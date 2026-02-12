Coca de llardons en Thermomix: receta tradicional paso a paso

La coca de llardons es uno de esos dulces que, si has crecido en Cataluña, seguro te trae recuerdos de Carnaval, meriendas familiares o bandejas compartidas en la mesa. Tiene algo especial: es crujiente por fuera, ligeramente tierna por dentro y con ese toque dulce-salado que engancha desde el primer bocado. Y lo mejor es que prepararla en Thermomix simplifica muchísimo el proceso.

Si te gustan las recetas clásicas de esta tierra, seguro que también conoces la Coca catalana tradicional, base de muchas variantes que se han ido adaptando con el tiempo. La de llardons es una de las más populares, precisamente por su carácter intenso y su textura diferente.

Ingredientes (6–8 personas)

200 g de harina de fuerza

100 g de llardons (chicharrones)

100 g de azúcar

2 huevos

50 ml de leche

50 ml de aceite suave o mantequilla fundida

1 sobre de levadura química

1 pizca de sal

Piñones al gusto

Azúcar extra para la superficie

Preparación en Thermomix

Los llardons, primero

Pon los llardons en el vaso y tritura 5 segundos a velocidad 5. No hace falta que queden como polvo; es mejor que se noten pequeños trocitos. Esa textura es parte del encanto. Reserva.

Base dulce

Añade al vaso los huevos, el azúcar y la leche. Mezcla 30 segundos a velocidad 4 hasta que quede una mezcla cremosa y uniforme.

Incorporar la grasa

Agrega el aceite o la mantequilla fundida y programa 20 segundos a velocidad 4. Aquí empieza a tomar cuerpo la masa.

Ingredientes secos

Añade la harina, la levadura y la sal. Mezcla 20 segundos a velocidad 4 y luego amasa 1 minuto en velocidad espiga. No te preocupes si la masa queda un poco pegajosa, es normal.

El toque final

Incorpora los llardons triturados y vuelve a mezclar 20 segundos en velocidad espiga. Ya tienes la masa lista.

Formar y hornear