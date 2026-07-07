Solomillo de cerdo con champiñones: receta fácil con salsa cremosa paso a paso

El solomillo de cerdo con champiñones es un plato exquisito que se puede complementar con diferentes acompañamientos. Su preparación es sencilla, sin embargo, se necesita un tiempo en la cocina para que los sabores se integren y obtener un delicioso resultado. Es importante no cocinar el solomillo en exceso; al carecer de grasa, si lo cocinamos más de la cuenta puede resultar seco al paladar. Disfruta de las recetas de solomillo de cerdo.

Entre las propiedades nutricionales del solomillo de cerdo destaca la importante cantidad de proteínas que aporta al organismo. Estas proteínas son fundamentales para el desarrollo de los músculos del cuerpo y otros tejidos. Los champiñones, por su parte, son excelentes antioxidantes y alargan la vida de las células.

El secreto está en dorar los champiñones sin amontonarlos y controlar el punto del solomillo. Los champiñones blancos sirven perfectamente, aunque los Portobello aportan un sabor más intenso. No te pierdas esta receta de solomillo de cerdo al horno de Karlos Arguiñano.

Cómo hacer solomillo de cerdo con champiñones

La receta parte de una técnica sencilla: sellar los medallones, preparar la salsa en la misma sartén y terminar brevemente la carne dentro de ella. Es una fórmula habitual en muchas Recetas de solomillo de cerdo, ya que permite aprovechar los jugos del dorado y mantener una preparación rápida.

Ingredientes para preparar solomillo de cerdo con champiñones

Para cuatro personas necesitamos 800 g de solomillo de cerdo, 350 g de champiñones, una cebolla pequeña, un diente de ajo, 250 ml de nata para cocinar, 100 ml de caldo de carne, tres cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta.

Podemos añadir tomillo fresco o una cucharadita de mostaza suave.

Cómo hacer la salsa de champiñones paso a paso

Limpiamos los champiñones con un paño húmedo y los cortamos en láminas. Después de dorar el solomillo, añadimos las setas a la misma sartén y las cocinamos a fuego vivo.

Cuando estén doradas, incorporamos la cebolla y el ajo picados. Vertemos el caldo y dejamos reducir unos minutos. Añadimos la nata, bajamos el fuego y cocinamos hasta obtener una salsa cremosa. Ponemos a punto de sal la salsa para el solomillo.

Cómo cocinar el solomillo para que quede tierno y jugoso

Retiramos las membranas visibles y cortamos el solomillo en medallones de unos tres centímetros. Secamos la superficie con papel de cocina y salpimentamos.

Calentamos una sartén amplia y doramos la carne unos dos minutos por cada lado. Después la retiramos y dejamos reposar mientras hacemos la salsa. Esta atención al punto de cocción también es clave en el Solomillo de cerdo al horno de Karlos Arguiñano, donde el reposo ayuda a conservar mejor los jugos de la pieza.

Trucos para un solomillo con champiñones perfecto

No laves los champiñones bajo el grifo durante demasiado tiempo. Absorben humedad y después resulta más difícil dorarlos.

Utiliza una sartén grande. Si las setas quedan amontonadas, liberarán agua y terminarán cociéndose. La carne debe volver a la salsa únicamente durante los últimos minutos; dejarla hervir demasiado es la forma más rápida de secarla.

Con qué acompañar el solomillo de cerdo con champiñones

Patatas panaderas

Las patatas con cebolla absorben muy bien la salsa y convierten la receta en un plato completo.

Puré de patatas

Un puré cremoso es probablemente uno de los mejores acompañamientos para una salsa de champiñones. Conviene mantenerlo suave de sabor.

Arroz blanco o basmati

El arroz recoge la salsa sin restar protagonismo a la carne. El basmati añade un aroma ligero.

Verduras salteadas

Espárragos, calabacín o zanahoria aportan color y una textura más fresca al conjunto.

Variantes de la receta

Solomillo con champiñones y nata

Es la versión más cremosa. Utiliza nata para cocinar y deja reducir lentamente hasta que la salsa cubra el dorso de una cuchara.

Solomillo con champiñones al horno

Dora la pieza entera y termina la cocción en el horno a 190 ºC. Puedes tomar como referencia la técnica del Solomillo de cerdo al horno de Karlos Arguiñano para controlar mejor la cocción.

Solomillo con setas variadas

Mezcla champiñones con shiitake, seta de ostra o boletus. El resultado tiene un sabor más profundo y otoñal.

Cómo conservar y recalentar el solomillo con champiñones

Puede guardarse durante dos o tres días en el frigorífico, dentro de un recipiente cerrado. Es mejor conservar la carne cubierta con salsa.

Para recalentar, utiliza fuego bajo y añade un poco de caldo si la salsa ha espesado demasiado.

Errores frecuentes al preparar solomillo con champiñones

Cocinar demasiado la carne es el fallo más habitual. También conviene evitar añadir los champiñones con la sartén fría o incorporar la nata antes de reducir el caldo.

Preguntas frecuentes sobre el solomillo de cerdo con champiñones

¿Se puede preparar con antelación?

Sí. Prepara la salsa y dora la carne unas horas antes. Termina el solomillo dentro de la salsa poco antes de servir.

¿Qué champiñones son mejores para esta receta?

Los champiñones blancos ofrecen un sabor suave. Los Portobello son más intensos y aportan una salsa ligeramente más oscura.

¿Se puede congelar?

Sí, aunque la nata puede cambiar de textura al descongelarse. Congela la carne cubierta con salsa y consúmela preferiblemente antes de tres meses.

¿Cómo espesar la salsa si queda demasiado líquida?

Déjala reducir a fuego suave. Si continúa líquida, añade media cucharadita de maicena disuelta en agua fría y cocina durante un minuto mientras remueves.

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: unas 1.950 kcal totales; aproximadamente 488 kcal por ración, sin guarnición

Tipo de cocina: Europea

Tipo de comida: Plato principal

¡Qué sorpresa se van a llevar tus familiares y amigos cuando prepares este plato! El sabor y suavidad de la carne unido a la textura de la salsa es una delicia. Aprovecha la oportunidad de quedar como una estrella en la cocina.