Tarta de coco y dulce de leche: receta cremosa e irresistible

Hay combinaciones en la repostería casera que parecen nacidas para encontrarse, y pocas resultan tan reconfortantes como el contraste entre la textura exótica del coco rallado y la profunda dulzura láctea del caramelo argentino. Unir ambos ingredientes en una misma tarta supone apostar por un postre de contrastes donde la sequedad aromática del coco frena y equilibra la contundencia melosa del dulce de leche. No hace falta encender los fogones durante horas ni recurrir a técnicas de pastelería francesa; basta con cuidar las proporciones y dejar que la nevera haga su magia silenciosa.

Ingredientes

250 gramos de galletas tipo María

100 gramos de mantequilla derretida

400 gramos de dulce de leche repostero

200 gramos de coco rallado deshidratado

400 mililitros de nata para montar (35% materia grasa)

4 hojas de gelatina neutra o 8 gramos en polvo

50 mililitros de leche entera

Cómo hacer Tarta de coco y dulce de leche paso a paso

Machacar las galletas a mano o a máquina y mezclar con la mantequilla derretida. Forrar un molde desmontable con papel vegetal y volcar la mezcla de galleta, presionando con fuerza sobre la base para que quede una capa compacta y sin huecos. Hidratar las hojas de gelatina en un recipiente con abundante agua fría durante cinco o siete minutos para que ablanden por completo. Mezclar el dulce de leche con la mitad del coco rallado en un bol amplio, removiendo con una espátula hasta que la pasta adquiera un tono homogéneo y aromático. Montar la nata con unas varillas eléctricas hasta que adquiera una consistencia firme pero cremosa, evitando que llegue a pasarse de punto. Calentar los 50 mililitros de leche sin que lleguen a hervir, disolver en ella la gelatina bien escurrida e integrarla rápidamente en la mezcla de dulce de leche. Incorporar la nata montada a la preparación anterior mediante movimientos envolventes suaves para no perder el aire acumulado. Verter la crema resultante sobre la base de galleta ya asentada y alisar la superficie con una espátula de silicona. Repartir el resto del coco rallado por encima cubriendo todo el pastel y llevar a la nevera un mínimo de seis horas, aunque lo ideal es dejarlo reposar toda la noche para que coja cuerpo firme.

Trucos para que salga perfecto

Elegir un buen dulce de leche con consistencia de repostería marca la diferencia entre una tarta firme y un desastre líquido al desmoldar. Si te apasiona este ingrediente argentino y quieres explorar otras opciones de textura cremosa en la misma línea, puedes probar a preparar una tarta de queso con dulce de leche, que introduce una base láctea ácida ideal para rebajar el dulzor.

Variantes de la receta

La versatilidad de la repostería permite adaptar los rellenos según los gustos o lo que guardemos en la despensa. Quienes busquen un perfil de sabor más directo y tradicional sin el matiz tropical del coco pueden inspirarse en la clásica receta de la tarta dulce de leche, centrada exclusivamente en la riqueza del caramelo.

Otra alternativa deliciosa para aprovechar productos de temporada consiste en seguir la línea de un postre de higos con leche condensada, combinando frutas de otoño con cremas dulces.

Con qué acompañar Tarta de coco y dulce de leche

Al tratarse de una elaboración intensa y golosa, un café solo bien cargado o una infusión de hierbabuena sin azúcar actúan como el contrapunto perfecto para limpiar el paladar entre bocado y bocado.

Cómo conservar Tarta de coco y dulce de leche

Conviene mantener la tarta siempre refrigerada dentro de un recipiente hermético o protegida con film transparente para que el coco superficial no absorba humedad ni olores extraños de la nevera. Se conserva en perfecto estado durante tres o cuatro días sin perder consistencia.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos (más 6 horas de frío)

Porciones: 8 raciones

Tipo de cocina: Casera / Internacional

Tipo de comida: Postre

Calorías totales aproximadas: 3.100 kcal en total (unas 387 kcal por porción)