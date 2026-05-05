Ni limón ni cayena: el sencillo truco de los vascos para aliñar las anchoas a la bilbaína y queden buenísimas

Este es el truco de los vascos para aliñar las anchoas a la bilbaína y que queden buenísimas no tendrás que poner o limón o cayena. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que cada elemento cuenta. Es importante estar preparados para un giro radical en la manera de preparar un ingrediente de temporada como las anchoas. Una buena ración de pescado es esencial en estos tiempos que corren.

Descubrir lo mejor de un tipo de pescado que puede convertirse en un gran aliado de un sabor en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma sorprendente. Esta cocina que tenemos abandonada y que nos invita a descubrir una combinación de sabores y de elementos claves, puede ser lo que necesitamos en breve. Será el momento de empezar a poner en práctica algunos elementos que serán esenciales en estos días que tenemos por delante. Estaremos a merced de un truco que tienen nada más y nada menos que los vascos para aliñar las anchoas y conseguir que queden de vicio.

Ni cayena ni limón

El limón es un ingrediente que desde siempre hemos combinado con el pescado. Un elemento natural que se suma a una serie de sabores que pueden ser esenciales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de una mezcla de ingredientes que pueden ser los que nos marcará de cerca.

Un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. En estos días en los que realmente cada elemento puede contar de una forma sorprendente. Es momento de conectar directamente con algunos procesos que pueden ser los que nos ayudarán a descubrir una receta de pescado de esas que impresionan.

Unas simples anchoas pueden convertirse en un manjar que no nos costará mucho conseguir. Sino más bien todo lo contrario. Una situación del todo inesperada puede llegar con la ayuda de un cambio de tendencia que será la que nos afectará de lleno.

Olvida la cayena no es según los expertos en cocina a la bilbaína la mejor aliada para acabar consiguiendo lo que queremos. Un buen básico que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Este es el sencillo truco para aliñar las anchoas a la bilbaína

Aliñar las anchoas a la bilbaína es el secreto mejor guardado para conseguir un pescado marcado por una combinación de ingredientes que pueden ser claves y que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es hora de apostar claramente por una mezcla de ingredientes que serán los que nos hagan disfrutar de una comida maravillosa.

Te proponemos esta receta fresca y deliciosa para que este pescado que te apasiona te quede de restaurante de primera línea de mar de una de las zonas que mejor tratan una materia prima de excepción como esta.

Ingredientes:

1 kilogramo de boquerones frescos

Harina (para rebozar)

Aceite de oliva (para freír)

Sal

Para la salsa donostiarra:

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 pimientos verdes

4 tomates maduros

Aceite de oliva

Sal

Preparación: