Carnaval es sinónimo de fiesta, disfraces y, cómo no, de cocina casera con sabor a tradición. Son días en los que apetece darse un capricho y preparar dulces de los de siempre, esos que se repiten año tras año porque funcionan. Las recetas de carnaval tradicionales tienen algo especial: son fáciles, usan ingredientes básicos y llenan la casa de aromas que invitan a sentarse a la mesa sin mirar el reloj. Cocinar estos postres es una forma sencilla de celebrar y compartir.

Si buscas ideas para montar un menú completo, puedes inspirarte en estas Recetas de Carnaval variadas, perfectas para combinar sabores, texturas y tradiciones de distintas zonas.

Dulces más populares del Carnaval en España

Cada región vive el Carnaval a su manera, y eso se nota en la cocina. Hay recetas que se repiten en todo el país y otras muy locales, pero todas tienen algo en común: son dulces pensados para disfrutar sin prisas y en buena compañía. Desde masas fritas crujientes hasta postres más cremosos, este recorrido reúne algunos de los grandes clásicos que no fallan en estas fechas.

Orejas de Carnaval

Las orejas de Carnaval son finas, ligeras y tan crujientes que cuesta comerse solo una. Son típicas de Galicia y del norte de España, y su forma irregular es parte de su encanto. Se espolvorean con azúcar glas y se sirven en bandejas grandes, porque desaparecen rápido.

Un buen truco es estirar bien la masa y freírlas en aceite caliente para que queden doradas y secas. Hay quien añade anís o limón para darles un toque personal. Si quieres ir a lo seguro, estas Orejas de Carnaval tradicionales son un ejemplo perfecto de dulces típicos de Carnaval.

Tostadas de Carnaval

Las tostadas de Carnaval son sencillas y muy resultonas. Pan empapado en leche, rebozado en huevo, frito y terminado con azúcar y canela. No necesitan más. Son parecidas a las torrijas, pero más rápidas y menos formales.

Para que queden bien, conviene aromatizar la leche con canela y limón y no empapar el pan en exceso. Recién hechas están increíbles, aunque también aguantan bien unas horas. Las tostadas dulces tradicionales son una apuesta segura para desayunos y meriendas carnavaleras.

Buñuelos de viento

Pocos dulces generan tanta expectación como los buñuelos de viento. Son esponjosos, ligeros y se pueden rellenar de casi cualquier cosa: crema, chocolate o dulce de leche. En Carnaval, triunfan tanto solos como rellenos.

La clave está en el aceite: debe estar bien caliente para que se inflen y no queden aceitosos. Con esta Receta de buñuelos de Carnaval puedes conseguir un resultado tierno y muy sabroso sin complicarte demasiado.

Filloas

Las filloas son las crepes gallegas de toda la vida y también tienen su sitio en Carnaval. Son finas, suaves y muy versátiles. Se pueden comer con azúcar, miel o enrolladas con relleno.

No llevan fritura profunda, lo que las hace más ligeras que otros dulces. Prepararlas es fácil y se adaptan a cualquier gusto. Las filloas de Carnaval son ideales para quienes buscan algo tradicional, pero menos contundente.

Flores fritas

Las flores fritas destacan por su forma llamativa y su textura crujiente. Se preparan con un molde especial que da esa forma tan característica.

Una vez fritas, se espolvorean con azúcar o se bañan en miel. Quedan preciosas en la mesa y sorprenden mucho. Esta Receta de flor manchega de Carnaval explica cómo hacerlas para que queden bien definidas y doradas.

Leche frita

La leche frita es un clásico que nunca pasa de moda. Por fuera es crujiente, por dentro suave y cremosa. Se prepara con una base de leche espesada que se deja enfriar antes de rebozar y freír.

Es importante dejarla reposar bien para que no se rompa. Para una versión muy tradicional, esta Receta de cuajada de Carnaval es perfecta si te gustan los postres delicados.

Rosquillas de anís

Las rosquillas de anís son otro imprescindible del Carnaval. Fritas, aromáticas y muy caseras, se encuentran sobre todo en Andalucía y Madrid. Se pueden ajustar al gusto, añadiendo más o menos anís.

En Canarias también hay versiones propias, como las que se recogen en esta Receta de tortillas canarias típicas de Carnaval, ideales para completar un menú variado.

Consejos para preparar dulces de Carnaval perfectos

El secreto está en controlar bien el aceite, no freír demasiadas piezas a la vez y dejar escurrir los dulces. Lo mejor es consumirlos el mismo día. Con buenos ingredientes y un poco de calma, el Carnaval sabe mucho mejor.