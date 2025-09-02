Las 5 mejores recetas con osobuco: guisos, estofados y más ideas

El osobuco es uno de esos cortes que demuestran que la cocina no siempre depende de piezas caras o selectas. Se trata de la parte baja de la pata de ternera, con su hueso en el centro y el tuétano que, al cocinarse despacio, aporta un sabor increíble y una textura que se deshace. Es perfecto para guisos y estofados, aunque también se presta a preparaciones algo más creativas. Aquí tienes cinco ideas para sacarle todo el partido, desde lo más clásico hasta versiones que sorprenderán.

1. Osobuco a la milanesa

Este plato es probablemente la receta más famosa con este corte. Se cocina lentamente con cebolla, zanahoria, apio, vino blanco y un buen caldo hasta que la carne queda tierna. El toque final es la gremolata, una mezcla fresca de ajo, limón y perejil que levanta el sabor del guiso.

👉 Calorías: unas 550 kcal por ración.

2. Estofado de osobuco con vino tinto

Un guiso para cuando hace frío y apetece algo contundente. Primero se doran los trozos de carne, luego se dejan cocer con vino tinto, caldo y hierbas. Si le añades patatas, tendrás un plato completo y muy reconfortante.

👉 Calorías: alrededor de 700 kcal por ración.

3. Osobuco al horno con verduras

Más sencillo de lo que parece: pones los trozos de carne en una fuente con zanahorias, cebollas, pimientos y un poco de caldo. Al horno, a temperatura baja, hasta que la carne esté tierna y las verduras caramelizadas. Sale un plato jugoso y sabroso sin apenas esfuerzo.

👉 Calorías: unas 600 kcal por ración.

4. Arroz meloso con osobuco

Aquí la clave está en usar el caldo del guiso de osobuco como base del arroz. El tuétano del hueso aporta una cremosidad espectacular, casi como un risotto. Es un plato festivo, perfecto para una comida de domingo.

👉 Calorías: unas 750 kcal por ración.

5. Osobuco en salsa de tomate y especias

Una opción más sencilla, pero igual de sabrosa. Se cocina con tomate triturado, ajo, laurel y un toque de comino o pimentón. El resultado es una salsa espesa que pide a gritos un buen trozo de pan para mojar.

👉 Calorías: alrededor de 500 kcal por ración.

Consejos para bordar el osobuco

La cocción lenta es la mejor amiga de este corte: paciencia y fuego suave.

En olla exprés también queda genial y acortas tiempos, aunque el sabor de la cocción tradicional es insuperable.

No olvides aprovechar el tuétano: ese pequeño tesoro en el centro del hueso da al plato un carácter único.