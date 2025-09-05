Mostachón de Utrera: origen, receta y por qué es un postre único

Hay dulces que saben a infancia, a sobremesa familiar y a tradición. Uno de ellos es, sin duda, el Mostachón de Utrera, una joya de la repostería sevillana que conquista a quien lo prueba por su sencillez y autenticidad. No es un pastel rebuscado ni un postre de lujo; es un bocado humilde que, con pocos ingredientes, ha sabido ganarse un lugar especial en la memoria colectiva de Andalucía.

Un poco de historia

El mostachón nació en Utrera, una localidad sevillana donde los obradores familiares empezaron a hornearlo allá por el siglo XIX. Desde entonces, ha sido protagonista de meriendas, ferias y celebraciones. Su fama no se debe a decoraciones llamativas ni a elaboraciones complicadas, sino a su sabor honesto: la mezcla de huevo, azúcar, harina, miel y canela, que juntos forman un bizcocho rústico, plano y aromático. Es un ejemplo perfecto de cómo la tradición sabe encontrar magia en lo sencillo.

Ingredientes para 8 mostachones grandes

4 huevos medianos

150 g de azúcar

150 g de harina de trigo

2 cucharadas soperas de miel (unos 40 g)

1 cucharadita de canela en polvo

Una pizca de sal

Cómo prepararlos

Batir la base. Empieza batiendo los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se vuelva espesa y de un color claro. Aquí está el secreto del volumen, porque esta receta no lleva levadura. Sabor y aroma. Añade la miel y la canela, que son el alma del mostachón, y mezcla con suavidad. La harina, poco a poco. Incorpórala tamizada, removiendo con movimientos envolventes para que no se escape el aire que has conseguido al batir. Dar forma. Pon montoncitos de masa sobre una bandeja con papel de horno. No te preocupes si no quedan perfectos; ese aspecto irregular es parte de su encanto. Al horno. Con 10-12 minutos a 180 °C bastará. Sabrás que están listos cuando los bordes se vean dorados. Enfriar y disfrutar. Déjalos reposar en una rejilla… y ten cuidado, porque es difícil comer solo uno.

Calorías aproximadas

Si hacemos las cuentas, el total de la receta ronda las 1.550 kcal:

Huevos: 280 kcal

Azúcar: 600 kcal

Harina: 540 kcal

Miel: 120 kcal

Canela y sal: apenas 10 kcal

Repartido en 8 piezas grandes, cada mostachón aporta unas 194 kcal, similar a una galleta de gran tamaño o una porción de bizcocho casero.

¿Qué lo hace especial?

El Mostachón de Utrera es único porque no intenta ser otra cosa que lo que es: un dulce sencillo, directo y auténtico. No tiene cremas ni rellenos, pero cada bocado sabe a tradición. Su textura se queda entre bizcocho y galleta, con un punto esponjoso y ese perfume de canela y miel que lo diferencia.

En Utrera, es más que un postre: es parte de la identidad local. Se comparte en ferias, se regala a los visitantes y se guarda como un tesoro en las panaderías de toda la ciudad. Prepararlo en casa es, en cierto modo, traer un pedacito de Andalucía a la mesa.

En definitiva, el Mostachón de Utrera no es solo un dulce típico: es cultura, memoria y sabor. Un ejemplo de cómo la cocina popular sabe convertir ingredientes básicos en algo extraordinario. Y lo mejor de todo es que cualquiera puede hacerlo, incluso un domingo por la tarde, y disfrutarlo con un café o un vaso de vino dulce, como manda la tradición.