Las 5 mejores recetas con osobuco: guisos, estofados y más ideas
Descubre las mejores recetas con osobuco: guisos, estofados y preparaciones tradicionales llenas de sabor y tradición.
Osobuco en el microondas
Osobuco en olla exprés
Osobuco en salsa fácil
El osobuco es uno de esos cortes que demuestran que la cocina no siempre depende de piezas caras o selectas. Se trata de la parte baja de la pata de ternera, con su hueso en el centro y el tuétano que, al cocinarse despacio, aporta un sabor increíble y una textura que se deshace. Es perfecto para guisos y estofados, aunque también se presta a preparaciones algo más creativas. Aquí tienes cinco ideas para sacarle todo el partido, desde lo más clásico hasta versiones que sorprenderán.
1. Osobuco a la milanesa
Este plato es probablemente la receta más famosa con este corte. Se cocina lentamente con cebolla, zanahoria, apio, vino blanco y un buen caldo hasta que la carne queda tierna. El toque final es la gremolata, una mezcla fresca de ajo, limón y perejil que levanta el sabor del guiso.
👉 Calorías: unas 550 kcal por ración.
2. Estofado de osobuco con vino tinto
Un guiso para cuando hace frío y apetece algo contundente. Primero se doran los trozos de carne, luego se dejan cocer con vino tinto, caldo y hierbas. Si le añades patatas, tendrás un plato completo y muy reconfortante.
👉 Calorías: alrededor de 700 kcal por ración.
3. Osobuco al horno con verduras
Más sencillo de lo que parece: pones los trozos de carne en una fuente con zanahorias, cebollas, pimientos y un poco de caldo. Al horno, a temperatura baja, hasta que la carne esté tierna y las verduras caramelizadas. Sale un plato jugoso y sabroso sin apenas esfuerzo.
👉 Calorías: unas 600 kcal por ración.
4. Arroz meloso con osobuco
Aquí la clave está en usar el caldo del guiso de osobuco como base del arroz. El tuétano del hueso aporta una cremosidad espectacular, casi como un risotto. Es un plato festivo, perfecto para una comida de domingo.
👉 Calorías: unas 750 kcal por ración.
5. Osobuco en salsa de tomate y especias
Una opción más sencilla, pero igual de sabrosa. Se cocina con tomate triturado, ajo, laurel y un toque de comino o pimentón. El resultado es una salsa espesa que pide a gritos un buen trozo de pan para mojar.
👉 Calorías: alrededor de 500 kcal por ración.
Consejos para bordar el osobuco
Un corte humilde que conquista
El osobuco, que antaño era considerado un corte modesto, hoy brilla en mesas de todo el mundo. Cocinado con cariño, se transforma en platos llenos de sabor y de historia. Entre guisos, estofados y arroces, las recetas que lo incluyen suelen rondar entre 500 y 750 kcal por ración, suficientes para quedar saciado y feliz.