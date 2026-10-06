Tarta de cuajada y nata: receta cremosa y tradicional

Hay postres que se defienden solos en la mesa gracias a una solvencia a prueba de bombas, y la tarta de cuajada y nata encabeza esa lista sin discusión. Lejos de la disciplina milimétrica que exigen los obradores profesionales, este clásico de los almuerzos en familia triunfa por pura intuición y sencillez. No hace falta encender el horno ni sudar la gota gorda controlando temperaturas imposibles. Todo se reduce a entender cómo dialogan los lácteos con el espesante para conseguir esa textura suave que se desliza sola, sin resultar pesada ni empalagosa.

Ingredientes

200 gramos de galletas tipo María o Digestive

90 gramos de mantequilla sin sal derretida

500 mililitros de nata líquida para montar (35% materia grasa)

400 mililitros de leche entera

2 sobres de cuajada en polvo

100 gramos de azúcar blanco

Una cucharadita de esencia de vainilla pura (opcional)

Cómo hacer tarta de cuajada y nata paso a paso

Reduce las galletas a polvo fino. Puedes usar un mortero viejo o meterlas en una bolsa y darles caña con el rodillo. Mezcla ese polvo con la mantequilla derretida. Busca una textura que recuerde a la arena de playa recién mojada. Forra la base de un molde desmontable con papel de horno, vierte la mezcla y aprieta con fuerza usando el culo de un vaso plano. Al frigo. Aparta un vaso de leche fría. Disuelve ahí los dos sobres de cuajada removiendo bien con unas varillas para que no quede ni un grumo. Pon el resto de la leche, la nata, el azúcar y la vainilla en una cazuela amplia. Enciende el fuego medio y no te alejes; remueve despacio para que la leche no se agarre al fondo del recipiente. Justo cuando veas que empieza a humear con ganas, vierte la leche con la cuajada que tenías reservada. Baja un punto el fuego y sigue moviendo sin parar hasta que notes que la crema empieza a espesar de verdad. Apaga el fuego, aparta el cazo y vierte la mezcla templada sobre la base de galleta. Pon una espátula de por medio para amortiguar el golpe. Deja que pierda temperatura en la encimera y métela en la nevera cuatro horas mínimo. Si aguantas hasta el día siguiente, ganas el doble de textura.

Trucos para que salga perfecto

El único peligro real de esta receta ocurre en el fuego. Si dejas que hierva a lo loco, la cuajada pierde su gracia y el pastel no cuaja; tiene que espesar al calor, pero poco a poco. Si te van estos postres de cuchara con alma tradicional y andas buscando dar salida a ingredientes olvidados en la despensa, échale un vistazo a la receta de la tarta de turrón sin horno con cuajada.

Variantes de la receta

La estructura básica aguanta lo que le eches. Quienes prefieren un mordisco más fresco y ácido suelen adaptar el invento con la tarta de limón con cuajada royal, donde el cítrico corta un poco el dulzor lácteo de forma magistral. Y si en casa mandan los devotos del chocolate, cambiar parte del azúcar por una buena crema de cacao da como resultado una fantástica tarta de nutella y nata que vuela del plato en cuestión de minutos.

Con qué acompañar tarta de cuajada y nata

Al ser un pastel de sabor neutro y lechoso, pide a gritos un contrapunto. Una capa fina de mermelada casera de frambuesas o arándanos, cuanto más ácida, mejor, equilibra el conjunto de maravilla. También funciona muy bien un hilo ligero de caramelo líquido o unas almendras tostadas por encima para meter algo de crujiente en el bocado.

Cómo conservar tarta de cuajada y nata

Guárdala siempre dentro de la nevera, bien tapada con film o dentro de una campana para que no absorba olores raros de cebolla o quesos curados. Agrega tres o cuatro días perfecta, manteniendo intacta esa cremosidad que tanto apetece después de comer.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos (más 4 horas de frío)

Porciones: 8 raciones

Tipo de cocina: Casera tradicional

Tipo de comida: Postre

Calorías totales aproximadas: 2.750 kcal en total (unas 343 kcal por porción)