Macarrones con carne picada y tomate: la receta preferida de Arguiñano
Prepara unos macarrones con carne picada y chorizo al estilo de Karlos Arguiñano. Una receta fácil y contundente que encantará a pequeños y mayores.
Receta de macarrones con salsa de ajo
Macarrones con mejillones al curry
Macarrones con atún en thermomix
Si hay un plato que nunca falta en la mesa de muchas casas, son los macarrones con carne picada y tomate. Es de esas comidas que gustan a todo el mundo, que sacan sonrisas tanto a los niños como a los mayores. Karlos Arguiñano suele decir que lo sencillo es lo que más se disfruta, y esta receta es un ejemplo perfecto: ingredientes fáciles, un poco de cariño y ¡listo!, tienes un platazo de los que reconcilian con la vida.
Ingredientes (para 4 personas)
Cómo se preparan
- Cocer la pasta. Pon una olla con agua abundante y sal. Cuando hierva, echa los macarrones y cuécelos según el tiempo del paquete. Lo ideal es dejarlos al dente: firmes, pero no duros. Los escurrimos y reservamos.
- El sofrito. Mientras hierve la pasta, picamos cebolla, zanahoria y ajos. En una sartén amplia ponemos un chorro generoso de aceite y sofreímos las verduras a fuego medio. Poco a poco irán cogiendo ese tono dorado que huele a cocina casera.
- La carne. Añadimos la carne picada, salpimentamos y la vamos deshaciendo con la cuchara de madera para que quede suelta. Cuando empiece a dorarse, ya huele de maravilla.
- La salsa de tomate. Incorporamos el tomate triturado y un poco de orégano o albahaca. Dejamos que cueza unos 15 minutos a fuego suave, removiendo de vez en cuando. Con ese tiempo, la salsa se concentra y gana sabor. Probamos y rectificamos de sal.
- Mezclar todo. Añadimos los macarrones ya cocidos a la sartén y removemos para que cada pieza de pasta quede bien bañada con la salsa de carne y tomate.
- El gratinado. Pasamos la mezcla a una fuente de horno, cubrimos con queso rallado y un chorrito de aceite. Gratinamos a 200 °C durante unos 8-10 minutos, hasta que el queso burbujee y esté doradito.
Consejos prácticos
- Si quieres que quede más cremoso, puedes poner una capa ligera de bechamel antes del queso.
- Para hacerlo más ligero, sustituye la carne de cerdo y ternera por pollo o pavo. Incluso hacerlos con atún.
- Con una ensalada verde al lado, tienes un menú completo y equilibrado.
Calorías aproximadas
Cálculo para 4 raciones:
Macarrones (350 g): 1.225 kcal
Carne picada (400 g): 880 kcal
Aceite de oliva (80 ml): 720 kcal
Tomate triturado (500 g): 175 kcal
Cebolla (200 g): 80 kcal
Zanahoria (100 g): 40 kcal
Ajo (10 g): 15 kcal
Queso rallado (100 g): 360 kcal
Total: 3.495 kcal en toda la fuente.
Cada ración aporta unas 875 kcal.
Un clásico que nunca falla
Estos macarrones con carne y tomate son puro sabor a hogar. No tienen misterio, pero son de esos platos que siempre apetecen, que te hacen repetir aunque ya estés lleno. El gratinado del queso, la salsa que impregna la pasta, la mezcla de carne y verduras… todo encaja de maravilla. Y como diría Arguiñano, “rico, rico y con fundamento”.