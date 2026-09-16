Osobuco Thermomix: receta tierna con salsa irresistible

Conseguir un plato de cuchara reconfortante sin pasar horas vigilando la cazuela es uno de los grandes lujos de cocinar con el robot de cocina. Preparar esta pieza de carne cortada en rodajas con su característico hueso central deja de ser un engorro cuando la máquina se encarga de controlar los tiempos y la temperatura justa para que la gelatina se cocine lentamente. Si alguna vez te has planteado probar otras técnicas tradicionales, puedes echar un vistazo a cómo prepararlo mediante la receta de Osobuco en olla express, o inspirarte con los secretos del clásico Estofado de osobuco paulina para entender cómo evoluciona el sabor según el método elegido.

Ingredientes

4 rodajas medianas de jarrete de ternera con su hueso y tuétano

1 cebolla grande

2 zanahorias medianas

1 diente de ajo

100 mililitros de vino blanco seco

100 mililitros de caldo de carne o de verduras

2 cucharadas soperas de tomate triturado natural

30 mililitros de aceite de oliva virgen extra

Sal gruesa y pimienta negra recién molida al gusto

Una ramita de romero fresco o tomillo

Cómo hacer osobuco Thermomix paso a paso

Salpimentar las rodajas de carne por ambos lados y reservar mientras se prepara la base aromática del sofrito. Introducir en el vaso la cebolla en cuartos, las zanahorias troceadas y el diente de ajo pelado, programando 5 segundos a velocidad 5 para picarlo todo de manera uniforme. Bajar los restos adheridos hacia las cuchillas con la espátula, verter el aceite de oliva y programar 8 minutos a temperatura 120 grados y velocidad 1 para pochar la verdura. Colocar la mariposa en las cuchillas e integrar las piezas de carne con cuidado, distribuyéndolas bien por el fondo del vaso junto con la ramita de hierba aromática elegida. Añadir el vino blanco sin poner el cubilete para favorecer la evaporación del alcohol, programando 3 minutos a temperatura Varoma y velocidad 1. Incorporar el tomate triturado y el caldo de carne, rectificando el punto de sal si fuera necesario. Programar 45 minutos a temperatura 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara, asegurando una cocción lenta que ablande las fibras sin destrozar las piezas.

Trucos para que salga perfecto

El secreto principal reside en no saltarse el paso del giro inverso, ya que evita que las cuchillas desgarren la carne y permite que conserve su presencia al servirla en la mesa. Comprar las piezas con un buen grosor asegura que el tuétano permanezca en su sitio durante todo el proceso de cocinado, aportando una creencia única a la salsa.

Si al terminar notas el jugo demasiado líquido, retira la carne con sumo cuidado y programa diez minutos adicionales a temperatura Varoma sin cubilete para reducir la salsa hasta alcanzar el espesor deseado.

Variantes de la receta

Aunque la versión tradicional triunfa por sí sola, el mundo del Osobuco admite pequeños giros creativos según lo que guardemos en la despensa. Es muy habitual incorporar un toque de ralladura de limón y perejil fresco justo en el último momento para imitar la gremolata italiana tradicional, lo que aporta un contraste cítrico muy interesante.

También puedes sustituir el vino blanco por un buen vino tinto con cuerpo si buscas un sabor final mucho más profundo e intenso.

Con qué acompañar osobuco Thermomix

Una salsa de este calibre exige un soporte que absorba cada gota sin restar protagonismo al plato principal. El puré de patata casero, elaborado con abundante mantequilla y un punto de nuez moscada, funciona como la cama perfecta. Las patatas asadas al horno con romero o un simple arroz blanco de grano largo también cumplen con creces esa función de esponja gastronómica.

Cómo conservar osobuco Thermomix

Este tipo de guisos mejoran notablemente de un día para otro porque los sabores reposan y se concentran. Se puede guardar perfectamente en un recipiente hermético dentro de la nevera durante tres o cuatro días sin perder calidad.

Para congelarlo, introduce las porciones junto con su salsa en tuppers adecuados; aguantará en óptimas condiciones hasta dos meses, bastando con descongelarlo lentamente en el frigorífico la noche anterior antes de calentarlo a fuego lento.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 60 minutos

Porciones: 4 raciones generosas

Información nutricional: Aproximadamente 520 kcal por ración

Tipo de cocina: Tradicional adaptada / Mediterránea

Tipo de comida: Plato principal de almuerzo