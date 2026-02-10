Patatas a lo pobre en Thermomix: receta tradicional y sencilla

Las patatas a lo pobre son de esos platos que no necesitan presentación. Cocina sencilla, ingredientes baratos y resultado brutal. Un clásico del sur de España que demuestra que, cuando algo se hace bien, no hace falta nada más. Patatas, cebolla, pimiento, buen aceite y poco más. Y si encima las haces en Thermomix, te ahorras estar pendiente del fuego y salen siempre en su punto.

Esta versión es totalmente tradicional, sin inventos raros, pero adaptada para que quede perfecta usando el robot. Ideales como plato único con un huevo, como acompañamiento o incluso para reutilizar al día siguiente (sí, están casi mejor).

Lo primero y más importante es elegir bien la patata. No vale cualquiera. Busca patatas para freír o harinosas, de las que se rompen un poco y absorben el sabor del aceite y la verdura. El corte tampoco tiene que ser perfecto, de hecho, cuanto más “rústico”, mejor. Si dudas con los tiempos, aquí tienes una guía muy útil sobre Cocer patatas: tiempos recomendados que viene genial para no pasarte ni quedarte corto.

Ingredientes (para 4 personas)

700 g de patatas

1 cebolla grande

1 pimiento verde italiano

80 ml de aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo (opcional, pero recomendados)

Sal al gusto

Cómo hacer patatas a lo pobre en Thermomix

Empieza pelando las patatas y córtalas en rodajas finas, sin obsesionarte con que queden iguales. Lávalas bien para quitar el exceso de almidón y escúrrelas. La cebolla córtala en juliana y el pimiento en tiras finas. Si usas ajo, lamínelo sin miedo.

Pon la cebolla y el pimiento en el vaso de la Thermomix junto con el aceite. Programa 10 minutos, 120 ºC, velocidad cuchara, giro inverso. Este paso es clave: aquí se forma la base del sabor, así que nada de correr.

Cuando termine, añade las patatas, el ajo y la sal. Programa 25 minutos, 100 ºC, velocidad cuchara, giro inverso. Quita el cubilete y coloca el cestillo para que evapore un poco el vapor y las patatas queden más confitadas que cocidas.

Al acabar, comprueba la textura. Las patatas deben estar muy tiernas, casi rompiéndose al tocarlas, pero sin llegar a hacerse puré. Si eres del team “un poco doradas”, puedes darles un toque final en sartén o aplicar el Truco definitivo para que tus patatas fritas queden más crujientes adaptándolo a este plato.

Ideas para acompañar y variar

Las patatas a lo pobre funcionan con todo. Un huevo frito encima es lo más clásico, pero también quedan increíbles con carne, pescado o incluso como base para otros platos. Si quieres montar un menú sencillo y casero, acompáñalas con algo vegetal como una Coliflor rebozada, y tienes comida completa sin complicarte.

También puedes cambiar la forma de prepararlas otro día y probar versiones más ligeras, por ejemplo estas Patatas al horno con piel, usando el mismo sofrito de cebolla y pimiento.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4

Información nutricional (aprox. total): 1.050 kcal

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Plato principal o guarnición

Receta fácil, de las que no fallan y que siempre apetecen. De esas que saben a casa y a cocina hecha con calma