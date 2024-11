Tarta de manzana con crumble: crujiente por fuera y jugosa por dentro

La tarta de manzana con crumble es una crujiente variación de este tradicional postre europeo que curiosamente en la actualidad se vincula más con Estados Unidos (la famosa American Pie), en parte por influencia del cine y hasta por su protagonismo en cómics y dibujos animados. Hemos visto la tarta de manzana enfriándose en la ventana e invitando con su aroma a diferentes personajes pícaros que intentan robarla. Es esta una tentación que seguramente sería mayor si se tratara de una tarta como la que se propone en esta receta, con una cubierta crujiente y con interior jugoso y delicioso.

Es probable que este postre surgiera durante la Edad Media en varias regiones de Europa, donde la manzana se cultivaba y consumía con gusto; sin embargo, la primera referencia se encuentra en un libro del siglo XIV, The Former of Cury (1390), publicado por los cocineros de Ricardo II, donde se menciona una receta de tartys in applis, que podría venir de la zona francesa controlada por los ingleses en esa época; aunque la primera mención a este postre en Francia es del siglo XVII. Fueron colonos ingleses, franceses y holandeses los que llevaron los manzanos y las tartas a América del Norte, donde este postre ya era sumamente popular en el siglo XVII.

Ingredientes:

2 manzanas

3 huevos

150 gramos de azúcar

225 gramos de harina de repostería (1 ½ taza)

50 gramos de harina común

50 gramos de mantequilla

100 ml de aceite de girasol

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Cómo preparar la tarta de manzana con crumble:

Precalentar el horno a 160°C. engrasar y enharinar el molde para tarta. Quitar la piel de las manzanas y cortar en trozos pequeños. Hay muchas variedades de manzana en el mercado, para este postre elegiremos una que tenga un toque bueno de dulzor. O si se prefiere, también las hay como la variedad reineta, con un toque ácido suave, que a muchos le gusta. Batir los huevos en un cuenco, agregar 100 gramos de azúcar y seguir batiendo hasta que tome un color blanquecino. Agregar a la mezcla la esencia de vainilla y el aceite, e incorporar la harina de repostería, una pizca de sal y el polvo para hornear. Mezclar bien. Verter la mezcla en el molde. Para hacer el crumble, mezclar en un cuenco la mantequilla con la harina común y 50 gramos de azúcar, formando pequeños grumos. Cubrir con esta mezcla la tarta y hornear durante 30 minutos o hasta que esté dorado el crumble.

Información nutricional: 2997 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Postres

Prepara esta deliciosa tarta de manzana con crumble para la merienda, para cenar con una porción acompañada por un vaso de leche, o como postre, que puedes tener listo en aproximadamente una hora.