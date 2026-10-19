Crema de auyama: receta fácil, cremosa y casera

Pocas preparaciones caseras consiguen reconfortar tanto al llegar a casa como un buen plato de crema vegetal recién elaborado. La auyama, nombre con el que se conoce a la calabaza en diversas regiones de América Latina, posee una pulpa carnosa, dulce y aromática que la convierte en la reina indiscutible de las cenas ligeras. No hace falta complicarse la vida con técnicas avanzadas de alta cocina para lograr un resultado con cuerpo, sedoso y lleno de matices; basta con elegir bien la pieza en el mercado, respetar el sofrito inicial y no pasarse de agua durante la cocción.

Esta propuesta busca ensalzar el sabor genuino de la hortaliza sin camuflarlo bajo capas pesadas de nata o quesos procesados. Un buen aceite de oliva, la dulzura del puerro bien pochado y un toque justo de especias bastan para convertir un ingrediente humilde en una crema memorable.

Ingredientes

850 g de auyama o calabaza limpia (sin piel ni semillas)

2 puerros medianos (aprovechando únicamente la parte blanca)

1 cebolla cabezona dulce

2 patatas medianas

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

550 ml de caldo ligero de verduras o agua filtrada

1 pizca de nuez moscada recién molida

Sal y pimienta negra al gusto

Cómo hacer crema de auyama paso a paso

Corta la pulpa de la auyama en dados uniformes de unos tres centímetros. Pela las patatas y cáscalas en trozos similares para que liberen su almidón. Lava bien los puerros, retira los restos de tierra y pícalos finos junto con la cebolla. En una cazuela espaciosa, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Incorpora la cebolla y el puerro con una pizca de sal. Deja pochar lentamente durante unos siete u ocho minutos hasta que queden transparentes y blandos, evitando que cojan color oscuro. Incorpora los dados de auyama y patata a la cazuela. Saltea todo junto a fuego medio-alto durante unos cinco minutos sin dejar de remover. Este sofrito suave carameliza levemente los azúcares naturales de la verdura, marcando una enorme diferencia en el sabor final. Vierte el caldo de verduras bien caliente hasta cubrir casi en su totalidad los ingredientes. Agrega la nuez moscada, salpimienta al gusto y lleva a ebullición. Reduce el fuego, tapa la olla y cocina durante unos 20 minutos, comprobando que la auyama esté muy tierna al pincharla. Retira un cazo del líquido de cocción y resérvalo en un vaso. Tritura la mezcla con la batidora de brazo a máxima potencia hasta lograr una textura fina. Si buscas mayor densidad, no agregues más caldo; si prefieres una consistencia más ligera, ve añadiendo el líquido reservado poco a poco mientras bates.

Trucos para que salga perfecto

El secreto indiscutible de una crema sobresaliente no reside en añadir lácteos, sino en la técnica. Dorar ligeramente la verdura con un buen aceite antes de añadir el líquido despierta matices tostados irresistibles. Si buscas un perfil aromático todavía más concentrado, prueba a asar los trozos de auyama en el horno a 200 °C durante 25 minutos antes de incorporarlos a la cazuela; la diferencia es notable.

Otro aspecto crítico es la cantidad de caldo. Si anegas las verduras en agua durante la cocción, el resultado será una sopa aguada sin personalidad. Es preferible quedarse corto de líquido al principio y ajustar la textura al final durante el triturado.

Variantes de la receta

La versatilidad de la auyama permite explorar multitud de matices culinarios según el día. Para quienes disfrutan optimizando esfuerzos en la cocina, la preparación de Crema de calabaza monsieur cuisine resuelve el triturado alcanzando una textura aterciopelada perfecta sin ensuciar apenas utensilios.

Si prefieres transformar el plato en una opción más saciante con un extra de proteína vegetal, la Crema de calabaza con garbanzos aporta una consistencia estupenda que encaja de maravilla con toques de comino o curry.

Por otro lado, la combinación clásica presente en la Crema de auyama y zanahoria potencia el color anaranjado y aporta un punto de dulzor que suele encantar a los más pequeños de la casa.

Con qué acompañar la crema de auyama

La guarnición con la que sirvas este plato puede elevar la receta a otro nivel. Unos picatostes caseros dorados en la sartén con un chorrito de aceite de oliva y hierbas aromáticas aportan el contraste crujiente necesario frente a la suavidad de la crema.

Cómo conservar la crema de auyama

Una vez que la crema se haya enfriado por completo a temperatura ambiente, pásala a un recipiente de cristal con cierre hermético. Aguantará perfectamente en el frigorífico entre tres y cuatro días.

Si tienes pensado congelarla para consumirla más adelante, la recomendación experta es elaborar la receta prescindiendo de la patata.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos de preparación + 25 minutos de cocción.

Porciones: 4 personas.

Tipo de cocina: Criolla / Tradicional mediterránea.

Tipo de comida: Primer plato (almuerzo o cena ligera).

Información nutricional: Unas 650 kcal totales para toda la preparación.