Panellets de limón: receta fácil y aromática para Todos los Santos

Llega el mes de noviembre y las cocinas huelen de inmediato a cítricos frescos y azúcar glas. Los panellets de limón son un buen contraste con los pesados productos horneados y ofrecen un estallido de frescura para romper la rutina de otros sabores. En caso de que te encante hornear y quieras algunas nuevas ideas para diversificar tu colección esta temporada entonces definitivamente deberías echarle un vistazo a las mejores recetas para el Día de Todos los Santos.

Prepararlos en casa tiene un encanto especial que supera con creces cualquier opción industrial. Al final, se trata de amasar con calma, cuidar la intensidad de la ralladura y disfrutar de un proceso artesanal que equilibra el dulzor de la almendra con un punto vibrante.

Ingredientes

300 gramos de almendra molida de buena calidad

250 gramos de azúcar glas

1 huevo mediano (puedes revisar cómo aprovechar el uso de los batidos y texturas en la guía de panellets con clara de huevo)

100 gramos de patata cocida o boniato como base aglutinante

Ralladura fina de dos limones ecológicos y unas gotas de su zumo

Azúcar glas extra para rebozar el exterior

Cómo hacer panellets de limón paso a paso

Cuece la patata con su piel en agua hirviendo hasta que ceda con facilidad al pincharla. Retira la piel al instante y aplástala en caliente para conseguir un puré fino sin grumos. Mezclamos en un bol amplio la almendra molida, ralladura de limón y azúcar glas. Agregamos la yema de huevo y el puré de patata templado. La clara la puedes usar en panellets con clara de huevo. Amasa con las manos hasta obtener una textura compacta y manejable. Tapa la masa con film transparente y déjala reposar en la nevera durante al menos un par de horas para que adquiera firmeza. Precalienta el horno a 200 °C con calor superior e inferior. Forma pequeñas porciones redondas del tamaño de una nuez y rebózalas generosamente en azúcar glas. Coloca las piezas sobre una bandeja forrada con papel de horno, dejando cierta separación entre ellas. Hornea durante unos 8 o 10 minutos, vigilando de cerca hasta que adquieran un tono ligeramente dorado en la base mientras el interior se mantiene tierno.

Trucos para que salga perfecto

El gran secreto para potenciar el sabor radica en rallar únicamente la parte amarilla de la piel del limón, evitando la capa blanca interior que aporta amargor. Si buscas texturas similares con notas cítricas para otras ocasiones, prueba también a preparar unas ricas galletas de almendra y limón en casa. Vigila los tiempos de horno con atención; un minuto de más puede resecar en exceso estas pequeñas joyas de la repostería.

Variantes de la receta

Puedes añadir un toque sutil de canela o incorporar un glaseado ligero de zumo de limón y azúcar glas sobre la superficie justo después de sacarlos del horno. Otra opción muy vistosa consiste en decorar la cúspide con una tira finísima de piel de limón confitada.

Con qué acompañar panellets de limón

Su perfil refrescante combina de maravilla con infusiones herbales suaves, un té verde humeante o un café solo recién hecho. Si prefieres la tradición festiva, una copa de cava frío o un vino dulce equilibran perfectamente el dulzor del azúcar glas.

Cómo conservar panellets de limón

Guárdalos en un recipiente hermético de lata o cristal a temperatura ambiente. Aguantan en óptimas condiciones durante cinco o seis días, ganando incluso matices en su textura tierna al día siguiente de su horneado.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos más el reposo en frío

Porciones: 20-22 unidades

Tipo de cocina: Tradicional catalana / Repostería de otoño

Tipo de comida: Postre o merienda festiva

Calorías totales aproximadas: Cerca de 125 kcal por pieza individual