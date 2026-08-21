El gran papel que Harrison Ford rechazó en su carrera: otro actor lo interpretó y terminó ganando un Oscar

El actor Harrison Ford ha aceptado durante su vida papeles que le han catapultado a la fama como el de Han Solo en La guerra de las galaxias o el del profesor y aventurero Indiana Jones en En busca del arca perdida. Pero también ha rechazado algunos y luego se ha arrepentido. Este es el caso del papel del agente de la CIA Robert Baer en la película Syriana en 2005 que al final aceptó George Clooney. Gracias a este papel Clooney obtuvo un Oscar por su interpretación, aunque esta cinta no tuvo un gran éxito en la taquilla. ¿Por qué rechazó este papel Harrison Ford? Años más tarde el actor confesó en unas declaraciones en Irish Examiner: «Vi un fragmento de la película Syriana (del director Steve Gaghan) y me hubiera gustado interpretar el papel que me ofrecieron: el papel de George».

Además el actor Harrison Ford comentó en estas declaraciones lo siguiente: «No estaba lo suficientemente convencido de la veracidad del material y creo que cometí un error. Creo que la película sufrió algunos cambios y que gran parte de ella es muy veraz. Las cosas que no me convencían se descartaron después de que dejé el proyecto». El conocido actor se dio cuenta de que hubiese sido una gran oportunidad interpretar el papel del agente de la CIA Robert Baer cuando vio la película y se dio cuenta de que habían descartado en la versión final de la cinta lo que no le convencía de la historia.

La película Syriana obtuvo un Oscar que se llevó en 2006 George Clooney como el mejor actor de reparto y el Globo de Oro al mejor secundario. Además, esta original cinta logró también en la National Board of Review el premio a mejor guion adaptado para Estephen Gaghan. Syriana es sin duda una película perfecta para los que están buscando una cinta de acción con un buen ritmo y una interesante trama que se puede encontrar en la plataforma de streaming Movistar Plus+ y en alquiler en Prime Video.

¿De qué trata la película Syriana?

La película Syriana se estrenó en 2005 y fue dirigida por Stephen Gaghan. Una trepidante cinta que está basada en el libro de Robert Baer y en la que se cuenta la historia real de este hombre que fue un agente de la CIA y que trabajó durante toda su vida en la Agencia de Oriente Medio investigando el terrorismo. Debido a su gran experiencia, al final le envían en los años 80 a Beirut para investigar un caso sobre la posible fusión entre dos empresas petrolíferas americanas.

La vida de Baer cambia radicalmente cuando conoce al analista energético Bryan Woodman, papel interpretado por el actor Matt Damon y descubre una gran conspiración del gobierno. Bryan Woodman trabajaba en Suiza y decide aceptar un acuerdo de negocios con un príncipe reformista árabe tras sufrir una gran tragedia familiar.

Robert Baer se encuentra en una peligrosa misión en Oriente Medio y se da cuenta de que dos empresas petrolíferas estadounidenses están intentando fusionarse y deciden conspirar juntas para bloquear los intereses comerciales de China.

El reparto de esta cinta de acción

Como hemos comentado la película está protagonizada por el actor George Clooney, que da vida al agente de la CIA Robert Baer que está a punto de jubilarse. Además, tienen en la película un papel de peso los actores Matt Damon, que da vida al personaje de Bryan Woodman, el ambicioso analista energético, Jeffrey Wright, a Bennett Holiday, un abogado corporativo que trabaja en Washington, Chris Cooper, a Jimmy Pope, el jefe de una petrolera estadounidense, y Alexander Siddig al el príncipe Nasir, el hijo del emir de un estado del Golfo.

También está en el reparto de Syriana el actor William Hurt, que da vida a Stan Goff, un inteligente ex agente de la CIA que ahora trabaja en los círculos de poder de Washington. Además, destacan en esta ambiciosa producción los actores Mazhar Munir, Tim Blake Nelson, Amanda Peet y Christopher Plummer, entre otros.

En suma, la película Syriana es una buena opción para los que están buscando una película de acción que destaque por su original trama, su ritmo trepidante, su estructura fragmentada y por la buena interpretación de sus protagonistas entre los que destacan los actores George Clooney y Matt Damon. Una película de acción perfecta para entretenerse estos últimos días del verano.

Si te gustan este tipo de películas también pueden ser una buena opción las cintas de acción Traffic (2000) que cambia el mundo del petróleo por el del narcotráfico y se puede ver en la plataforma de streaming Amazon Prime o El jardinero fiel /2005) que está basada en una novela de John Le Carré y está disponible en Netflix.