Macarrones con carne picada y tomate: la receta preferida de Arguiñano

Si hay un plato que nunca falta en la mesa de muchas casas, son los macarrones con carne picada y tomate. Es de esas comidas que gustan a todo el mundo, que sacan sonrisas tanto a los niños como a los mayores. Karlos Arguiñano suele decir que lo sencillo es lo que más se disfruta, y esta receta es un ejemplo perfecto: ingredientes fáciles, un poco de cariño y ¡listo!, tienes un platazo de los que reconcilian con la vida.

Ingredientes (para 4 personas)

350 g de macarrones

400 g de carne picada (mezcla de cerdo y ternera, jugosa)

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 zanahoria

500 g de tomate triturado

80 ml de aceite de oliva virgen extra

100 g de queso rallado (el que prefieras para gratinar)

Sal y pimienta

Una pizca de orégano o albahaca seca

Cómo se preparan

Cocer la pasta. Pon una olla con agua abundante y sal. Cuando hierva, echa los macarrones y cuécelos según el tiempo del paquete. Lo ideal es dejarlos al dente: firmes, pero no duros. Los escurrimos y reservamos. El sofrito. Mientras hierve la pasta, picamos cebolla, zanahoria y ajos. En una sartén amplia ponemos un chorro generoso de aceite y sofreímos las verduras a fuego medio. Poco a poco irán cogiendo ese tono dorado que huele a cocina casera. La carne. Añadimos la carne picada, salpimentamos y la vamos deshaciendo con la cuchara de madera para que quede suelta. Cuando empiece a dorarse, ya huele de maravilla. La salsa de tomate. Incorporamos el tomate triturado y un poco de orégano o albahaca. Dejamos que cueza unos 15 minutos a fuego suave, removiendo de vez en cuando. Con ese tiempo, la salsa se concentra y gana sabor. Probamos y rectificamos de sal. Mezclar todo. Añadimos los macarrones ya cocidos a la sartén y removemos para que cada pieza de pasta quede bien bañada con la salsa de carne y tomate. El gratinado. Pasamos la mezcla a una fuente de horno, cubrimos con queso rallado y un chorrito de aceite. Gratinamos a 200 °C durante unos 8-10 minutos, hasta que el queso burbujee y esté doradito.

Consejos prácticos

Si quieres que quede más cremoso, puedes poner una capa ligera de bechamel antes del queso.

antes del queso. Para hacerlo más ligero, sustituye la carne de cerdo y ternera por pollo o pavo. Incluso hacerlos con atún.

Con una ensalada verde al lado, tienes un menú completo y equilibrado.

Calorías aproximadas

Cálculo para 4 raciones:

Macarrones (350 g): 1.225 kcal

Carne picada (400 g): 880 kcal

Aceite de oliva (80 ml): 720 kcal

Tomate triturado (500 g): 175 kcal

Cebolla (200 g): 80 kcal

Zanahoria (100 g): 40 kcal

Ajo (10 g): 15 kcal

Queso rallado (100 g): 360 kcal

Total: 3.495 kcal en toda la fuente.

Cada ración aporta unas 875 kcal.

Un clásico que nunca falla

Estos macarrones con carne y tomate son puro sabor a hogar. No tienen misterio, pero son de esos platos que siempre apetecen, que te hacen repetir aunque ya estés lleno. El gratinado del queso, la salsa que impregna la pasta, la mezcla de carne y verduras… todo encaja de maravilla. Y como diría Arguiñano, “rico, rico y con fundamento”.