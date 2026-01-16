Patatas a la riojana en Thermomix: receta tradicional paso a paso

Las patatas a la riojana en Thermomix son una de esas recetas que siempre apetecen. Tienen sabor a cocina de casa, a guiso bien hecho y a plato que reconforta sin necesidad de grandes complicaciones. En diferentes puntos de España hay muchas versiones de este plato sencillo pero lleno de sabor y de nutrientes. Es fácil hacerlo con pocos ingredientes y no demasiado tiempo de cocinado. Como siempre ocurre, unas buenas patatas y un buen chorizo marcarán la diferencia.

Las patatas a la riojana tradicionales son la base de todas las versiones y el punto de partida para entender por qué este plato nunca pasa de moda. Hacerlas en Thermomix no les quita autenticidad, simplemente adapta la receta a un ritmo de vida más actual.

Comenzando por un buen sofrito

Para empezar con el sofrito, en el vaso de la thermomix se pican la cebolla, el ajo y el pimiento choricero, o pimiento rojo si es lo que tienes a mano. Se sofríe todo con tranquilidad, sin prisas, hasta que esté bien pochado y huela a cocina casera. Después se añade el chorizo en rodajas, que suelta su grasa y tiñe el conjunto de ese color rojizo tan característico. El pimentón se incorpora al final, con cuidado y solo unos segundos, para que aporte aroma sin amargar.

Llega entonces el turno de las patatas. Aquí conviene chascarlas en lugar de cortarlas, un gesto sencillo que marca la diferencia porque ayuda a espesar el caldo. Se remueve todo con cuidado, se añade el agua o caldo y se programa la cocción. Sabemos que la thermomix mantiene un cocinado uniforme, ideal para unas ricas patatas.

Ideas y alternativas

Como ocurre con casi todos los platos tradicionales, hay muchas formas de prepararlas. Algunas de las más conocidas son las patatas a la riojana de Arguiñano, que añaden pequeños detalles personales sin perder la esencia. Dentro de la cocina riojana también destacan recetas con el mismo espíritu, como los huevos a la riojana o los completos garbanzos a la riojana.

El uso del pimentón y el chorizo se repite en platos tan populares como las costillas de cerdo a la riojana. Y no solo la carne encaja en este estilo: también el pescado y el marisco tienen su versión, como la merluza a la riojana o los clásicos calamares a la riojana.

Una vez terminado el tiempo de cocción, merece la pena dejar reposar el guiso unos minutos. Ese pequeño descanso hace que los sabores se asienten y el caldo gane cuerpo. Servidas bien calientes, las patatas a la riojana en Thermomix siguen teniendo ese punto casero que engancha desde la primera cucharada.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 1.800 kcal en total (unas 450 kcal por ración)

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Plato principal

Un plato de los de siempre, adaptado a la cocina actual, ideal para disfrutar sin prisas y con todo el sabor de la tradición.