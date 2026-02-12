Recetas Thermomix

Coca de llardons en Thermomix: receta tradicional paso a paso

Receta de coca
Coca de llardons.
Prepara coca de llardons en Thermomix con esta receta tradicional, explicada paso a paso para que quede esponjosa y deliciosa.

La coca de llardons es uno de esos dulces que, si has crecido en Cataluña, seguro te trae recuerdos de Carnaval, meriendas familiares o bandejas compartidas en la mesa. Tiene algo especial: es crujiente por fuera, ligeramente tierna por dentro y con ese toque dulce-salado que engancha desde el primer bocado. Y lo mejor es que prepararla en Thermomix simplifica muchísimo el proceso.

Si te gustan las recetas clásicas de esta tierra, seguro que también conoces la Coca catalana tradicional, base de muchas variantes que se han ido adaptando con el tiempo. La de llardons es una de las más populares, precisamente por su carácter intenso y su textura diferente.

Ingredientes (6–8 personas)

  • 200 g de harina de fuerza

  • 100 g de llardons (chicharrones)

  • 100 g de azúcar

  • 2 huevos

  • 50 ml de leche

  • 50 ml de aceite suave o mantequilla fundida

  • 1 sobre de levadura química

  • 1 pizca de sal

  • Piñones al gusto

  • Azúcar extra para la superficie

Preparación en Thermomix

Los llardons, primero

Pon los llardons en el vaso y tritura 5 segundos a velocidad 5. No hace falta que queden como polvo; es mejor que se noten pequeños trocitos. Esa textura es parte del encanto. Reserva.Coca

Base dulce

Añade al vaso los huevos, el azúcar y la leche. Mezcla 30 segundos a velocidad 4 hasta que quede una mezcla cremosa y uniforme.

Incorporar la grasa

Agrega el aceite o la mantequilla fundida y programa 20 segundos a velocidad 4. Aquí empieza a tomar cuerpo la masa.

Ingredientes secos

Añade la harina, la levadura y la sal. Mezcla 20 segundos a velocidad 4 y luego amasa 1 minuto en velocidad espiga. No te preocupes si la masa queda un poco pegajosa, es normal.

El toque final

Incorpora los llardons triturados y vuelve a mezclar 20 segundos en velocidad espiga. Ya tienes la masa lista.

Formar y hornear

  • Precalienta el horno a 180 ºC.
  • Coloca la masa sobre una bandeja con papel de horno y extiéndela con las manos ligeramente engrasadas. Dale forma ovalada o rectangular, como prefieras, procurando que tenga un grosor uniforme.
  • Pinta la superficie con huevo batido, reparte piñones por encima y espolvorea bastante azúcar. Ese azúcar se caramelizará y creará esa capa crujiente tan característica.
  • Hornea durante 20–25 minutos, hasta que esté dorada. Déjala enfriar antes de cortarla; recién salida del horno es más frágil.
  • >

    Consejos prácticos

    • Si quieres más contraste crujiente, añade un poco más de azúcar antes de meterla al horno.

    • No tritures demasiado los llardons, que se noten.

    • Si te gusta experimentar, puedes añadir un toque de ralladura de limón.

    Si te encantan las cocas dulces, también puedes probar la Coca de almendra, más esponjosa y aromática, o la clásica Coca de crema, perfecta para celebraciones especiales.

    Conservación

    La coca se mantiene bien durante dos o tres días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Si quieres que conserve el punto crujiente, evita ambientes húmedos. También puedes congelarla ya horneada y descongelarla con calma cuando la necesites.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación:
    15 minutos de preparación + 25 minutos de horneado.

    Porciones:
    6–8 raciones.

    Información nutricional aproximada (receta completa):

    Entre 2.200 y 2.500 calorías en total, dependiendo de las cantidades exactas de azúcar y grasa. Cada porción puede rondar las 300–400 calorías.

    Tipo de cocina:
    Cocina tradicional catalana.

    Tipo de comida:
    Postre o merienda.

    Preparar coca de llardons en Thermomix es una forma cómoda de disfrutar una receta muy arraigada en la tradición catalana sin complicarse demasiado. Tiene carácter, textura y ese punto festivo que invita a compartir. Perfecta para una merienda especial o simplemente para darte un capricho con sabor auténtico.

