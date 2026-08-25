Ternera picante estilo chino: receta fácil con el auténtico sabor de la cocina asiática

Viajar mentalmente a los puestos callejeros de comida asiática sin levantarse de la mesa de la cocina es más fácil de lo que parece. La ternera picante al estilo chino triunfa gracias a ese contraste eléctrico entre el picor chispeante del jengibre fresco, el toque de las guindillas y la profundidad salada de una buena soja que impregna cada bastedad de la carne. Lejos de exigir artilugios imposibles, la clave reside en un wok bien caliente y en una técnica de cocinado relámpago que no perdona despistes.

A quienes nos apasionan estos matices orientales nos encanta alternar este plato con una sabrosa ternera al curry estilo chino, perfecta para los días en los que apetece un calor especiado más envolvente y pausado. Y si un domingo prefieres la cocina tradicional de chup-chup que se deshace sola en el paladar, unas reconfortantes carrilleras de ternera al vino tinto en olla rápida salvan el almuerzo familiar por todo lo alto.

Ingredientes

500 gramos de filetes tiernos de ternera cortados en tiras finas

2 cucharadas de maicena o fécula de patata

3 cucharadas de salsa de soja oscura

2 dientes de ajo picados finamente

1 trozo de jengibre fresco rallado

2 pimientos (uno rojo y otro verde) en juliana

2 o 3 guindillas frescas o secas al gusto

1 cucharadita de aceite de sésamo tostado

Aceite de girasol o vegetal para saltear

Un chorrito de vinagre de arroz

Cómo hacer ternera picante estilo chino paso a paso

Coloca la carne en tiras en un bol, cubriendo con almidón de maíz y salsa de soja. Tiene que estar bien cubierta. Pon tu wok sobre un fuego muy alto junto con mucha aceite vegetal y ver dorando la carne. Da un punto de sal al gusto. Retira la carne y reserva. Saca tus porciones de carne asada y mantenlas en un plato mientras fríes los demás ingredientes incluyendo el ajo, el jengibre, los chiles y los pimientos rojos en el wok durante dos minutos. Ahora vuelve a poner la carne en el wok con la salsa de soja restante, el vinagre y el agua si es necesario para crear la salsa. Cocina rápidamente por un minuto sobre un fuego muy alto. Por último, retíralo del fuego después de verter el aceite de sésamo.

Trucos para que salga perfecto

Cortar la carne siempre contra la fibra garantiza una textura mantecosa al morder, evitando que resulte dura tras el salteado rápido. No sobrecargues el wok con demasiada cantidad de una sola vez; si la temperatura baja, la carne se cuece en lugar de dorarse y pierde ese característico acabado crujiente exterior.

Variantes de la receta

Cambiar los vegetales según los ingredientes que tengas disponibles en tu refrigerador es lo primero que debes hacer, con adiciones como brotes de bambú, cebolletas chinas o tiras de cebolla morada. Para un sabor a la vez ácido y dulce en contraste con el picante ponle una cucharadita de azúcar morena mientras reduces la salsa.

Con qué acompañar ternera picante estilo chino

Una cama de arroz blanco de grano largo cocido al vapor es el acompañamiento clásico insuperable para calmar el picor y aprovechar la salsa. Para redondear una cena de inspiración asiática, resulta perfecto servirlo junto a unos esponjosos bollitos de pan al vapor ideales para rebañar el plato.

Cómo conservar ternera picante estilo chino

Aunque el plato tiene todos sus matices recién hecho, se puede guardar lo que sobre en un recipiente hermético en la nevera.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 3 personas

Tipo de cocina: Asiática casera

Tipo de comida: Almuerzo o cena principal

Calorías totales aproximadas: 410 kcal por ración