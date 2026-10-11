Onigiri crujiente relleno de atún picante: el snack japonés que arrasa en redes

Hacer bolas de arroz en casa tiene su aquel, pero darles una vuelta de tuerca friendo la superficie hasta que cruje como un buen torrezno cambia por completo las reglas del juego. Lejos de la clásica pieza blanda envuelta en nori que solemos ver en las tiendas de cocina fusión, esta versión tostada con un relleno jugoso de atún picante engancha desde el primer mordisco.

La idea es simple: coges el arroz de sushi de sobra, lo rellenas con una mezcla brava de pescado y mayonesa, lo compactas bien y lo doras en la sartén con un toque de aceite y soja. El contraste de texturas entre la costra exterior crujiente y el corazón cremoso es digno de restaurante japonés callejero.

Ingredientes

300 gramos de arroz cocido especial para sushi o grano redondo corto

2 latas de atún en aceite de oliva bien escurrido

2 cucharadas soperas de mayonesa japonesa tipo Kewpie

1 cucharada generosa de salsa sriracha o pasta de chile coreano gochujang

1 cucharadita de aceite de sésamo tostado

Tiras de alga nori para decorar

Aceite de girasol para dorar en la sartén

Una pizca de sal y un chorrito de salsa de soja para pincelar la superficie

Cómo hacer onigiri crujiente relleno de atún picante paso a paso

Desmenuza el atún escurrido en un cuenco pequeño y mézclalo con la mayonesa, la sriracha y el aceite de sésamo hasta conseguir una pasta untuosa y con chispa. Humedece ligeramente las manos con agua salada para evitar que el arroz se te pegue en los dedos al manipularlo. Coloca una porción generosa de arroz templado en la palma de la mano, aplánalo un poco y haz un pequeño hueco en el centro. Introduce una cucharadita del relleno de atún picante en ese hueco y cubre con un poco más de arroz, moldeando con firmeza hasta formar el clásico triángulo o una bola compacta. Pincela ligeramente el exterior de cada onigiri con unas gotas de salsa de soja para potenciar el tostado. Calienta una sartén antiadherente con un fondo fino de aceite a fuego medio-alto y coloca los onigiris con cuidado. Déjalos quietos unos tres o cuatro minutos por cada cara hasta que veas aparecer una costra dorada y crujiente de aspecto brillante. Retira del fuego, envuelve la base de cada pieza con una tira de alga nori para poder cogerlos sin mancharte y sírvelos bien calientes.

Trucos para que salga perfecto

El mayor escollo al freír estas piezas es que se desarmen en la sartén al darles la vuelta. El secreto absoluto consiste en compactar el arroz con decisión usando las manos húmedas y asegurarte de que esté a temperatura ambiente, ya que el arroz recién hecho y demasiado caliente tiende a deshacerse. Además, no escatimes en la firmeza al apretar: cuanto más prensado esté el grano, mejor aguantará el calor del aceite.

Variantes de la receta

Si prefieres prescindir del pescado enlatado, puedes rellenar los triángulos con salmón marinado desmenuzado, restos de pollo a la plancha muy picados o incluso una combinación de aguacate y queso crema para una versión vegetariana.

Con qué acompañar onigiri crujiente relleno de atún picante

Al tratarse de un bocado contundente y con personalidad, pide acompañamientos sencillos que limpien el paladar. Una taza de sopa miso humeante o un bol de pepinillos marinados en vinagre de arroz (sunomono) equilibran a la perfección la grasa del atún y el toque frito de la costra exterior.

Cómo conservar onigiri crujiente relleno de atún picante

Este tipo de elaboraciones callejeras se disfrutan al momento, justo cuando la capa exterior mantiene ese punto crujiente insustituible. Si te sobran piezas, puedes guardarlas en la nevera dentro de un recipiente hermético, pero ten en cuenta que el arroz endurecerá por el frío y el alga nori perderá su textura tersa. Para rescatarlos, un golpe rápido en la freidora de aire o en la sartén les devolverá parte de la gracia original.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4 unidades medianas

Tipo de cocina: Fusión japonesa / Street food

Tipo de comida: Aperitivo / Cena informal / Snack

Información nutricional (por porción aproximada): 310 kcal, 12 g de grasas (2 g saturadas), 40 g de hidratos de carbono (3 g de azúcares libres), 10 g de proteínas y 2 g de fibra.