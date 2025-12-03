Putin no podrá apoderarse del Donbás antes de finales de 2026

Las fuerzas rusas de Putin necesitarían al menos otro año completo de combates para llegar a controlar la totalidad de la región de Donetsk dentro de sus fronteras administrativas originales. Así lo ha asegurado un alto cargo de la OTAN a la BBC. «Conquistar lo que queda de esa zona no es algo que Rusia pueda lograr de forma realista en menos de un año», explicó el funcionario, basándose en el ritmo actual de avance.

Por ejemplo, en la dirección de Pokrovsk —donde ya dominan cerca del 95% del área— las tropas rusas progresan apenas unos 120 metros diarios de media. La Alianza Atlántica considera que, aunque el costo económico aumenta constantemente, Moscú tiene recursos suficientes para mantener el nivel actual de operaciones militares hasta 2027 como mínimo. Sin embargo, el precio humano es muy elevado: según cálculos de la OTAN, Rusia pierde unos 1.100 soldados al día (muertos y heridos), y el total acumulado de bajas se acerca ya a 1,15 millones.

El mismo funcionario señaló que no percibe «ninguna señal» de que Vladímir Putin tenga un interés real en negociar la paz o esté dispuesto a hacer las concesiones necesarias para alcanzarla. Recordó que Putin ha condicionado cualquier cese de hostilidades a que Ucrania retire sus tropas de la parte del Donbás que aún controla Kiev; de lo contrario, ha advertido que seguirá luchando, informa The Moscow Times.

El pasado 2 de diciembre, Putin recibió en Moscú al enviado especial del presidente electo de EEUU, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, yerno de Donald Trump. El líder ruso mantuvo una postura inflexible respecto a tres puntos clave: el control total del Donbás, las restricciones al tamaño del ejército ucraniano y el reconocimiento internacional de los territorios ocupados, según NBC News.

Las conversaciones terminaron sin acuerdo. Posteriormente, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, explicó que el principal obstáculo sigue siendo ese 20 % del Donbás que todavía está en manos de Kiev —una franja de entre 30 y 50 kilómetros de ancho— y subrayó que solo Putin tiene la capacidad de decidir el fin de la guerra.