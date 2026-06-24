La coca de crema o ‘de San Juan’ se toma a finales de junio, cerca del día 24 de junio. Es una tradición que se renueva cada año y todas las panaderías pastelerías exhiben desde días antes 24 de junio estas cocas dulces alargadas.

Los piñones y un poco de azúcar completan la decoración. No hace falta mucho más. Cuando la coca sale del horno, dorada y ligeramente brillante, entiende uno por qué se ha convertido en un imprescindible de las celebraciones de San Juan.

La historia de la coca de crema o de San Juan

Su origen no se sabe con exactitud ya que según el Gremio de Pasteleros de Barcelona y Provincia, en la época romana existía una especie de coca de forma redondeada con un agujero central que se preparaba para conmemorar el solsticio de verano.

Otra hipótesis es que se elaboraban usando producto de la huerta en verano y luego a través de las cofradías de San Juan se vendían para obtener fondos. Con el tiempo fueron los maestros pasteleros los que comenzaron a preparar la coca de crema hasta hoy.

Coca de crema o de San Juan

Ingredientes de la coca de crema

Ingredientes para la masa

250 g harina de fuerza

60 g de mantequilla

75 ml de leche

80 g de azúcar

25 g de levadura fresca de panadería

2 huevos

1 cucharada de ralladura de naranja

Una pizca de sal

12 guindas o fruta escarchada

80 g de piñones

Ingredientes para la crema pastelera

4 yemas de huevo

1 huevo

150 de azúcar

1 cucharadita de mantequilla

50 g de harina de maíz o maicena

Un trocito de piel de limón

Una vaina de vainilla

Un palito de canela

½ litro de leche entera

Cómo hacer coca de crema paso a paso

Cómo hacer la crema pastelera

La crema pastelera la podemos preparar el día anterior o varias horas antes para que al usarla esté ya fría. Comenzamos tamizando la maicena. En un cazo a fuego lento ponemos la leche con la vainilla, la canela y la piel de limón para que se vaya aromatizando. Dejar cocer 20 minutos, transcurrido este tiempo la colaremos para evitar tenga trocitos de limón, vainilla o canela. Mezcla la maicena en el poco de leche que hemos reservado añadimos la maicena y batimos. En otro cuenco combinamos la leche con la maicena y el azúcar. En un plato batimos las 4 yemas y el huevo como para tortilla y se lo agregamos a la leche y el azúcar. Combinamos la mezcla anterior con la leche que aromatizamos al principio. Ponemos el cazo de nuevo a fuego lento y removemos sin cesar, varas las mezcla comienza a espesar, no dejes que hierva cuando espese apaga el fuego. Pasamos la crema pastelera a un táper y agregamos un poco de mantequilla para evitar que nos haga costra.

Cómo hacer la masa de la coca

Calienta unos segundos 125 ml de leche en el microondas para que esté ligeramente tibia. Añade una cucharada de azúcar, dos de harina y la levadura desmenuzada. Dejamos que repose y se active durante 20 minutos. Prepara una bandeja de horno con papel vegetal. Mientras tanto con un colador tamiza el resto de harina sobre un recipiente. Bate aparte los huevos con el azúcar y la sal. Añade estos ingredientes a la harina. Agrega la ralladura de naranja y la mantequilla en pomada a la harina. Trabaja estos ingredientes hasta crear una masa homogénea. Una vez mezclado agrega la levadura con agua y azúcar que dejamos reposar en el punto 1.

Montaje, decoración y horneado

Verter la masa sobre la bandeja y darle forma, redondeada o cuadrada como prefieras, deja reposar en 25 minutos. Mientras reposa precalentamos el horno a 180 grados. Bate el huevo y pinta la masa para darle mejor color. Añade la crema pastelera a una manga o una bolsa Zip cortando un extremo traza líneas en diagonal con la crema sobre la tarta. Decora con guindas y los piñones. Hornear la coca de crema a 180 grados durante 20 minutos, apaga el horno y deja reposar 5 minutos.

Diferencia entre la coca de crema y la coca de San Juan tradicional

Aunque muchas veces se habla de ellas como si fueran exactamente lo mismo, existen algunas diferencias.

La coca de crema pone todo el protagonismo en la crema pastelera. Es la cobertura principal y la que define gran parte de su sabor. En cambio, la coca de San Juan tradicional admite más variantes. Dependiendo de la zona o de la receta familiar, puede incluir fruta escarchada, piñones, almendra laminada o incluso rellenos como nata o cabello de ángel.

También cambia en ocasiones la elaboración de la masa. Algunas recetas tradicionales incorporan masa madre o prefermentos que requieren más tiempo y planificación. La coca de crema más habitual en muchos hogares apuesta por una preparación más directa utilizando levadura de panadería.

Trucos para que la crema pastelera quede perfecta

Una buena coca puede verse arruinada por una crema mal hecha. Por eso merece la pena prestar atención a algunos detalles.

El primero es la paciencia. Para evitar grupos o que la crema se pegue en el cazo, debe cocinarse a fuego lento.

También ayuda remover constantemente mientras espesa. Es un gesto sencillo, pero marca la diferencia en la textura final.

Muchos pasteleros aromatizan la leche con piel de limón o una rama de canela. Son ingredientes tradicionales que aportan un aroma suave sin ocultar el sabor principal de la crema.

Una vez preparada, conviene cubrirla con film transparente tocando directamente la superficie. Así se evita que aparezca una capa seca mientras se enfría.

Preguntas frecuentes sobre la coca de crema

¿Se puede hacer la crema pastelera el día anterior?

Sí. De hecho, muchas personas la preparan con antelación para repartir mejor el trabajo. Debe conservarse refrigerada y bien cubierta.

¿Cuánto dura la coca de crema?

Lo ideal es consumirla durante las primeras 24 o 48 horas. Al llevar crema pastelera, conviene guardarla en la nevera una vez fría.

¿Lleva masa madre la coca de crema?

No necesariamente. Algunas versiones tradicionales la incorporan, pero muchas recetas actuales utilizan únicamente levadura de panadería.

¿Se puede sustituir la fruta escarchada?

Sí. De hecho, muchas cocas de crema prescinden completamente de ella. Los piñones suelen ser suficientes, aunque también pueden añadirse almendras laminadas o un poco más de azúcar para decorar.

Tiempo de preparación: 2 horas y 30 minutos aproximadamente

Porciones: 8-10 personas

Información nutricional: unas 400 kcal por ración

Tipo de cocina: Catalana

Tipo de comida: Postre tradicional