Recetas con carne picada de pollo: ideas fáciles y rápidas

Hay ingredientes que te sacan de un apuro casi sin pensar, y la carne picada de pollo es uno de ellos. La compras “por si acaso” y, cuando llega ese día en el que no sabes qué hacer de comer, aparece como la solución perfecta. Es ligera, se cocina en minutos y acepta casi cualquier combinación que tengas en la nevera.

Si quieres más inspiración general, puedes echar un vistazo a estas 6 recetas rápidas con carne picada, que demuestran lo versátil que puede ser este ingrediente. Aquí vamos a centrarnos en el pollo, que resulta más suave y menos graso, pero igual de sabroso si se prepara bien.

Albóndigas al horno (sin complicaciones)

Las albóndigas de pollo son un clásico que nunca falla. Solo necesitas mezclar la carne con huevo, ajo picado, perejil, sal y un poco de pan rallado. Si quieres que queden más jugosas, añade una cucharada de leche o un chorrito de aceite de oliva.

Forma pequeñas bolas con las manos y colócalas en una bandeja con papel de horno. En 15–20 minutos a 180 ºC estarán listas. Doradas por fuera y tiernas por dentro.

Van bien con salsa de tomate, con verduras salteadas o incluso dentro de un bocadillo caliente.

Hamburguesas caseras que saben a verdad

Preparar hamburguesas de pollo en casa es casi terapéutico. Mezcla la carne con sal, pimienta y las especias que te apetezcan. El pimentón ahumado o el curry le dan un toque distinto sin complicar nada.

Haz las hamburguesas con las manos y cocínalas en una plancha caliente unos minutos por cada lado. Si las acompañas con ensalada o pan integral, tienes una cena rápida y bastante equilibrada.

El truco: no cocinarlas demasiado, porque el pollo puede secarse si se pasa.

Salteado rápido estilo asiático

Cuando tienes prisa de verdad, un salteado es tu mejor aliado. Pon en una sartén un poco de aceite, añade ajo y jengibre picado, y después la carne de pollo.

Cuando cambie de color, incorpora verduras en tiras: zanahoria, calabacín, pimiento… lo que tengas. Un chorrito de salsa de soja y listo. En menos de 15 minutos tienes un plato completo que combina perfecto con arroz blanco.

Es de esas recetas que parecen más elaboradas de lo que realmente son.

Garbanzos con pollo picado

La mezcla de legumbres y carne siempre funciona. Puedes inspirarte en los clásicos Garbanzos con carne picada, pero utilizando pollo para hacer el plato un poco más ligero.

Sofríe cebolla y ajo, añade la carne hasta que se dore y después incorpora los garbanzos cocidos con un poco de caldo. En unos minutos tendrás un guiso sencillo, nutritivo y bastante reconfortante.

Perfecto para esos días en los que apetece algo de cuchara sin demasiadas complicaciones.

Pasta con carne picada de pollo

La pasta es terreno seguro. Si te gustan los platos clásicos, puedes adaptar recetas como los Macarrones con carne picada (Arguiñano) usando carne de pollo en lugar de ternera.

Sofríe la carne con cebolla, añade tomate triturado y deja que reduzca un poco. Mezcla con la pasta recién cocida y espolvorea queso por encima.

Es una receta familiar, sencilla y siempre bien recibida en la mesa

Verduras rellenas al horno

Otra opción muy práctica es usar la carne como relleno. Calabacines, pimientos o berenjenas funcionan muy bien.

Mezcla la carne con un poco de arroz cocido, especias y verduras picadas. Rellena las hortalizas y hornéalas durante unos 20–25 minutos. El resultado es equilibrado y visualmente apetecible.

Además, puedes prepararlas con antelación y recalentarlas después.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:

Entre 15 y 30 minutos, dependiendo de la receta elegida.

Porciones:

4 raciones aproximadas por preparación.

Información nutricional aproximada:

La carne picada de pollo aporta entre 120 y 150 calorías por cada 100 gramos.

Un plato completo puede situarse entre 350 y 500 calorías por ración, según acompañamientos y salsas.

Tipo de cocina:

Cocina casera y mediterránea.

Tipo de comida:

Plato principal para comida o cena.

La carne picada de pollo es de esos ingredientes que encajan casi en cualquier plan. Rápida, adaptable y fácil de combinar, permite preparar platos sencillos sin renunciar al sabor. Tenerla en casa es, básicamente, una garantía de comida resuelta.