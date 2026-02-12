Coca de llardons en Thermomix: receta tradicional paso a paso
Prepara coca de llardons en Thermomix con esta receta tradicional, explicada paso a paso para que quede esponjosa y deliciosa.
La coca de llardons es uno de esos dulces que, si has crecido en Cataluña, seguro te trae recuerdos de Carnaval, meriendas familiares o bandejas compartidas en la mesa. Tiene algo especial: es crujiente por fuera, ligeramente tierna por dentro y con ese toque dulce-salado que engancha desde el primer bocado. Y lo mejor es que prepararla en Thermomix simplifica muchísimo el proceso.
Si te gustan las recetas clásicas de esta tierra, seguro que también conoces la Coca catalana tradicional, base de muchas variantes que se han ido adaptando con el tiempo. La de llardons es una de las más populares, precisamente por su carácter intenso y su textura diferente.
Ingredientes (6–8 personas)
-
200 g de harina de fuerza
-
100 g de llardons (chicharrones)
-
100 g de azúcar
-
2 huevos
-
50 ml de leche
-
50 ml de aceite suave o mantequilla fundida
-
1 sobre de levadura química
-
1 pizca de sal
-
Piñones al gusto
-
Azúcar extra para la superficie
Preparación en Thermomix
Los llardons, primero
Pon los llardons en el vaso y tritura 5 segundos a velocidad 5. No hace falta que queden como polvo; es mejor que se noten pequeños trocitos. Esa textura es parte del encanto. Reserva.
Base dulce
Añade al vaso los huevos, el azúcar y la leche. Mezcla 30 segundos a velocidad 4 hasta que quede una mezcla cremosa y uniforme.
Incorporar la grasa
Agrega el aceite o la mantequilla fundida y programa 20 segundos a velocidad 4. Aquí empieza a tomar cuerpo la masa.
Ingredientes secos
Añade la harina, la levadura y la sal. Mezcla 20 segundos a velocidad 4 y luego amasa 1 minuto en velocidad espiga. No te preocupes si la masa queda un poco pegajosa, es normal.
El toque final
Incorpora los llardons triturados y vuelve a mezclar 20 segundos en velocidad espiga. Ya tienes la masa lista.
Formar y hornear
Consejos prácticos
-
Si quieres más contraste crujiente, añade un poco más de azúcar antes de meterla al horno.
-
No tritures demasiado los llardons, que se noten.
-
Si te gusta experimentar, puedes añadir un toque de ralladura de limón.
Si te encantan las cocas dulces, también puedes probar la Coca de almendra, más esponjosa y aromática, o la clásica Coca de crema, perfecta para celebraciones especiales.
Conservación
La coca se mantiene bien durante dos o tres días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Si quieres que conserve el punto crujiente, evita ambientes húmedos. También puedes congelarla ya horneada y descongelarla con calma cuando la necesites.
Información suplementaria
Tiempo de preparación:
15 minutos de preparación + 25 minutos de horneado.
Porciones:
6–8 raciones.
Información nutricional aproximada (receta completa):
Entre 2.200 y 2.500 calorías en total, dependiendo de las cantidades exactas de azúcar y grasa. Cada porción puede rondar las 300–400 calorías.
Tipo de cocina:
Cocina tradicional catalana.
Tipo de comida:
Postre o merienda.
Preparar coca de llardons en Thermomix es una forma cómoda de disfrutar una receta muy arraigada en la tradición catalana sin complicarse demasiado. Tiene carácter, textura y ese punto festivo que invita a compartir. Perfecta para una merienda especial o simplemente para darte un capricho con sabor auténtico.
