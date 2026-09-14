La receta del mejor sandwich que vas a comer es de Harrison Ford (84 años): «Pan integral, queso cheddar, tomate y salsa Worcestershire»

El histórico actor de Hollywood, conocido internacionalmente por sus papeles en Indiana Jones y Star Wars, tuvo sus primeras experiencias en la cocina antes de ser una de las mayores estrellas de la gran pantalla. Su hijo, Ben Ford, ha compartido uno de los recuerdos más especiales de esa época: el plato que le preparaba su padre cuando era un niño.

El chef profesional, que eligió la gastronomía en lugar de la actuación, en orden inverso a la exitosa carrera de su progenitor, explicó por qué esa receta sigue estando muy presente en su memoria.

Cuál es la famosa receta de Harrison Ford

Ben Ford, que ha encontrado en técnicas francesas con propuestas rústicas el punto cardinal de su trabajo, reveló en una entrevista para la revista Mashed que el sandwich de queso a la plancha que le preparaba su padre era su plato favorito de la infancia. Aunque contaba con tan solo 23 años cuando nació Ben y sus habilidades culinarias eran escasas, sus experiencias en un barco y en una pizzería le iniciaron en el mundo gastronómico.

Los ingredientes que componían este plato son queso a la plancha con pan integral, cheddar fuerte, tomate y salsa Worcestershire. La combinación se alejaba de la versión básica del clásico grilled cheese estadounidense, que junto al tomate y la salsa le daban un extra de sabor y personalidad.

«Me preparaba este sandwich de queso a la parrilla en pan integral con un cheddar fuerte muy bueno, tomate y salsa Worcestershire”, apuntó Ben Ford en su entrevista, en la que puntualizó que la idea de incluir la receta en un libro de cocina sigue en su cabeza.

Si bien no es el plato más elaborado del mundo, el cocinero lo considera su «plato de recuerdos». «Es lo más simple que solía prepararme. Este es mi plato de recuerdos al que vuelvo, no es su mejor plato», expresó.

Cómo hacer el plato estrella de Harrison Ford

Para los que quieran probar el preparado de Harrison Ford que marcó la infancia del pequeño Ben, el paso a paso es muy sencillo:

Ingredientes:

Pan de molde integral

Queso cheddar de calidad

Tomate pera maduro

Aceite o mantequilla

Salsa Worcestershire

Preparación: