Ni limón ni cayena: el sencillo truco de los vascos para aliñar las anchoas a la bilbaína y queden buenísimas
Toma nota de este truco para cocinar un pescado de excepción
Lo hace todo el mundo, pero el chef Ángel León no admite dudas: «Jamás laves el pescado bajo el agua del grifo»
Este es el truco de los vascos para aliñar las anchoas a la bilbaína y que queden buenísimas no tendrás que poner o limón o cayena. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que cada elemento cuenta. Es importante estar preparados para un giro radical en la manera de preparar un ingrediente de temporada como las anchoas. Una buena ración de pescado es esencial en estos tiempos que corren.
Descubrir lo mejor de un tipo de pescado que puede convertirse en un gran aliado de un sabor en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma sorprendente. Esta cocina que tenemos abandonada y que nos invita a descubrir una combinación de sabores y de elementos claves, puede ser lo que necesitamos en breve. Será el momento de empezar a poner en práctica algunos elementos que serán esenciales en estos días que tenemos por delante. Estaremos a merced de un truco que tienen nada más y nada menos que los vascos para aliñar las anchoas y conseguir que queden de vicio.
Ni cayena ni limón
El limón es un ingrediente que desde siempre hemos combinado con el pescado. Un elemento natural que se suma a una serie de sabores que pueden ser esenciales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de una mezcla de ingredientes que pueden ser los que nos marcará de cerca.
Un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. En estos días en los que realmente cada elemento puede contar de una forma sorprendente. Es momento de conectar directamente con algunos procesos que pueden ser los que nos ayudarán a descubrir una receta de pescado de esas que impresionan.
Unas simples anchoas pueden convertirse en un manjar que no nos costará mucho conseguir. Sino más bien todo lo contrario. Una situación del todo inesperada puede llegar con la ayuda de un cambio de tendencia que será la que nos afectará de lleno.
Olvida la cayena no es según los expertos en cocina a la bilbaína la mejor aliada para acabar consiguiendo lo que queremos. Un buen básico que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.
Este es el sencillo truco para aliñar las anchoas a la bilbaína
Aliñar las anchoas a la bilbaína es el secreto mejor guardado para conseguir un pescado marcado por una combinación de ingredientes que pueden ser claves y que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es hora de apostar claramente por una mezcla de ingredientes que serán los que nos hagan disfrutar de una comida maravillosa.
Te proponemos esta receta fresca y deliciosa para que este pescado que te apasiona te quede de restaurante de primera línea de mar de una de las zonas que mejor tratan una materia prima de excepción como esta.
Ingredientes:
Para la salsa donostiarra:
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 pimientos verdes
- 4 tomates maduros
- Aceite de oliva
- Sal
Preparación:
- Comenzamos preparando los boquerones. Para ello, los lavamos bajo el grifo de agua fría para eliminar cualquier impureza. A continuación, les quitamos la cabeza y las tripas, dejando solo el filete de cada boquerón. Es importante realizar este paso con cuidado para no romper los boquerones.Boquerones
- Una vez limpios, los ponemos en un recipiente con agua y sal durante al menos una hora. Esto ayudará a que los boquerones se desangren y queden más sabrosos.
- Mientras tanto, preparamos la salsa donostiarra. Pelamos y picamos finamente la cebolla y los ajos. En una sartén grande, calentamos un chorrito de aceite de oliva y añadimos la cebolla y los ajos picados. Sofreímos a fuego medio hasta que estén dorados.
- Mientras se doran la cebolla y los ajos, lavamos, despepitamos y picamos los pimientos verdes. Añadimos los pimientos a la sartén y cocinamos durante unos minutos hasta que estén tiernos.
- A continuación, pelamos y rallamos los tomates maduros. Los añadimos a la sartén, salpimentamos al gusto y cocinamos a fuego medio durante aproximadamente 30 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que la salsa espese y los sabores se integren. Damos un punto de sal.
- Pasada la hora de reposo de los boquerones, los escurrimos y los secamos bien con papel absorbente. Los salpimentamos y los rebozamos ligeramente en harina y los freímos en una sartén con aceite de oliva caliente hasta que estén dorados y crujientes. Es importante freírlos en pequeñas cantidades para que no se enfríe demasiado el aceite y los boquerones queden bien fritos.
- Una vez fritos, los vamos colocando sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
- Finalmente, servimos los boquerones en una fuente acompañados de la salsa donostiarra. Podemos decorar con unas ramitas de perejil fresco para darle un toque de color y frescura.