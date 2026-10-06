Tarta de Filipinos blancos: receta fácil y sin horno

Hay ingredientes que vienen directos de la infancia y que, de tanto en tanto, piden a gritos un hueco en la repostería casera. Utilizar un paquete de galletas bañadas en chocolate blanco para montar una tarta fría puede parecer una locura hipercalórica, pero el resultado compensa con creces el exceso. La textura crujiente de su interior combinada con una crema láctea densa y aromatizada logra un contraste brutal que entusiasma a los más golosos sin obligarte a pisar un obrador profesional ni encender el horno.

Ingredientes

3 paquetes de galletas tipo Filipinos blancos (unos 375 gramos en total)

90 gramos de mantequilla sin sal derretida

500 mililitros de nata líquida para montar (35% materia grasa)

400 mililitros de leche entera

2 sobres de cuajada en polvo

60 gramos de azúcar (reduciendo la cantidad habitual porque las galletas ya aportan bastante dulzor)

Cómo hacer tarta de Filipinos blancos paso a paso

Aparta unos cuantos Filipinos enteros para decorar la superficie al final; el resto, mándalos directos al procesador de alimentos o tritúralos con ayuda de un rodillo hasta que queden hechos polvo. Mezcla dos terceras partes de ese polvo de galleta con la mantequilla derretida hasta que notes una textura que recuerda a la arena mojada. Vierte la mezcla en un molde desmontable forrado con papel de horno y presiona con energía usando el culo de un vaso para compactar la base. Métela en la nevera mientras sigues con lo demás. Separa un vaso de leche fría del total y disuelve en él los dos sobres de cuajada, removiendo con unas varillas para evitar grumos. Pon el resto de la leche, la nata líquida, el azúcar y el tercio restante del polvo de galleta en una cazuela amplia. Enciende el fuego medio y remueve despacio para que la mezcla coja temperatura sin que los lácteos se agarren al fondo. Cuando notes que empieza a humear con ganas, vierte la leche con la cuajada que tenías reservada. Baja un punto el fuego y no dejes de mover con las varillas hasta que la crema espese de manera evidente. Aparta el cazo del fuego y vierte el contenido con cuidado sobre la base de galleta fría, usando una espátula para frenar el golpe. Deja que pierda calor en la cocina antes de llevarla al frigorífico al menos cuatro horas, aunque dejarla reposar toda la noche garantiza un corte perfecto. Decora con los filipinos que tenías reservados.

Trucos para que salga perfecto

Controlar la cantidad de azúcar resulta vital en esta receta, ya que el chocolate blanco de cobertura de las galletas aporta una carga dulce muy elevada que podría empalagar si nos pasamos con el edulcorante. Si te apasiona rescatar sabores tradicionales de la infancia pero prefieres un toque clásico de cuchara, puedes ojear una deliciosa tarta de la abuela con natillas, perfecta para triunfar en cualquier sobremesa familiar.

Variantes de la receta

La estructura de esta tarta fría admite cambios según lo que tengas por la despensa o el tipo de textura que busques en cada momento. Quienes prefieren bajar un poco la intensidad dulce sin renunciar a la cremosidad de los pasteles sin horno pueden inspirarse en la clásica tarta de yogur, que aporta un matiz acidito muy interesante al conjunto.

Otra opción fantástica para los amantes de los sabores tropicales consiste en preparar una exquisita tarta de coco, jugando con texturas ralladas muy aromáticas.

Con qué acompañar tarta de Filipinos blancos

Al tratarse de una tarta contundente y muy dulce, un buen café negro solo o una infusión amarga funcionan de maravilla como contrapunto para limpiar el paladar entre bocado y bocado. Un puñado de frambuesas frescas colocadas alrededor del plato también rompen la monotonía con un toque ácido muy refrescante.

Cómo conservar tarta de Filipinos blancos

Mantén la tarta siempre dentro de la nevera, protegida con una campana o bien cubierta con film transparente para que la superficie no absorba olores extraños de otros alimentos. Se conserva en perfecto estado durante tres o cuatro días sin perder ni un ápice de su textura cremosa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos (más 4 horas de frío)

Porciones: 8 raciones

Tipo de cocina: Casera creativa / Repostería fácil

Tipo de comida: Postre

Calorías totales aproximadas: 3.200 kcal en total (unas 400 kcal por porción)