pide la cocina tradicional gallega.

Ingredientes necesarios

Para preparar esta receta no necesitas nada especial ni difícil de encontrar. Basta con judías verdes frescas, patatas, aceite de oliva virgen extra, sal y pimentón, dulce o picante según tu gusto. En algunas casas se añade un ajo dorado en el aceite, pero es totalmente opcional.

Si te apetece una versión todavía más ligera, puedes tomar como base unas judías verdes al vapor y después aliñarlas al estilo gallego. Así quedan muy bien de color, mantienen mejor su textura y siguen encajando perfectamente en la receta tradicional.

Paso a paso

Empieza limpiando las judías verdes, quitando las puntas y cortándolas en trozos medianos. Pela las patatas y córtalas en rodajas gruesas o dados grandes, como prefieras. Ponlas a cocer en una olla amplia con agua y sal. Cuando lleven unos minutos, añade las judías verdes y deja que todo se cueza junto hasta que esté tierno, pero sin pasarte.

Cuando las verduras estén listas, escúrrelas bien y colócalas en una fuente. Calienta el aceite de oliva y, ya fuera del fuego, añade el pimentón para evitar que se queme. Remueve rápido y vierte el aceite por encima de las judías y las patatas. Sirve caliente y listo, sin más historias.

Otras ideas

Aunque esta versión es un clásico que nunca falla, las judías verdes admiten mil variaciones. Si te apetece algo más sabroso y rápido, unas judías verdes salteadas son una opción muy práctica para el día a día.

Para convertirlas en un plato único sencillo, las judías verdes con huevo funcionan genial. También puedes probar unas judías verdes a la plancha, perfectas si te gusta ese toque tostado que cambia totalmente el sabor.

Si te van los platos más jugosos, las judías verdes con salsa o las judías verdes rehogadas aportan un punto más intenso. Y si eres fan del ajo, las clásicas judías verdes al ajillo nunca decepcionan.

Anota estos consejos

No cuezas las judías en exceso si quieres que mantengan buen color y textura. Usa un aceite de oliva de calidad, porque aquí se nota mucho. El pimentón, siempre fuera del fuego, y si te gusta el picante, no te cortes: le queda de lujo y le da carácter al plato.

