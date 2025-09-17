Patatas a la riojana de Arguiñano: receta clásica paso a paso

Las patatas a la riojana son de esos guisos que reconfortan en cuanto llegan a la mesa. Huelen a cocina casera, a tradición y a recetas de pueblo que han pasado de generación en generación. Arguiñano las prepara con esa sencillez tan suya, recordándonos que no hace falta complicarse para comer bien y disfrutar de un plato lleno de sabor.

Ingredientes (para 4 personas)

1 kg de patatas

2 chorizos riojanos (unos 300 g en total)

1 pimiento verde

1 pimiento choricero o su pulpa hidratada

1 cebolla grande

3 dientes de ajo

2 hojas de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 litro de caldo de carne o agua

Sal y pimienta al gusto

Paso a paso

La base de sabor.

Empieza picando la cebolla, el ajo y el pimiento verde. En una cazuela amplia pon el aceite y sofríe primero la cebolla y el ajo. Cuando estén tiernos y con buen olor, añade el pimiento y deja que todo se cocine despacio. Este sofrito será el alma del plato. El chorizo entra en escena.

Corta el chorizo en rodajas gruesas y échalo a la cazuela. Déjalo un par de minutos para que suelte sus jugos y perfume el sofrito, pero sin freírlo demasiado. Patatas cascadas, no cortadas.

Pela las patatas y rómpelas con un chasquido del cuchillo: metes la punta y giras para que se quiebren. Así soltarán el almidón y el caldo quedará más denso y sabroso, como manda la tradición. Pimentón y pimiento choricero.

Añade ahora las patatas, el pimentón, la pulpa del pimiento choricero y el laurel. Da unas vueltas rápidas y enseguida moja con el caldo, porque el pimentón puede quemarse si lo dejas demasiado en seco. La cocción tranquila.

Deja que hierva suavemente unos 30 minutos. El tiempo justo para que las patatas estén blandas y el caldo haya espesado. Ajusta de sal y pimienta al final, prueba y corrige, como haría Arguiñano. Reposo y disfrute.

Apaga el fuego, tapa la cazuela y deja reposar unos minutos. El guiso gana cuerpo y los sabores se redondean. Llévalo a la mesa en la misma cazuela y prepara pan, porque la salsa lo pide a gritos.

Consejos prácticos

Escoge patatas harinosas , que se rompen bien y espesan el caldo.

, que se rompen bien y espesan el caldo. Si quieres que el plato sea un poco más ligero, puedes escaldar los chorizos antes de añadirlos.

Como todos los guisos, está todavía mejor al día siguiente .

. ¿Sabías que también hay platos dulces con patatas?

Calorías aproximadas

Patatas (1 kg): ~770 kcal

Chorizo riojano (300 g): ~1.350 kcal

Cebolla (200 g): ~80 kcal

Pimiento verde (150 g): ~30 kcal

Pimiento choricero (20 g pulpa): ~15 kcal

Ajo (15 g): ~20 kcal

Aceite de oliva (30 ml): ~270 kcal

Total del plato: ~2.535 kcal

Por ración (4 personas): unas 635 kcal

Conclusión

Las patatas a la riojana son puro sabor de la tierra. Patata, chorizo, pimiento y poco más: ingredientes humildes que juntos logran un guiso espectacular. No es un plato ligero, pero sí muy reconfortante, perfecto para los días de frío o para compartir en familia. Como diría Arguiñano, “rico, rico y con fundamento”.