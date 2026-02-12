Fabes con almejas en Thermomix: receta asturiana fácil
Fabes con almejas Thermomix: receta asturiana fácil y deliciosa para disfrutar en casa.
Las fabes con almejas son uno de esos platos que huelen a cocina de casa, a domingo tranquilo y a tradición del norte. Asturias tiene auténticas joyas gastronómicas y esta es, sin duda, una de las más representativas. La buena noticia es que no hace falta pasarse horas vigilando la olla: con Thermomix podemos preparar una versión deliciosa, sencilla y mucho más cómoda.
Si quieres conocer una versión tradicional paso a paso, puedes consultar esta receta de Fabes con almejas estilo asturiano, que mantiene toda la esencia clásica. Aquí vamos a adaptarla al robot para que el proceso sea más práctico sin perder sabor.
Ingredientes (4 personas)
-
400 g de fabes secas (remojadas 12 horas)
-
500 g de almejas frescas
-
1 cebolla mediana
-
2 dientes de ajo
-
50 ml de aceite de oliva virgen extra
-
1 cucharadita de pimentón dulce
-
100 ml de vino blanco
-
1 hoja de laurel
-
1 litro aproximadamente de agua
-
Sal al gusto
-
Perejil fresco picado
Preparación paso a paso en Thermomix
Preparar las almejas
Pon las almejas en agua fría con sal durante al menos una hora para que suelten la arena. Después, acláralas bien bajo el grifo y reserva.
Sofrito base
Introduce en el vaso la cebolla y los ajos. Programa 5 segundos a velocidad 5 para picarlos. Baja los restos con la espátula.
Añade el aceite y sofríe 8 minutos, 120º, velocidad 1.
Añadir el pimentón
Incorpora el pimentón dulce y mezcla 10 segundos a velocidad 1 sin temperatura para evitar que se queme.
Cocción de las fabes
Coloca la mariposa en las cuchillas. Añade las fabes escurridas, la hoja de laurel, el vino blanco y cubre con agua (sin sobrepasar el máximo del vaso).
Programa 40-45 minutos, 100º, giro inverso, velocidad cuchara. El tiempo puede variar según la calidad de la legumbre. Si necesitas más cocción, añade 10 minutos adicionales.
Incorporar las almejas
Añade las almejas limpias y programa 10 minutos, 100º, giro inverso, velocidad cuchara, hasta que se abran.
Retira las que no se hayan abierto.
Ajustar y servir
No remuevas con cuchara metálica durante la cocción; deja que el giro inverso haga su trabajo.
Prueba de sal, espolvorea perejil fresco picado y deja reposar unos minutos antes de servir. El reposo ayuda a que el caldo espese ligeramente.
Variaciones que también te pueden gustar
Si eres amante del marisco, otra opción muy sabrosa son las Almejas a la marinera estilo gallego, una receta donde la almeja es la auténtica protagonista con una salsa intensa y aromática.
Y si te gustan las legumbres suaves pero diferentes, no dejes de probar las Verdinas con almejas, una alternativa muy elegante y algo más fina en textura.
Información suplementaria
Tiempo de preparación:
20 minutos de preparación + 60 minutos de cocción aproximada (más 12 horas de remojo previo).
Porciones:
4 raciones abundantes.
Información nutricional aproximada (por receta completa):
Alrededor de 1.600–1.800 kcal en total.
Cada ración aporta aproximadamente 400–450 kcal, con buen contenido en proteínas vegetales, fibra y minerales procedentes del marisco.
Tipo de cocina:
Cocina tradicional asturiana.
Tipo de comida:
Plato principal caliente, ideal para comida.
Un plato tradicional adaptado a la vida actual
Con Thermomix, el proceso se simplifica mucho y el resultado sigue siendo espectacular.
Prepararlo en casa es una forma de traer un pedacito de Asturias a tu mesa, sin complicaciones y con todo el sabor de siempre.
