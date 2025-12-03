Crema de marisco: receta fácil y deliciosa

La crema de marisco es uno de esos platos que convierten cualquier comida en una ocasión especial. Elegante, aromática y con un sabor profundo, funciona tanto como entrante en un menú festivo como en una cena tranquila de fin de semana. Esta crema de marisco receta destaca por su sencillez: no requiere técnicas complicadas y puede elaborarse con ingredientes accesibles, logrando un resultado digno de restaurante.

Frente a otras preparaciones más densas o elaboradas, esta versión apuesta por la naturalidad, muy cercana a la clásica sopa de marisco, pero con una textura más fina y cremosa. El objetivo es obtener una crema de marisco casera que capture el sabor del mar sin necesidad de largas cocciones.

Ingredientes básicos para una crema equilibrada

La clave de una buena crema está en la combinación justa de mariscos y verduras. Para una crema de mariscos fácil, se recomienda usar:

300 g de gambas o langostinos

250 g de mejillones o almejas

1 puerro

1 cebolla

1 zanahoria

2 tomates maduros

1 litro de caldo de pescado

1 chorrito de brandy o vino blanco

2 cucharadas de nata o leche evaporada

Aceite de oliva, sal y pimienta

Paso a paso: cómo lograr una crema de marismo perfecta

Sofrito aromático. En una olla amplia, sofríe la cebolla, el puerro y la zanahoria picados. Este fondo es el que sostiene todo el sabor posterior. Añadir los tomates y los mariscos. Incorpora los tomates troceados y, cuando estén tiernos, añade las gambas y los mejillones. Saltea brevemente para que tomen color. Flamear o desglasar. Un chorrito de brandy aporta profundidad al sabor. Si prefieres evitar el alcohol, el vino blanco también funciona bien. Incorporar el caldo. Añade el caldo de pescado y cocina a fuego medio durante 20 minutos. Este punto recuerda mucho a la preparación de una sopa de marisco, pero aquí buscamos una textura más densa. Triturar y colar. Retira las conchas y tritura todo hasta obtener una crema uniforme. Para una textura más fina, puedes pasarla por un colador. Final con nata. Incorpora una cucharada de nata para darle suavidad. Si prefieres una versión ligera, puedes reemplazarla por leche evaporada.

Consejos para que salga siempre bien

Una de las preguntas habituales es qué marisco usar. La respuesta es sencilla: el que tengas a mano. Las cáscaras y cabezas aportan muchísimo sabor, así que no las desperdicies. También conviene elegir verduras frescas y un buen caldo. En caso de dudas, una base de pescado casera marcará la diferencia.

Una crema de mariscos fácil que nunca falla y que demuestra que, a veces, los grandes sabores nacen de los ingredientes más humildes.