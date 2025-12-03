¿Cómo obligar a Rusia a acceder a firmar la paz con Ucrania?

El presidente de Rusia Vladímir Putin se reunió durante cinco horas el pasado 2 de diciembre con el equipo de Donald Trump para poner fin a la guerra y lograr la paz en Ucrania, entre ellos, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump. La reunión terminó sin anuncios de un avance claro para lograr la paz. Antes de reunirse con ellos, lanzó una advertencia: «No queremos guerra, pero si la buscáis, Rusia está preparada». ¿Qué podría obligar a Rusia a buscar la paz en Ucrania? A continuación se ofrecen unas claves sobre cómo presionar a Putin para que acceda a la paz con Ucrania.

Perspectiva internacional y paz

Los factores que podrían forzar a Rusia a buscar la paz son principalmente:

Presión económica significativa. Reveses militares graves.

Hasta ahora, ninguno ha alcanzado un nivel suficiente para ofrecer a Estados Unidos y sus aliados presión real sobre Moscú. En este contexto, Rusia mantiene su confianza estratégica, combinando fuerza militar y recursos económicos. Occidente evalúa cómo incrementar la presión sin provocar una escalada mayor.

Intensificar sanciones y aranceles

Aplicar sanciones más duras y aranceles secundarios a los socios comerciales de Rusia, principalmente China e India. La economía rusa depende en gran medida de las ventas de hidrocarburos a estos países, y limitar este flujo podría reducir significativamente los recursos para sostener la guerra.

Adicionalmente, se podrían sancionar componentes chinos de drones rusos capturados en Ucrania y cerrar rutas de transporte de petróleo clandestino, conocidas como la flota fantasma, para limitar aún más los ingresos energéticos de Moscú.

Activos estatales rusos

Transferir casi 300.000 millones de dólares de activos estatales rusos inmovilizados en Europa a Ucrania, lo que podría financiar a Kiev durante más de tres años, fortaleciendo su economía y capacidad militar.

Presión limitada sobre Putin

Antes de las negociaciones, Putin realizó una rara visita a un cuartel militar y a un foro económico, enviando un mensaje claro: Rusia posee la fuerza militar y los recursos económicos necesarios para continuar la guerra.

Fuerza militar y economía: la visión rusa

La fuerza militar sigue siendo la herramienta principal de Rusia, aunque la economía rusa muestra signos de estrés creciente:

Octubre: recaudación energética casi 10.000 millones de dólares, 27% menos que el año anterior.

Causas: sanciones occidentales, precios del crudo bajos y rublo fuerte.

En cambio, Rusia sigue generando enormes ingresos de su industria energética, ya que los intentos de limitar su flota fantasma de petroleros han tenido un impacto limitado.

Los consumidores sienten la presión

Los rusos se enfrentan a tasas de interés elevadas, lo que ha reducido la compra de bienes de alto valor. El principal fabricante de coches, AvtoVAZ, anunció una semana laboral de cuatro días y una reducción del 40% en su producción.

En cambio, no se espera que los ciudadanos se manifiesten contra Putin, soportando las tensiones sin levantarse contra el gobierno.

Frente militar: avance lento y bajas

En el frente militar, Rusia continúa avanzando lentamente, especialmente en el sureste de Donetsk. El lunes, Rusia afirmó haber capturado la estratégica ciudad de Pokrovsk. Esta afirmación fue cuestionada tanto por Ucrania como por blogueros militares rusos.

Los avances llegan tras numerosas bajar. Pero esto no parece afectar los cálculos de Rusia en las negociaciones de paz. Putin ha apostado su legado al resultado de la guerra, y los altos pagos a los soldados permiten reemplazar a los cerca de 30.000 combatientes perdidos cada mes.

Las unidades rusas han logrado neutralizar parcialmente la ventaja ucraniana en drones, pero carecen de la concentración de tropas y tanques necesaria para tomar territorio significativo. Aun así, Putin parece cómodo con una guerra de desgaste, afirmando repetidamente que Rusia está ganando.