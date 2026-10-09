Tarta de yogur en freidora de aire: receta fácil y esponjosa

La freidora de aire ha dejado de ser un simple electrodoméstico para freír sin aceite y se ha convertido en el horno en miniatura favorito de las cocinas actuales. Su sistema de convección rápida permite hornear bizcochos y tartas con una eficiencia térmica envidiable, concentrando el calor y reduciendo los tiempos a la mitad. Preparar una tarta de yogur en este formato no solo ahorra energía frente al horno tradicional, sino que consigue una textura esponjosa y ligera que sorprende desde el primer bocado.

Dominar la repostería en airfryer abre un abanico enorme de posibilidades caseras. Quienes disfrutan exprimiendo las ventajas de este aparato ya conocerán aciertos rotundos como el clásico bizcocho en freidora de aire, donde la sencillez del yogur clásico marca el compás de la miga.

Si buscas perfiles de sabor más frutales y directos, también triunfan opciones reconfortantes como el bizcocho de plátano y yogur en freidora de aire, ideal para aprovechar piezas maduras. Y para los amantes de los cítricos intensos, perfumar la masa con notas frescas se convierte en todo un acierto, tal y como propone el bizcocho de limón en freidora de aire. En esta ocasión, la tarta de yogur busca una textura más cremosa y firme, a caballo entre el bizcocho húmedo y el pastel de queso ligero.

Ingredientes

2 yogures naturales (pueden ser griegos para un resultado más untuoso)

3 huevos camperos a temperatura ambiente

1 medida del vaso de yogur de azúcar blanco

Media medida del vaso de yogur de aceite de girasol o de semillas suaves

2 medidas del vaso de yogur de harina de trigo común

1 sobre de levadura química en polvo (aproximadamente 16 gramos)

Ralladura fina de medio limón o una cucharadita de extracto de vainilla pura

Una pizca de sal fina

Mantequilla y un poco de harina para engrasar el molde apto para freidora

Cómo hacer tarta de yogur en freidora de aire paso a paso

Vacía los yogures en un bol limpio y utiliza uno de los vasitos vacíos como unidad de medida para el resto de los ingredientes líquidos y secos. Casca los huevos en el bol junto al azúcar y bate con unas varillas manuales o eléctricas hasta que la mezcla doble su volumen y adquiera un tono blanquecino y espumoso. Vierte el aceite de girasol y la ralladura de limón o la vainilla, integrando suavemente con movimientos envolventes para no perder el aire acumulado en el batido anterior. Incorpora los yogures naturales y remueve hasta conseguir una crema homogénea y fluida. Tamiza la harina junto con la levadura química y la pizca de sal directamente sobre la mezcla líquida, haciéndolo en dos veces para evitar la formación de grumos. Mezcla con una espátula de silicona de manera delicada hasta que no queden rastros secos de harina en la masa. Engrasa un molde redondo que entre holgadamente en el cesto de tu freidora de aire con un poco de mantequilla y espolvorea una fina capa de harina sacudiendo el exceso. Vierte la masa en el molde preparado y alisa la superficie con cuidado. Precalienta la freidora de aire a 160 grados durante unos cinco minutos antes de introducir el molde. Hornea durante aproximadamente 35 – 40 minutos; evita abrir el cajón durante la primera media hora para que la tarta no baje de golpe. Comprueba el punto de cocción insertando una brocheta de madera en el centro; si sale limpia, retira el molde del aparato. Deja templar la tarta sobre una rejilla durante al menos quince minutos antes de desmoldar con cuidado.

Trucos para que salga perfecto

El mayor desafío al cocinar repostería en freidora de aire es la potencia de su resistencia superior, que puede dorar la superficie en exceso antes de que el interior esté cuajado. Si notas que la tarta coge color demasiado rápido a mitad del tiempo de cocción, cúbrela con un trozo de papel de aluminio ajustado a los bordes para protegerla del calor directo mientras termina de hacerse por dentro. Asimismo, respeta escrupulosamente el precalentamiento: la masa necesita encontrarse con el calor estable desde el primer segundo para subir de manera uniforme.

Variantes de la receta

La base de yogur admite modificaciones según lo que tengas en la despensa o los matices que te apetezca potenciar. Puedes sustituir uno de los yogures naturales por una variedad cremosa de coco o incorporar un puñado de arándanos frescos directamente en la masa antes de hornear.

Con qué acompañar tarta de yogur en freidora de aire

Una porción de esta tarta resulta ideal para acompañar el café de la tarde o un té negro bien caliente. Si la sirves como postre en una comida informal, un espejo ligero de mermelada de frutos rojos casera o unas fresas maceradas con unas gotas de limón por encima realzan su perfil lácteo.

Cómo conservar tarta de yogur en freidora de aire

Guarda la tarta en un recipiente hermético o bien cubierta con una campana repostera en la balda intermedia de la nevera debido a su contenido lácteo fresco. Se mantiene perfectamente tierna y jugosa durante tres o cuatro días. Conviene sacarla del frío unos diez minutos antes de consumirla para que la miga recupere su textura esponjosa óptima.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos de elaboración más 40 minutos de cocción en freidora

Porciones: 8 raciones equilibradas

Tipo de cocina: Repostería moderna / Fácil en airfryer

Tipo de comida: Desayuno / Merienda / Postre ligero

Información nutricional (por porción aproximada): 240 kcal, 10 g de grasas