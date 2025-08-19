Doug Rowland, científico de la NASA especializado en heliofísica, ha hecho recientemente una declaración que ha generado gran revuelo dentro de la comunidad científica y el público general: «Ningún astronauta en la historia ha dejado la atmósfera de la Tierra». «. A primera vista, estas palabras podrían parecer contradictorias con el hecho de que el ser humano haya pisado la Luna. Sin embargo, cuando se analizan con atención, reflejan una realidad física fascinante sobre la atmósfera terrestre.

Rowland enfatiza que nuestra atmósfera no termina de forma abrupta a cierta altitud, sino que se extiende de manera gradual y prácticamente ilimitada: «no se detiene sobre nuestras cabezas, ni en la cima del Everest, ni donde vuelan los aviones; continúa hasta alturas inimaginables», señala el experto.

¿Dónde se encuentra el límite del espacio exterior?

«Aunque realmente no hay un límite claro entre donde termina la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior, la mayoría de los científicos utilizan una delineación conocida como la línea Karman, ubicada a 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, para denotar el punto de transición, ya que el 99.99997% de la atmósfera de la Tierra se encuentra debajo de este punto. Un estudio de febrero de 2019 utilizando datos de la NASA y la Agencia Espacial Europea de la nave espacial Solar y el Observatorio Heliosférico (SOHO) sugiere, sin embargo, que los confines más lejanos de la atmósfera de la Tierra, una nube de átomos de hidrógeno llamada geocorona, en realidad puede extenderse casi 629.300 kilómetros al espacio, mucho más allá de la órbita de la Luna», explica la NASA en su página web.

A diferencia de la creencia popular de que la atmósfera termina de manera definida a cierta altitud, la realidad es mucho más compleja. Como explica Rowland, la densidad de los gases disminuye progresivamente, pero nunca llega a cero de forma inmediata. «Incluso a grandes distancias sigue presente, aunque con menor densidad», señala, recordando que la transición entre el aire terrestre y el vacío es gradual y difusa.

Incluso en la órbita baja terrestre, donde se encuentra la Estación Espacial Internacional, la presencia de aire es suficiente para generar rozamiento. Según Rowland, «Si no recibiéramos impulsos periódicos de los cohetes, la estación acabaría cayendo por el rozamiento».

La línea de Kármán y el concepto de espacio

En tratados internacionales, la línea de Kármán, situada a 100 kilómetros de altitud, se utiliza como referencia para delimitar la atmósfera del espacio exterior. Sin embargo, los estudios más recientes indican que este límite es solo una convención. Existe una nube de hidrógeno, llamada geocorona, que podría extenderse hasta 629.300 kilómetros, mucho más allá de la órbita lunar.

Esto significa que incluso las misiones Apolo, que llevaron al hombre a la Luna, no salieron completamente del alcance de la influencia atmosférica terrestre. Rowland destaca este hecho como un detalle crucial: «La Luna atraviesa la atmósfera de la Tierra», afirma Igor Baliukin, investigador ruso, basándose en datos obtenidos por la sonda SOHO.

La atmósfera solar y la heliopausa

Doug Rowland también explica que tanto la Tierra como la Luna están inmersas en la atmósfera solar, una extensión de partículas que va mucho más allá de nuestro sistema planetario inmediato. «Pasas de la atmósfera terrestre a la solar y solo al alcanzar la heliopausa abandonas ese entorno», indica.

El concepto de vacío absoluto, entonces, es más una idealización que una realidad. Rowland subraya que el espacio no está vacío, sino que está lleno de partículas, campos magnéticos y fenómenos que afectan a satélites, naves espaciales y, en menor medida, a los astronautas.

Capas de la atmósfera

«La atmósfera terrestre tiene cinco capas principales y varias secundarias. De las más altas a las más altas, las capas principales son la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera», señala la NASA: