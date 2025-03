Ni se te ocurra usar la freidora de aire más de 4 veces al día: estas poniendo tu vida en peligro

Hay un número máximo de veces al día en la que puedes usar la freidora de aire, si la usas más, estás poniendo tu vida en peligro. Deberás estar preparado para afrontar una serie de elementos que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en dejar a un lado este tipo de electrodoméstico o, al menos, no usarlo tantas veces al día como dicen los expertos.

La freidora de aire nos ha cambiado la vida. Es un tipo de electrodoméstico que se ha convertido en un básico de toda cocina. Con ella, hemos aprendido a hacer deliciosos fritos en un abrir y cerrar de ojos, sin tantas grasas y un consumo moderado de un aceite que de otra forma parece que desaparece a gran velocidad. Es una forma saludable de cocinar, pero cuidado, tiene sus limitaciones y quizás debes evitar usarla en demasiadas ocasiones o quizás puede tener en mente algunas recetas que te eviten tener que usar este electrodoméstico que se calienta a toda velocidad y alcanza unos grados de más.

Estás poniendo tu vida en peligro

La realidad de la freidora de aire es que, al final de la jornada, se ha acabado usando en numerosas ocasiones. Quizás más de lo que este electrodoméstico está dispuesto a funcionar, sobre todo, si estamos ante un elemento que debe darnos más de una alegría.

No todas las freidoras de aire son iguales. De la misma forma que no le hacemos un mismo uso a todas, necesitamos tener en cuenta algunos elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Tocará estar pendientes de este tipo de electrodoméstico.

Lo que deberemos poner en práctica es un tipo de detalle que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Este electrodoméstico llega a altas temperaturas y necesita un tiempo para enfriarse. Es decir, el máximo de veces al día que se usa tiene relación con la necesidad de este elemento de enfriarse para funcionar correctamente y no provocar ningún incendio o problema en la cocina.

De esta manera, estaremos haciendo que esta freidora de aire nos dure muchos años y no pongamos en riesgo la integridad de la cocina. Está bien usar la freidora de aire, pero con moderación.

No uses la freidora de aire más de 4 veces al día

Los expertos en la freidora de aire saben muy bien la forma en la que se cocina un tipo de elemento que puede ser el que marque una diferencia importante. Habrá llegado el momento de hacer realidad una combinación de ingredientes y de herramientas que serán las que nos acompañarán en estos días.

La OCU tiene muy claras las pautas para mantener nuestra freidora de aire en perfectas condiciones. Tal y como nos dicen estos expertos: «La posibilidad de cocinar sin aceite, de forma más barata y saludable, ha disparado la venta de freidoras de aire: 1,6 millones solo el año pasado. Aunque en realidad este electrodoméstico es más parecido a un pequeño horno de convección, lo que permite ampliar la lista de recetas, pero también obliga a controlar la temperatura máxima que alcanza la resistencia, sobre todo si se van a cocinar patatas o alimentos ricos en cereales, como unas galletas o un bizcocho.

OCU advierte que cuando las patatas y los alimentos ricos en almidón (habitual en los cereales) se hornean a más de 195 ºC se favorece la formación de acrilamida, una sustancia tóxica y cancerígena. Por eso, para este tipo de alimentos es aconsejable controlar que la temperatura de la resistencia de la freidora se mantiene por debajo de este límite».

Siguiendo con la misma explicación: «Además, OCU observa notables diferencias en la preparación de los platos, el tiempo cocción y la facilidad de uso de los más de 75 modelos que ha analizado. Las diferencias de calidad en la preparación se observan sobre todo en platos como la quiche o un bizcocho, pero también a la hora de cocinar unas patatas fritas, el alimento estrella en las freidoras de aire. Sin embargo, para otras recetas, como las alitas de pollo o los rollitos de primavera, los resultados suelen ser casi siempre buenos o muy buenos. Idealmente, con la ayuda de los programas automáticos de cocinado que incluyen la mayoría de las freidoras (para preparar carne, verduras, patatas fritas, descongelar…), pero también consultando el libro de recetas, menos común, que permite ampliar el uso de este aparato».

Por lo que, debemos tener en cuenta estos detalles a la hora de comprar una buena freidora de aire que no ponga en riesgo nuestra integridad. Este tipo de detalles son claves para conseguir aprovechar al máximo este electrodoméstico.