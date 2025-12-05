Soy chef y tengo una freidora de aire en casa: éstas son las 6 recetas rápidas que suelo cocinar
El truco de los expertos para dejar la freidora de aire como nueva
Adiós a las freidoras de aire: el descubrimiento que te afecta
Ni se te ocurra usar la freidora de aire más de 4 veces al día
La freidora de aire se ha convertido en un elemento habitual en los hogares. No es de extrañar: hoy en día es un electrodoméstico indispensable para quienes desean cocinar de forma rápida y con menos grasa. Su eficacia para preparar los alimentos de manera uniforme y en menos tiempo la ha vuelto una aliada tanto en cocinas domésticas como profesionales, donde muchos chefs ya la incluyen en su día a día.
Tal es el caso de Aefa Mulholland, una escritora y chef que vive en Toronto. Trabajó en restaurantes y hoteles de Escocia, Irlanda, Australia, Canadá y Estados Unidos y ha escrito artículos para prestigiosas revistas gastronómicas. Sin embargo, tanta experiencia y calidad no la alejaron para nada de la freidora de aire. Ni siquiera para las recetas dulces.
6 recetas para freidora de aire recomendadas por una chef destacada
A continuación, se presentan seis recetas que resultan recurrentes en el menú de Aefa Mulholland, quien confiesa abiertamente utilizar una freidora de aire en su propia casa.
- Sándwich de huevo y bacon
Este desayuno se puede preparar en pocos minutos y con mínimos utensilios. Solo se necesita la freidora de aire en casa y dos ramequines.
- En uno de ellos, mezclar 1 cucharada de mantequilla, 1 de azúcar moreno y ¼ de cebolla picada.
- En otro, colocar un huevo previamente aceitado.
- Introducir ambos en la freidora junto con un panecillo abierto y unas tiras de bacon colocadas en una rejilla superior.
- A los tres minutos, dar la vuelta al pan y añadir queso cheddar. Cocinar hasta que el huevo y el bacon alcancen el punto deseado.
- Para servir, montar los ingredientes en el pan y acompañar con tomate o una salsa de preferencia.
2. Bocaditos de huevo
Inspirados en una frittata, estos bocados son una opción rápida y fácil de preparar en una freidora de aire en casa.
- Mezclar huevos con queso, cilantro, aceitunas negras, tomate cherry, jalapeños encurtidos y cebolla roja.
- Verter la mezcla en moldes de silicona previamente aceitados.
- Cocinar a 175 °C durante 12 minutos.
- Estos bocaditos son fáciles de transportar y pueden comerse fríos o calientes.
3. Pan de molde tostado con canela
Inspirada en una receta clásica, esta versión de pan tostado en freidora de aire es sencilla y rápida.
- Remojar el pan en una mezcla de huevo, leche y extracto de vainilla durante al menos cinco minutos.
- Cortar en tiras para maximizar el espacio en la cesta de la freidora.
- Cocinar a 190 °C durante cuatro a seis minutos por cada lado.
- Servir con azúcar glas espolvoreada o acompañado de fruta y mermelada.
4. Tarta de queso en porciones individuales
Este postre se cocina en pocos minutos y ofrece un resultado cremoso.
- Triturar galletas y mezclarlas con mantequilla y azúcar para la base.
- Mezclar queso crema con yogur, vainilla, huevo, azúcar y ralladura de limón.
- Distribuir en moldes de magdalena con la base de galleta.
- Cocinar en la freidora de aire en casa a 175 °C durante 8-10 minutos.
- Enfriar en la nevera y servir con fruta o compota.
5. Patatas dos veces horneadas
Las patatas adquieren una textura crujiente por fuera y cremosa por dentro gracias a la doble cocción en la freidora de aire en casa.
- Cocinar las patatas enteras a 200 °C durante 45 minutos.
- Extraer la pulpa y mezclarla con queso, bacon o cualquier ingrediente al gusto.
- Volver a rellenar las patatas y cocinarlas cinco minutos más para conseguir una textura crujiente.
- Se pueden servir con kimchi, cebolleta o una salsa de preferencia.
6. Coliflor al estilo Buffalo
Esta es la última receta de la lista y es una buena opción para quienes buscan un aperitivo diferente con un toque picante.
- Mezclar harina, maicena, sal, pimienta y agua para formar una masa.
- Cubrir los ramilletes de coliflor con la mezcla y cocinar en la freidora de aire en casa a 230 °C durante 8-10 minutos.
- Retirar, pincelar con salsa Buffalo y volver a cocinar otros 8-10 minutos.
- Acompañar con salsa ranchera, queso azul o más salsa Buffalo.