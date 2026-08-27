Tarta de manzana en sartén en 5 minutos: receta rápida para un postre improvisado
Descubre cómo hacer una tarta de manzana en sartén en solo 5 minutos. Un postre rápido, fácil y perfecto para improvisar.
Galletas de manzana y yogur
Tarta de manzana receta fácil y rápida
Tarta de manzana con crumble
Cuando el antojo de dulce golpea de improviso y el horno duerme el sueño de los justos, encender los fogones con una sartén se convierte en la mejor maniobra de salvamento culinario. Resolver un postre casero en apenas unos minutos desafía la idea preconcebida de que la repostería exige largos tiempos de espera y preparaciones farragosas. Al caramelizar ligeramente la fruta en la propia base del recipiente antes de verter una masa ligera, se consigue una textura melosa y fundente que nada envidia a los pasteles tradicionales de pastelería.
Si te apasiona resolver el momento del postre sin depender de electrodomésticos complejos, puedes explorar otras ideas prácticas y directas dentro de las mejores postres con manzanas sin horno cuando busques alternativas rápidas para cualquier día de la semana.
Ingredientes
Cómo hacer tarta de manzana en sartén paso a paso
- Pela las manzanas, retira el corazón con un cuchillo pequeño y corta la mitad en láminas finas, troceando la otra mitad en dados muy pequeños para integrar en la masa.
- Bate el huevo en un cuenco junto con dos cucharadas de azúcar hasta que la mezcla espume ligeramente, incorporando después la leche sin dejar de remover con unas varillas manuales.
- Añade la harina tamizada junto con la levadura química y la pizca de canela, mezclando suavemente con movimientos envolventes hasta obtener una crema homogénea y sin grumos.
- Agrega los dados de manzana troceados directamente al bol con la masa recién preparada y reserva un momento mientras calientas la sartén a fuego medio.
- Funde la mantequilla en una sartén antiadherente pequeña, espolvorea el azúcar restante en el fondo y distribuye las láminas de manzana formando una bonita espiral.
- Vierte la masa con los dados de manzana por encima de la fruta laminada, tapa la sartén con su tapadera y cocina a fuego muy bajo durante diez o doce minutos.
- Da la vuelta al pastel con la ayuda de un plato llano con sumo cuidado y cocina por el otro lado durante tres minutos más sin tapar para que coja un tono dorado perfecto.
Trucos para que salga perfecto
El control de la temperatura del fuego resulta determinante para que la tarta no se arrebate por fuera mientras el interior crudo de la masa se queda sin cuajar. Utiliza siempre una sartén pequeña que cuente con un buen revestimiento antiadherente y una tapa que ajuste con precisión para generar el efecto horno necesario.
Si en otra ocasión dispones de tiempo y prefieres desplegar todo el recetario repostero clásico, puedes atreverte con elaboraciones más elaboradas como una tarta de manzana con hojaldre y crema pastelera de Eva Arguiñano, que resulta sencillamente insuperable.
Variantes de la receta
Puedes perfumar la masa con unas gotas de esencia de vainilla o sustituir la leche por una bebida vegetal de avena o almendras según tus preferencias en la despensa. Otra opción excelente consiste en añadir un puñado de pasas maceradas en ron o nueces picadas junto con la manzana troceada para aportar un matiz crujiente muy interesante.
Si te gusta experimentar con texturas suaves de aprovechamiento rápido cuando el tiempo escasea, también resulta muy gratificante probar preparaciones originales como una mousse de manzana y chocolate sin horno.
Con qué acompañar tarta de manzana en sartén
Una porción templada de esta tarta recién hecha en la sartén gana muchísimos enteros si se sirve acompañada de una bola de helado artesanal de vainilla o un copete de yogur griego frío. Un café con leche recién filtrado equilibra de maravilla el dulzor caramelizado del postre.
Cómo conservar tarta de manzana en sartén
Este tipo de elaboraciones rápidas a la sartén están pensadas para consumirse al momento, disfrutando de su textura tierna y templada. Si sobra alguna porción, guárdala dentro de un recipiente hermético en la nevera un máximo de dos días y caliéntala unos segundos en el microondas antes de servirla.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 5 minutos (más 15 minutos de cocinado en sartén).
Porciones: 2 o 3 raciones individuales.
Información nutricional: Aproximadamente 230 kilocalorías por porción estándar.
Tipo de cocina: Repostería exprés casera.
Tipo de comida: Postre o merienda rápida.